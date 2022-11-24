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30 случайных фактов для любознательных

30 случайных фактов для любознательных

Автор:
24 ноября 2022 16:08
Сообщество : Факты
Метки: Занятно   в копилку знаний   в копилку эрудита   для любознательных   интересные факты   любопытные факты   подборка фактов   познавательно   факты   
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Давайте отвлечёмся и заодно узнаем несколько интересных фактов из самых разных областей жизни. Например, кое-что о маркетинговых уловках проституток в Древней Греции или о том, откуда в Австралии взялись миллиарды кроликов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Занятно   в копилку знаний   в копилку эрудита   для любознательных   интересные факты   любопытные факты   подборка фактов   познавательно   факты   
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