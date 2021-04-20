30 интересных фактов из онлайн-сообщества "Сегодня я узнал, что..."

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Источник: — переведено специально для fishki.net
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...Помогали удалятью пули и осколки ,когда в конечности ещё не развилась гангрена.
6."Исландским лошадям не разрешается покидать страну. " Потому что они - чистокровные представители доисторического вида лошадей, когда-то жившего по всей Европе. Из-за особенностей телосложения, они - единственный вид лошадей, для которых естественный аллюр - "тёлт". Это редкий пятый аллюр, в дополнение к обычным шагу, рыси, иноходи и галопу. Кроме них этот аллюр иногда демонстрируют лошади испанского происхождения "маршадоры",. Тоже, кстати, происходящие от архаической горной андалузской лошадки. Но их такому аллюру нужно учить, а исландские лошадки демонстрируют тёлт от рождения.
Исландцы очень боятся примешивания чужеродной крови.
7. "Собаки и кошки кружатся перед сном, " чтобы примять траву. Даже если травы нет, инстинкт требует.
10. "гидравлический компонент," - гидравлический демпфер Для подавления вредных колебаний в длинных трубках стстем самолёта.
12. Слоны переговариваются в инфразвуковом диапазоне, а он лучше и дальше передаётся по земле.
18. "Во время Второй мировой войны Эрнест Хемингуэй использовал свою рыбацкую лодку, названную в честь бывшей жены (Пилар), для охоты на немецкие подводные лодки в Карибском бассейне, вооруженный только пулеметами Thomson и ручными гранатами."
Использовал яхту, сделанную из рыболовного катера для патрулирования возле Кубы в поисках немецких лодок. При обнаружении противника должен был наводить на него самолёты береговой обороны. Пистолет-пулемёты и гранаты предполагалось использовать для самообороны.
22. Генетический набор неандертальца отличается от "среднеарифметического" набора современного человека не сильнее, чем от него отличается геном любой другой современной расы. Ещё сорок лет назад их "вполне научно" считали разновидностью обезьян. Как и негров.
25. "Япония сжигает часть своего мусора и использует полученный пепел для мелиорации земель." Для отсыпки искусственных островов она его использует. Мелиорация - это о другом.
26. "Это привело к внедрению регулируемых сидений." - регулируемые сидения стали обязательной принадлежностью авиации ещё за тридцать лет до этого. Уже и в автомобилях к 50 -м годам водительские сиденья были регулируемыми...
29. "Вдикой природе нет известных растений шафрана. " предок Шафрана Посевного - Шафран Картрайта из северного Средиземноморья
"Ученые до сих пор расходятся во мнениях относительно того, из какой части света произошло это растение." - Крит или Малая Азия. Еретики настаивают на Северной Индии, нл с доказательствами у них не густо..
Т.е без рентгена раньше армейские хирурги ампутировали ноги здоровым солдатам??????