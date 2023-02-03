Царица среди смешных подборок, или Наши любимые "За секунду до..."

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Данный пост - гимн людям, которые оказываются с фотокамерами в нужное время и в нужном месте. Как у них это получается? Большой секрет! Нам остаётся лишь наслаждаться результатами их фотоохоты.
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