30 случайных фактов для любознательных

1. В 1961 году Джеймс Монаган, соучредитель Domino’s Pizza, обменял 50% акций компании на подержанный Volkswagen у своего брата Тома. Том продал свои 93% за 1 миллиард долларов
2. Для рекламы своих услуг проститутки в Древней Греции носили сандалии, которые оставляли на земле слова «Следуй за мной», отпечатанные во время ходьбы
3. В фильме 1982 года «Полтергейст» в качестве реквизита использовались настоящие скелеты, потому что они были дешевле пластиковых
4. Японская компания Nissan использовала число 23 в автоспорте, потому что число 2 переводится как ni, а число 3 переводится как san
5. Яд диффенбахии, также известной как тещин язык, может вызвать временную неспособность говорить
6. Робин Уильямс учился в Джульярдской школе искусства и музыки, но бросил учебу на первом курсе. Потому что его учитель, известный актер и продюсер, сказал, что его нечему научить, он и так и все знает
8. Есть такое понятие «Фактор автобуса». Это количество людей в компании, которых нужно «сбить автобусом», чтобы привести компанию в такой беспорядок, что она не сможет продолжать работу
10. Колосс Родосский, одно из семи древних чудес света, простоял всего 50 лет, а потом был разрушен землетрясением
11. Самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Канаде, 45,0 ° C. Выше, чем любая температура, когда-либо зарегистрированная в Бразилии или Таиланде
12. Укус гигантской американской осы, называемой оса-тарантул, настолько болезненный, что один научный журнал советует всем, кто получил такой укус, «лежать и кричать», чтобы избежать дальнейших травм
13. У пятикратного победителя "Тур де Франс" Мигеля Индурайна частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляла всего 28 ударов в минуту. Обычно, в среднем, частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет около 60 ударов в минуту
14. Австрийская музыкальная группа под названием Das erste Wiener Gemüseorchester использует инструменты, полностью сделанные из овощей, а после выступления музыканты варят из этих овощей суп
15. В 2009 году автомобильный дилер в Канзас-Сити раздавал ваучер на бесплатный АК-47 при каждой покупке грузовика во время распродажи
16. До 1993 года башня BT была официальной государственной тайной, несмотря на то, что это 177-метровое сооружение в центре Лондона было открыто для публики
17. Грибы могут создать легкий ветерок даже при спокойном воздухе. Они выделяют водяной пар, охлаждая воздух и создавая конвективный поток, который заставляет воздух двигаться, унося споры от родителя
18. В 2001 году Управление по борьбе с наркотиками в США попыталось запретить использование светящихся палочек на вечеринках, назвав их «принадлежностями для наркотиков»
19. В 1859 году английский поселенец Томас Остин выпустил на свой участок в Австралии 24 кролика, заявив, что «заведение нескольких кроликов не принесет большого вреда и может создать ощущение дома, а также место для охоты»
20. Клэр Кэмерон Паттерсон, человек, который выяснил, сколько лет планете Земля на самом деле, был тем же человеком, который обнаружил глобальное загрязнение окружающей среды свинцом, что в конечном итоге привело к запрету этилированного бензина
21. Слово «отсталый» вошло в обиход в США в 1960-х годах, потому что оно считалось гораздо менее оскорбительным и более политкорректным, чем назвать кого-то дураком, идиотом или имбецилом
22. В 1923 году жокей по имени Фрэнк Хейс перенес сердечный приступ со смертельным исходом и умер во время забега. Его тело осталось на лошади и первым пересекло финишную черту. Он никогда в жизни не выигрывал гонки
23. Кевин Митник как хакер считался настолько опасным, что его поместили в одиночную камеру, опасаясь, что он сможет «начать термоядерную войну, свистнув в таксофон»
24. Раньше далматинцы бегали рядом с пожарными машинами, запряженными лошадьми, действуя как сирена, чтобы разогнать толпу. С тех пор все изменилось, но хорошая репутация осталась
25. Стрекозы — одни из самых эффективных убийц в природе, они ловят свою добычу более чем в 95% случаев
27. Уинстон Черчилль находил столько удовольствия в кладке кирпичей, что вступил в Союз каменщиков и платил членские взносы
28. После возвращения из длительного пребывания в космосе некоторые астронавты еще несколько месяцев по привычке отпускают объект в воздухе, ожидая, что он будет парить
29. Морская болезнь возникает из-за путаницы между воспринимаемым движением и реальным движением. Вывод мозга состоит в том, что одно из чувств вызывает галлюцинации из-за отравления ядом, и поэтому мозг вызывает рвоту, чтобы вывести предполагаемый т
Источник: — переведено специально для fishki.net
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