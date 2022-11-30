Чёрный юмор на Фишках, или когда обычные шутки не заходят

Перед вами подборка для искушённых людей, чей уровень цинизма находятся просто на запредельных рубежах. Помните, что данный пост - это подборка шуток и мемов, целью которой не было кого-либо обидеть.

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1. Добро пожаловать в пост! 0 Источник:

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2. Как тебе такое, Илон Маск? 0 Источник:

3. На фантазию 0 Источник:

4. Продолжаем обзор чёрных переписок 0 Источник:

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6. Фейк? 0 Источник:

7. Без чёрных мемов собственного производство мы не могли обойтись! 0

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10. Повышаем градус чёрного юмора! Готовы? 0

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12. Из авторской версии сказки 0

13. Немного информации для расширения кругозора 0

14. В ваших глазах ещё не потемнело? 0

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