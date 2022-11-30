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Чёрный юмор на Фишках, или когда обычные шутки не заходят

Чёрный юмор на Фишках, или когда обычные шутки не заходят

Автор:
30 ноября 2022 15:47
Сообщество : Юмор
Метки: Чёрный юмор   Юмор   болезнь   переписка   смерть   смех   цинизм   шутка   
994
17
Перед вами подборка для искушённых людей, чей уровень цинизма находятся просто на запредельных рубежах. Помните, что данный пост - это подборка шуток и мемов, целью которой не было кого-либо обидеть.
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Метки: Чёрный юмор   Юмор   болезнь   переписка   смерть   смех   цинизм   шутка   
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24k
Егор 18 минут назад
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32k
ACU900 8 минут назад
Ссылка youtu.be
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32k
ACU900 17 минут назад
- Доктор, а почему ребенок синенький?
- Мертвенький, вот и синенький ...
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Richard

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