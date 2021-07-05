Кто-то ненавидит, а кто-то обожает: свежая порция очень черного юмора

Садизм, болезнь, смерть - об этом шутить не принято. Хотя, стоп! Черный юмор же никто не отменял! Перед вами очередная юмористическая подборка, которая не всем придется по вкусу - кто-то ее не поймет вовсе. А кто в теме - тот оценит по достоинству.

P.S. Это просто черный юмор. Здесь нет цели кого-то задеть.

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1. На фантазию 0 Источник:

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2. И смех и грех 0 Источник:

3. Продолжаем тему смерти 0 Источник:

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5. Над инвалидами смеяться плохо, но... 0 Источник:

6. Коротко о черном юморе и детях 0 Источник:

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9. К сожалению, но статистика не радует 0 Источник:

10. А он хорош! 0 Источник:

11. В свете последних событий 0 Источник:

12. Ох уж эти раскрепощенные девушки 0 Источник:

13. Ж - жиза 0 Источник:

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15. Минуточку... 0 Источник: