Чёрный юмор на Фишках, или когда обычные шутки не заходят

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Перед вами подборка для искушённых людей, чей уровень цинизма находятся просто на запредельных рубежах. Помните, что данный пост - это подборка шуток и мемов, целью которой не было кого-либо обидеть.
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