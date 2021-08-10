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Когда захотелось черненького, или порция экспериментального юмора

Когда захотелось черненького, или порция экспериментального юмора (22 фото)

Автор:
10 августа 2021 08:10
Метки: Веселые   Юмор   болезнь   прикол   смерть   смех   черный юмор   
3488
22
Перед вами свежия порция черного юмора. Внимание, если вы подвержены обидам на почве рассовой и религиозной дискриминации, болезненно относитесь к шуткам над смертью и тяжелыми болезнями, то лучше пройдтите мимо этого поста. Здесь нет цели задеть чьи-то чувства. Это всего лишь напралвение в юморе, которое пока не запрещено на законодательном уровне.
P.S. Если вы все же зашли в пост и обиделись, то простите Христа ради!

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Метки: Веселые   Юмор   болезнь   прикол   смерть   смех   черный юмор   
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5k
Евгений Час назад
Чёрный - Да.
Юмор - Нет.
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Тупняк Полчаса назад
На некоторых мемах аж в глазах темнело!
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Izrin Maria 38 минут назад
Уважаемый автор!
Даже чёрный юмор должен быть хоть немного смешным.
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3k
дед Сергей 40 минут назад
ху...ета
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Richard

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