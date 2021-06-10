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Насилие, зоофилия, мотоциклисты, или за что мы так обожаем черный юмор

Насилие, зоофилия, мотоциклисты, или за что мы так обожаем черный юмор (18 фото)

Автор:
10 июня 2021 15:16
Метки: Юмор   грех   жесть   инвалид   прикол   смерть   черный юмор   
4041
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Данный пост поймут и оценят далеко не все пользователи Фишек, так как для этого нужно быть максимально циничным. Встречайте, свежая порция трешачка, которая 100% поднимет вам настроение!
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Метки: Юмор   грех   жесть   инвалид   прикол   смерть   черный юмор   
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Roman Час назад
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Kim Martynov 21 минуту назад
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Барон Мюнхгаузен 46 минут назад
Мне одному юмор показался туповатым?
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Ego sum qui sum Час назад
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Ego sum qui sum Час назад
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lem02 2 часа назад
Во всем виноваты белые!
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Преподобный Стасян

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