Пожалуй, на сегодня хватит интернета: подборка чёрного юмора

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Для многих данных пост может показаться максимально жёстким, поэтому лучше не рисковать. Все остальные, кто считает себя истинным циником, милости просим в чёрный пост о чёрном юморе.
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