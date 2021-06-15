50 примеров того, как увлекателен, необычен и разнообразен наш мир

Илона Маск открыл подземный тоннель под Лас-Вегасом, но людям он не понравился (видео)

20 удивительных фактов о Китае

30 интересных фактов из онлайн-сообщества "Сегодня я узнал, что..."

Люди показывают странные предметы и выясняют их назначение

"Сегодня я узнал, что..": 20+ любопытных фактов обо всем на свете, которые пополнят копилку знаний

25 занимательных фактов из серии "Сегодня я узнал, что..."