30 интересных фактов из онлайн-сообщества "Сегодня я узнал, что..."

Зубы могут испытывать только одно ощущение - боль. Когда вы едите или пьете что-то слишком горячее или слишком холодное, или когда стоматолог оперирует ваши зубы, вы будете испытывать боль только потому, что это единственное, на что реагируют нервы вокруг ваших зубов.