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Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе

Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе

Автор:
19 декабря 2022 18:53
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Твиттер   Чёрный юмор   Юмор   болезнь   смерть   смех   
4645
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Любители жести, данный пост для вас! Остальные - пройдите лучше мимо, чтобы ваши чувства не оказались обиженными. Здесь собраны шутки про смерть, болезни и прочие темы, над которыми обычно не смеются.
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Метки: Мемы   Прикол   Твиттер   Чёрный юмор   Юмор   болезнь   смерть   смех   
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22  комментария
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21k
homerchik Час назад
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2k
kirka72 Полчаса назад
После аварии:
-Доктор, а я буду ходить?
-Конечно, но только под себя!
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15k
Нейтрино 55 минут назад
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38k
Александр Час назад
Или я старый стал, или этот "юмор" пишут одни ученики 5 Ж класса, коррекционной школы №14, города Мухосранска....
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24k
Егор Час назад
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13k
Александр Час назад
Маньяк: - Ты не сможешь бежать, даже если захочешь. С такой-то жопой.
Она (плачет): - Вы говорите, как мой школьный учитель физкультуры!
Маньяк (снимая маску): - Петрова?
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6k
Copycat Час назад
Прослеживается тенденция - что комедий не выходит почти хороших, а если и выходят то юмор там посредственный

потому что все боятся кого то обидеть, а ведь когда то кино было искрометно смешным(
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12k
a_komolow Час назад
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8k
ron 2 часа назад
..на беременных и детЕЙ !!!
Извините, вырвалось ))
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89
Bolt ron Полчаса назад
На беременных детей?
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17k
Роберт Шекли 2 часа назад
Все остальные: Ну ты скоро?! Че так долго?
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