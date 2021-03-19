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25 занимательных фактов из онлайн-группы Today I Learned

25 занимательных фактов из онлайн-группы Today I Learned (26 фото)

Автор:
19 марта 2021 15:36
Сообщество : Факты
Метки: Reddit   Исторические факты   Сегодня я узнал   в копилку   интересные факты   познавательно   факты   хочу все знать   
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Жизнь может быть бесконечным уроком, ведь при желании можно узнавать что-то новое каждый день. Одно из лучших мест для этого в интернете - реддит-сообщество Today I Learned, в которое со дня его основания в 2008 году вступило уже более 25 миллионов участников. Поток забавной и интересной информации там не прекращается!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Исторические факты   Сегодня я узнал   в копилку   интересные факты   познавательно   факты   хочу все знать   
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Сергей 2 часа назад
Тааак, надо работать, хотя.... пойду посмотрю котиков
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