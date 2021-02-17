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30 случайных фактов в вашу копилку эрудита

30 случайных фактов в вашу копилку эрудита (30 фото)

Автор:
17 февраля 2021 12:44
Сообщество : Факты
Метки: в копилку   в копилку эрудита   всезнайка   забавные факты   интересные факты   факты   хочу все знать   эрудит   
714
30
В любой компании, на любой вечеринке всегда есть человек, который становится центром всеобщего внимания - он рассказывает такие удивительные вещи! Теперь и вы можете быть этим человеком - стоит лишь ознакомиться с нашей подборкой случайных, но очень интересных фактов, и при случае блеснуть.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в копилку   в копилку эрудита   всезнайка   забавные факты   интересные факты   факты   хочу все знать   эрудит   
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478
Serg Dex Полчаса назад
Доценты с кандидатами,найдите киту бабу!
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8k
Vacony 13 минут назад
интересно как убивают автоматы торговые ?
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84
Gunter Полчаса назад
Все мы - наполовину бананы...
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14k
dimitr Gunter 20 минут назад
А на другую - овощи...
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