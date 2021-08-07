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30 фактов, показывающих, что узнавать новое никогда не поздно

30 фактов, показывающих, что узнавать новое никогда не поздно (31 фото)

Автор:
07 августа 2021 12:30
Сообщество : Факты
Метки: в копилку   в копилку эрудита   интересные факты   любопытные сведения   любопытные факты   познавательно   факты   хочу все знать   
2190
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Человеческий мозг насчитывает около миллиарда нейронов. Каждый нейрон формирует около 1000 соединений с другими нейронами, составляя более триллиона соединений. Если бы каждый нейрон мог хранить только одно воспоминание, "дисковое пространство" мозга составляло бы всего несколько гигабайт. Но нейроны объединяются так, что объем памяти мозга увеличивается экспоненциально до примерно 2,5 петабайт (или миллиона гигабайт).
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в копилку   в копилку эрудита   интересные факты   любопытные сведения   любопытные факты   познавательно   факты   хочу все знать   
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32k
KiploksAKS 36 минут назад
"Первым крикнуть на рассвете - привилегия петуха самого высокого ранга."
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2k
Sergius SPb 21 минуту назад
Это открытие принесло Джоселин Бернелл Нобелевскую премию 1974 года.
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Тетку прокинули мимо Нобелевки.
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1k
Andrey G 44 минуты назад
27. Василий Митрохин. Запоминаем предателя. Сноуден даже рядом не стоит.
Ещё один из примеров, почему Совок должен был быть разрушен, мешал демократии дерьмократить.
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10k
Lynx 2 часа назад
В плане прозрачности воды. Разлом Сильфра, в Исландии, смотрится до 100 метров.
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−2
Zlaja ptica 2 часа назад
Собаки могут забеременеть от нескольких кобелей в течение одного цикла течки, а затем родить кучу разномастных щенков - от каждого отца.

Кошки тоже так могут. Довольно распространённое явление в природе
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