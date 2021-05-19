Расизм, цинизм, некрофилия, или за что мы так любим черный юмор

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Этот пост противопоказан следующим лицам: несовершеннолетним, беременным, кормящим, ранимым натурам, гомосексуалистам, афроамериканцам и детским омбудсменам. Если что, я предупреждал.
P.S. Данным постом не хотелось обидеть чьи-то там чувства.
P.S. Данным постом не хотелось обидеть чьи-то там чувства.
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Метки: Юмор некрофилия прикол расизм смерть смех цинизм черный юмор
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