25 занимательных фактов из онлайн-группы Today I Learned

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Жизнь может быть бесконечным уроком, ведь при желании можно узнавать что-то новое каждый день. Одно из лучших мест для этого в интернете - реддит-сообщество Today I Learned, в которое со дня его основания в 2008 году вступило уже более 25 миллионов участников. Поток забавной и интересной информации там не прекращается!
1.
18-летний житель Франции Адольфо Камински во время Второй мировой войны подделывал удостоверения личности для евреев. Однажды он работал 3 дня подряд без отдыха, чтобы оформить документы для 300 детей, и прекратил только потеряв сознание от усталости. Он держал свою работу в секрете - его собственная дочь узнала все подробности только тогда, когда писала о нем книгу воспоминаний.
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2.
Исследователи поведения животных в ходе эксперимента научили серых африканских попугаев покупать еду за жетоны. Затем птиц объединили в пары: одному попугаю дали десять жетонов, а другому - ни одного. Попугаи с жетонами начали раздавать их "разорившимся" партнерам, чтобы все могли поесть.
3.
Шакунтала Деви из Индии, также известная как человеческий компьютер, взяла корень 23-й степени из 201-значного числа за 50 секунд. Ответ был проверен в Бюро стандартов США на компьютере UNIVAC 1101, для чего пришлось написать специальную программу.
4.
Ныне покойный борец Бам Бам Бигелоу однажды вытащил троих детей из горящего дома. Он получил ожоги второй степени, которые покрывали 40% его кожи, в результате чего два месяца провел в больнице и завершил карьеру, так как уже не смог вернуться на ринг. Когда его спросили, не сожалеет ли он о своем выборе, он ответил, что иного выбора не было - главное, что дети спасены.
5.
В Москве люди обратили внимание на стаю бродячих собак, которая обычно посылает самого маленького и наиболее симпатичного пса выпрашивать еду у прохожих, очевидно понимая, что шансы на успех в этом случае гораздо выше, чем если это будут более крупные и менее привлекательные его собратья.
6.
За несколько месяцев до своей внезапной смерти участник американской научно-популярной телепередачи "Разрушители легенд" Грант Имахара построил полностью аниматронного Малыша Йоду. Потратив 3 месяца своего личного времени на разработку, программирование и 3D-печать проекта, он намеревался ходить с игрушкой в детские больницы, чтобы подбодрить маленьких пациентов.
7.
В течение 18 месяцев жители одной деревни в Уэльсе никак не могли понять, почему их широкополосный интернет регулярно выходит из строя в 7 утра, пока инженеры не "заметили большой всплеск электрических помех". Он возникал из-за того, что один чувак врубал телевизор какой-то очень древней модели.
8.
В 1992 году в средней школе Калифорнии учителям было приказано закрашивать все "непристойные" слова в экземплярах книги "451 градус по Фаренгейту" черным маркером, прежде чем выдавать их ученикам. Школа прекратила эту практику после того, как история попала в местные газеты.
9.
Винчестерский собор (Англия) был построен на болоте и к началу XX века находился на грани разрушения, так как провалился в землю. Первую реставрацию проводили в 1905-12 годах. Водолаз по имени Уильям Уокер проработал в одиночестве в черной как смоль воде на глубинах до 6 метров пять лет, заложив в фундамент 25 000 мешков с бетоном, 115 000 бетонных блоков и 900 000 кирпичей. Это спасло собор от полного обрушения.
10.
Во время затопления "Титаника" многие пассажиры отказались эвакуироваться, настаивая на том, что они находятся в большей безопасности на корабле, чем в крошечных спасательных шлюпках. Главный пекарь Чарльз Джоуин в конце концов взял на себя ответственность затащить упирающихся пассажиров на палубу и силой усадить их в спасательные шлюпки.
11.
В третьем сезоне сериала "Офис" Джон Красински использовал парик, чтобы иметь возможность параллельно сниматься в комедии "Любовь вне правил", где у его героя была другая прическа. Поначалу продюсер "Офиса" наотрез отказывался от идеи с париком, утверждая, что это будет слишком заметно. Но поменял свое мнение во время переговоров с Джоном - тот прямо во время их беседы снял с себя парик, о котором никто не подозревал.
12.
ФБР и ЦРУ часто набирают в свои ряды мормонов, потому что им обычно дешевле проходить проверку безопасности, многие из них знают другие языки благодаря миссионерским поездкам, и, к тому же, обычно мормоны ведут образ жизни с низким уровнем риска.
13.
Билли Джоэл как-то поспорил с Шоном Ленноном о том, какую эпоху можно назвать наихудшей для молодежи. Парень сказал Джоэлу, что тот хотя бы вырос в 50-е годы, когда "ничего не произошло". Ошеломленный, Джоэл начал перечислять события 50-х годов, которые позже превратились в песню-манифест "Мы не разжигали огонь". Текст включают в себя перечисление более сотни событий между 1949 годом, годом рождения Джоэла, и 1989 годом, когда песня была выпущена на его альбоме Storm Front. Эта вещь была номинирована на премию "Грэмми" как запись года, а также стала хитом № 1 в Соединенных Штатах в конце 1989 года.
14.
Палка - небольшая ветка дерева - в 2008 году была занесена в Национальный зал славы игрушек (США). Организаторы назвали ее одной из старейших игрушек в мире и заявили, что палки "способствуют свободной игре - свободе изобретать и обнаруживать новое".
15.
С середины 1930-х до начала 1940-х годов в сельских районах США - таких как Кентукки - трудились женщины-библиотекари, которые ездили на лошадях и мулах, доставляя книги в отдаленные общины аппалачей.
16.
Врач, изучивший список травм, полученных Марвом и Гарри в фильмах "Один дома" и "Один дома 2", пришел к выводу, что 23 из них были смертельными.
17.
Японский журналист Киёси Симидзу помог раскрыть серию дел о похищении детей и освободил невиновного человека от дальнейшего судебного разбирательства. Он также помог раскрыть убийство Шиори Ино, что привело к изменениям в японском законодательстве относительно случаев преследования.
18.
На Британских островах более 1300 кругов из камней, и Стоунхендж - только самое известное из них.
19.
Исследования показывают, что просмотр онлайн-материалов о кошках (например, изображений и видео) связан с положительными эмоциями. Это может даже работать как форма цифровой терапии для снятия стресса. Некоторое чувство вины из-за откладывания задач также можно уменьшить, просмотрев материалы, связанные с кошками.
20.
Человек, в честь которого названа гора Эверест, Джордж Эверест, не хотел, чтобы самая высокая гора в мире носила его имя. Он указал, что его имя трудно писать или произносить на хинди, и что всем предыдущим вершинам Гималаев официально давались названия, взятые из местных языков.
21.
Плесень Александра Флеминга не была настолько "урожайной", чтобы производить пенициллин достаточно быстро для массового производства. 15 лет спустя организаторы первого промышленного производства пенициллина в Иллинойсе призвали местных жителей собирать образцы плесени и грибка. Особенно отличилась одна дама по имени Мэри Хант - она собирала образцы плесени везде где только можно, и получила прозвище Плесневелая Мэри. В 1943 году она отыскала на рынке гнилую дыню-канталупу с золотистой плесенью Penicillium chrysogenium. Это была смесь разных штаммов, один из которых оказался на удивление плодовитым. Именно он до сих пор используется для производства пенициллина во всем мире.
22.
После аварии некий водитель в Германии был оштрафован за использование сенсорной панели управления Tesla. Немецкий суд постановил, что управление автомобилем с сенсорным экраном следует рассматривать как ситуацию с отвлекающим электронным устройством, например, телефоном.
23.
Многие "медицинские туристы" из Китая, которые едут в Южную Корею для недорогой и высококачественной пластической хирургии, испытывают трудности с повторным въездом в Китай. Дело
в том, что их фотографии в паспорте не соответствуют их новому лицу после операции.
в том, что их фотографии в паспорте не соответствуют их новому лицу после операции.
24.
Фрэнк Синатра был нанят журналом Life Magazine в качестве фотографа у ринга на боксерском поединке в тяжелом весе между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером. "Бой века", который проходил 50 лет назад, 8 марта 1971 года, был достаточно хорош, чтобы стать обложкой журнала.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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