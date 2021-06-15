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Сообщество Удивительное рядом 137 постов • 23 подписчика подписаться
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50 примеров того, как увлекателен, необычен и разнообразен наш мир

50 примеров того, как увлекателен, необычен и разнообразен наш мир (51 фото)

Автор:
15 июня 2021 15:28
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересно   интересные факты   наш мир   познавательно   удивительное рядом   факты   хочу все знать   
533
51
Наш мир - удивительное место, полное интересных людей, мест, животных, вещей и многого другого. Он не перестает поражать!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   интересные факты   наш мир   познавательно   удивительное рядом   факты   хочу все знать   
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6  комментариев
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9k
Александр 38 минут назад
Экодеревня, траву скосили, дороги асфальтом укатали и типа забота о природе.
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1k
Кер Реев Минуту назад
Комментарий к фото
И это при том, что сам основатель, говорят, признавал только чёрный...
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3k
Горожанин 2 минуты назад
Экодеревня - загон с фанерными халупами. Вместо животных - люди.
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6k
Владимир Полчаса назад
Эко деревня??? Фруктовых деревьев и грядок нет. Картошку не посадили, ни курей, ни свиней нет. Коровы, вы где??? Это не деревня, это что угодно, но не деревня.
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6k
Владимир Полчаса назад
10-летняя Лора Бакстон... и 10-летняя девочка по имени Лора Бакстон
Да им лет по 25. Или воздушный шарик летал гораздо больше , чем объявлено????

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