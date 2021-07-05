FISHKINET
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой... 18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы 18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы Кладоискатель показывает удивительные и опасные находки, которые он сделал во время погружений Кладоискатель показывает удивительные и опасные находки, которые... Чем сейчас заняты звезды боевиков 1980-х? Чем сейчас заняты звезды боевиков 1980-х? Итальянский футболист, у которого еще нет Оскара Итальянский футболист, у которого еще нет Оскара Казалось, драки не избежать Казалось, драки не избежать Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Умер Владимир Меньшов: фигура вторая, печальная Умер Владимир Меньшов: фигура вторая, печальная Юрий Никулин: прошёл две войны, любил только одну женщину, а в кино дебютировал в 37 лет Юрий Никулин: прошёл две войны, любил только одну женщину, а в... Красота повсюду: северокорейские женщины Красота повсюду: северокорейские женщины Когда установкой окон занимались "настоящие профессионалы" Когда установкой окон занимались "настоящие профессионалы" Борьба мужчины со «съевшим» карту банкоматом Борьба мужчины со «съевшим» карту банкоматом Фотоподборка Фотоподборка Быстрый способ убрать верблюда с дороги Быстрый способ убрать верблюда с дороги Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира "В нашей стране это не приветствуется": москвичка возмутилась намазом на детской площадке "В нашей стране это не приветствуется": москвичка возмутилась... Китайские астронавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос Китайские астронавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос Реальная история 47 ронинов Реальная история 47 ронинов Гифки Гифки
Кто-то ненавидит, а кто-то обожает: свежая порция очень черного юмора

Кто-то ненавидит, а кто-то обожает: свежая порция очень черного юмора (17 фото)

Автор:
05 июля 2021 15:47
Метки: Юмор   болезнь   девушки   прикол   смерть   смех   черный юмор   
1248
17
Садизм, болезнь, смерть - об этом шутить не принято. Хотя, стоп! Черный юмор же никто не отменял! Перед вами очередная юмористическая подборка, которая не всем придется по вкусу - кто-то ее не поймет вовсе. А кто в теме - тот оценит по достоинству.
P.S. Это просто черный юмор. Здесь нет цели кого-то задеть.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   болезнь   девушки   прикол   смерть   смех   черный юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Тупняк 40 минут назад
Комментарий к фото
Эмм... Меня пугает тот факт, что я знаю как пахнут трупы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
31k
Korolev 18 минут назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Odynokiy_dyx Полчаса назад
Снова циклопы на последней картинке....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Черный-черный юмор, который симпатичен многим Черный-черный юмор, который симпатичен многим И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть и оскорбить Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть и оскорбить Чернейший юмор на Фишках, от которого периодически темнеет в глазах Чернейший юмор на Фишках, от которого периодически темнеет в глазах Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9322



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Тонкий литературный: пост, который по-настоящему поймут образованные люди
2
130
Тонкий литературный: пост, который по-настоящему поймут образованные люди
Что оставил после себя британский программист
1
72
Что оставил после себя британский программист
Набирающие популярность
В Энгельсе врачи оставили бездомного инвалида на полу в приемном покое
0
19
В Энгельсе врачи оставили бездомного инвалида на полу в приемном покое
Кредит есть, а денег нет. Что делать?
0
3
Кредит есть, а денег нет. Что делать?
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#фотографии#шоу бизнес#кино#познавательно#дети#прикольные#Россия#девушки
#фото#факты#картинки#люди#комментарии#в мире#животные#память#Москва#дтп
#Юмор#СССР#интересное#прикол#приколы#автомобили#автомир#спорт#звезды#футбол

На что жалуетесь?

Вернуться