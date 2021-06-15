50 примеров того, как увлекателен, необычен и разнообразен наш мир

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Наш мир - удивительное место, полное интересных людей, мест, животных, вещей и многого другого. Он не перестает поражать!
1. В тропических лесах Амазонки был обнаружен "холст" длиной 13 км, заполненный изображениями вымерших животных времен ледникового периода
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2. "Клиент принес купюру номиналом тысячу долларов 1934 -го года выпуска. После десяти лет работы в банковской сфере я наконец-то увидел одну из них лично"
4. Статуя Ясукэ, африканского раба, который прибыл в Японию в 1579 году и стал первым черным самураем
5. Кристалл кальцита с пиритом, напоминающий чешую дракона. Найден в болотах Южного Миссури, а выглядит так, будто оказался здесь прямиком из Средиземья
6. В знак протеста против цензуры фотограф А.Л. Шафер в 1934 году сделал эту фотографию, нарушив как можно больше запретов в одном кадре. Снимок стал культовым
7. Бэтмен майя. В 2014 году студия Warner Bros предложила 30 художникам переосмыслить образ Бэтмена по случаю его 75-летия. Автор этой работы - Кристан Пачеко, дизайнер из Мексики
16. 10-летняя Лора Бакстон выпустила воздушный шар со своим именем и адресом, который пролетел 225 км и приземлился на заднем дворе дома, где также жила 10-летняя девочка по имени Лора Бакстон. Они встретились и подружились
19. Во Франции 15-летний конь по кличке Пейо часто навещает неизлечимо больных пациентов больницы Techer в Кале. Он всегда сам выбирает, какого пациента хочет увидеть, останавливаясь и стуча копытом у двери палаты
20. На Луне есть крохотный памятник под названием "Павший астронавт" и мемориальная доска с именами восьми американских астронавтов и шести советских космонавтов, погибших на службе
25. Когда лисы обнаружили малых пингвинов на небольшом австралийском острове, они чуть не уничтожили всю колонию. Тогда один фермер начал посылать своих собак для защиты птиц. С тех пор популяция пингвинов увеличилась и значительно восстановилась
30. Эти сферические валуны, сформированные естественным образом, найдены в Новой Зеландии. Вероятно, валуны под названием Моераки образовались из ила морского дна более 56 млн лет назад в эпоху палеоцена
31. Бордер-колли по кличке Чейзер имел самую хорошую память среди всех животных, кроме человека. Он мог идентифицировать 1022 игрушки по их названиям
34. У армрестлера Джеффа Дейба - самый большой размер кольца в мире. Обхват его пальца составляет 12,14 сантиметра, а запястий и предплечий - 30 и 48 сантиметров соответственно
36. Четыре человека из одного города, которые сражались в четырех разных войнах
Гражданская война в США, испано-американская война, Первая мировая, Вторая мировая
38. Самый старый в мире неповрежденный корабль, обнаруженный на глубине 2 км в Черном море. Судно древнегреческое и затонуло более 2400 лет назад
39. В Индонезии орангутанг протянул руку человеку, который, как ему показалось, тонул в реке. На самом деле тот ловил в реке змей, чтобы уберечь обезьян от их смертельных укусов
42. В Вильнюсе установили монумент, который одновременно представляет собой "портал" для связи с польским городом Люблин. Он позволяет людям видеть друг друга в режиме реального времени
45. Пляж в Мумбаи до и после после уборки, организованной юристом Афрозом Шахом. Благодаря этому черепахи впервые за 20 лет смогли откладывать здесь яйца
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да им лет по 25. Или воздушный шарик летал гораздо больше , чем объявлено????