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Царица среди смешных подборок, или Наши любимые "За секунду до..."

Царица среди смешных подборок, или Наши любимые "За секунду до..."

Автор:
03 февраля 2023 14:49
Сообщество : Юмор
Метки: Веселые   Прикол   Юмор   боль   за секунду до   неожиданность   ситуация   смех   
3501
18
Данный пост - гимн людям, которые оказываются с фотокамерами в нужное время и в нужном месте. Как у них это получается? Большой секрет! Нам остаётся лишь наслаждаться результатами их фотоохоты.
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Метки: Веселые   Прикол   Юмор   боль   за секунду до   неожиданность   ситуация   смех   
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8  комментариев
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Не понимаю, что смешного в торте в морду?
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421
Димыч Полчаса назад
А что за мудацкая "хохма" - тортом в ипало? Есть эксперты?
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DDM 59 минут назад
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31k
Игорь Час назад
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