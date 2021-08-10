Когда захотелось черненького, или порция экспериментального юмора

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Перед вами свежия порция черного юмора. Внимание, если вы подвержены обидам на почве рассовой и религиозной дискриминации, болезненно относитесь к шуткам над смертью и тяжелыми болезнями, то лучше пройдтите мимо этого поста. Здесь нет цели задеть чьи-то чувства. Это всего лишь напралвение в юморе, которое пока не запрещено на законодательном уровне.
P.S. Если вы все же зашли в пост и обиделись, то простите Христа ради!
P.S. Если вы все же зашли в пост и обиделись, то простите Христа ради!
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Даже чёрный юмор должен быть хоть немного смешным.