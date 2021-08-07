30 фактов, показывающих, что узнавать новое никогда не поздно

В общем, наш мозг - гигантское хранилище. Так зачем ему пустовать? Чем больше разнообразных сведений и любопытных фактов в него поместить, тем лучше! Reddit-сообщество Today I Learned поможет использовать некоторое количество из ваших 2,5 петабайт с пользой.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тетку прокинули мимо Нобелевки.
Ещё один из примеров, почему Совок должен был быть разрушен, мешал демократии дерьмократить.
Кошки тоже так могут. Довольно распространённое явление в природе