Когда захотелось черненького, или порция экспериментального юмора

Перед вами свежия порция черного юмора. Внимание, если вы подвержены обидам на почве рассовой и религиозной дискриминации, болезненно относитесь к шуткам над смертью и тяжелыми болезнями, то лучше пройдтите мимо этого поста. Здесь нет цели задеть чьи-то чувства. Это всего лишь напралвение в юморе, которое пока не запрещено на законодательном уровне.

P.S. Если вы все же зашли в пост и обиделись, то простите Христа ради!

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1. Немного новостей с Олимпийских игр. Белые, как всегда, отменно стреляют 0 Источник:

2. Остальные отлично бегают. С - стабильность 0 Источник:

3. Что бы мы делали без комментариев 0 Источник:

4. И смех и грех 0 Источник:

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7. Сознайтесь, вы бы тоже обрадовались? 0 Источник:

8. Если уж начались шутки про детей, то грех останавливаться 0 Источник:

9. Кто может подсказать телефон Агентства неловких ситуаций? 0 Источник:

10. Сложно поверить, но они пережили эту аварию 0 Источник:

11. Еще немного, и вместо чумы может оказаться ковид 0 Источник:

12. Трудоголикам посвящается 0 Источник:

13. Да что вы знаете о жизни... 0 Источник:

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15. К тему популярного сейчас мема 0 Источник:

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17. А мы продолжаем эту подборку упоротого юмора 0 Источник:

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20. Еще одно доказательство того, что секреты в отношениях быть должны 0 Источник: