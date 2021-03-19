25 занимательных фактов из онлайн-группы Today I Learned

Билли Джоэл как-то поспорил с Шоном Ленноном о том, какую эпоху можно назвать наихудшей для молодежи. Парень сказал Джоэлу, что тот хотя бы вырос в 50-е годы, когда "ничего не произошло". Ошеломленный, Джоэл начал перечислять события 50-х годов, которые позже превратились в песню-манифест "Мы не разжигали огонь". Текст включают в себя перечисление более сотни событий между 1949 годом, годом рождения Джоэла, и 1989 годом, когда песня была выпущена на его альбоме Storm Front. Эта вещь была номинирована на премию "Грэмми" как запись года, а также стала хитом № 1 в Соединенных Штатах в конце 1989 года.