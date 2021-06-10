Насилие, зоофилия, мотоциклисты, или за что мы так обожаем черный юмор

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Данный пост поймут и оценят далеко не все пользователи Фишек, так как для этого нужно быть максимально циничным. Встречайте, свежая порция трешачка, которая 100% поднимет вам настроение!
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