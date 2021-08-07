30 фактов, показывающих, что узнавать новое никогда не поздно

Чтобы представить это в перспективе, представьте свой мозг как цифровой диктофон. 2,5 петабайта будет достаточно, чтобы вместить три миллиона часов телешоу - это если оставить телевизор включенным на 300 лет.



В общем, наш мозг - гигантское хранилище. Так зачем ему пустовать? Чем больше разнообразных сведений и любопытных фактов в него поместить, тем лучше! Reddit-сообщество Today I Learned поможет использовать некоторое количество из ваших 2,5 петабайт с пользой.