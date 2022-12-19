Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе

Любители жести, данный пост для вас! Остальные - пройдите лучше мимо, чтобы ваши чувства не оказались обиженными. Здесь собраны шутки про смерть, болезни и прочие темы, над которыми обычно не смеются.

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1. Любителям мемов и каламбуров посвящается 0

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2. Недвижимость в столице - это сегодня отличный стимул, помогающий не портить отношения с роднёй 0

3. Кому классики? 0

4. Когда ты психиатр от Бога 0

5. К - кредит 0

6. Без комментариев 0

7. В ваших глазах тоже потемнело? 0

8. Типичный Питер 0

9. Пользователи Твиттера вошли в чат 0 Источник:

10. А - аргумент 0 Источник:

11. Продолжаем обзор жести их сети 0 Источник:

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