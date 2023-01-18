Пожалуй, на сегодня хватит интернета: подборка чёрного юмора

Для многих данных пост может показаться максимально жёстким, поэтому лучше не рисковать. Все остальные, кто считает себя истинным циником, милости просим в чёрный пост о чёрном юморе.

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1. И смех и грех 0 Источник:

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2. Немного чёрных переписок 0 Источник:

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5. Пожалуй, перед нами лучший отзыв о морге 0 Источник:

6. Ну, вы поняли... 0 Источник:

7. Смогли бы смотреть на это спокойно? 0 Источник:

8. В ваших глазах уже начало темнеть? 0 Источник:

9. Без чёрных мемов от Фишек опять не обошлось 0

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12. Когда вопрос нужно формулировать чётче 0 Источник:

13. Они просто гуру чернухи 0 Источник:

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15. Когда всё понятно без слов 0