Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе

4645
15
Любители жести, данный пост для вас! Остальные - пройдите лучше мимо, чтобы ваши чувства не оказались обиженными. Здесь собраны шутки про смерть, болезни и прочие темы, над которыми обычно не смеются.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Пока не запретили: порция упоротого черного юмора
- С черным юмором тоже можно перегнуть: шутки, за которые стыдно их авторам
- Победители чемпионата по чёрному юмору, у которых нет ни стыда ни совести
- Живешь около кладбища, а к чаю ничего нет: порция упоротого черного юмора
- Черный, адский, убойный: подборка свежего экспериментального юмора
Новости партнёров
-Доктор, а я буду ходить?
-Конечно, но только под себя!
Ну, если только "Римским"...
- Если будете много ходить.
Она (плачет): - Вы говорите, как мой школьный учитель физкультуры!
Маньяк (снимая маску): - Петрова?
потому что все боятся кого то обидеть, а ведь когда то кино было искрометно смешным(
Извините, вырвалось ))
- Препарат - действует, то есть проявляет своё действие на беременных и детях.
Йуморизты.
Цитирую - "Трупное окоченение заметно через 2–4 ч после смерти и развивается сверху вниз. Быстрее окоченевают мышцы лица (затруднено открывание и закрывание рта, ограничены боковые смещения нижней челюсти) и кистей, далее – мышцы шеи (затруднены движения головы и шейного отдела позвоночника), затем мышцы конечностей и т. д. Полностью труп окоченевает через 14–24 ч."
Так что не "полчаса женщина", а минимум 4 часа, а для особых гурманов и все 12 часов. И наконец после 24 часов наступает время извращенных гурманов. Так что "любви" не только все возрасты покорны но и многие из за грани умудряются...