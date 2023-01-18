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Пожалуй, на сегодня хватит интернета: подборка чёрного юмора

Пожалуй, на сегодня хватит интернета: подборка чёрного юмора

Автор:
18 января 2023 20:22
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Травма   Чёрный юмор   Юмор   болезнь   переписка   смерть   смех   сообщение   
1508
17
Для многих данных пост может показаться максимально жёстким, поэтому лучше не рисковать. Все остальные, кто считает себя истинным циником, милости просим в чёрный пост о чёрном юморе.
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Метки: Прикол   Травма   Чёрный юмор   Юмор   болезнь   переписка   смерть   смех   сообщение   
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2  комментария
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Бровеносец в потёмках 22 минуты назад
Про бахилы улыбнуло )
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40k
turyst 3 минуты назад
Сборник баянов.
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Richard

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