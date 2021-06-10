Насилие, зоофилия, мотоциклисты, или за что мы так обожаем черный юмор

Топ-5 фактов про День России, о которых мало кто говорит

Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор

Черный-черный юмор, который симпатичен многим

Черный юмор за 300, или экспериментальные шутки не для всех

И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках

Чернейший юмор на Фишках, от которого периодически темнеет в глазах