Кто-то ненавидит, а кто-то обожает: свежая порция очень черного юмора

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Садизм, болезнь, смерть - об этом шутить не принято. Хотя, стоп! Черный юмор же никто не отменял! Перед вами очередная юмористическая подборка, которая не всем придется по вкусу - кто-то ее не поймет вовсе. А кто в теме - тот оценит по достоинству.
P.S. Это просто черный юмор. Здесь нет цели кого-то задеть.
P.S. Это просто черный юмор. Здесь нет цели кого-то задеть.
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