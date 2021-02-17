30 случайных фактов в вашу копилку эрудита

В любой компании, на любой вечеринке всегда есть человек, который становится центром всеобщего внимания - он рассказывает такие удивительные вещи! Теперь и вы можете быть этим человеком - стоит лишь ознакомиться с нашей подборкой случайных, но очень интересных фактов, и при случае блеснуть.
1. Если бы человеческий мозг был компьютером, он мог бы выполнять 38 квадриллионов (38 тысяч триллионов) операций в секунду
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3. Самые старые из когда-либо найденных презервативов были сделаны из кишечника животных и рыб и датируются 1640-ми годами
4. Ганс Штайнингер, человек с самой длинной бородой в мире, умер в 1567 году. Он споткнулся о бороду, спасаясь от огня во время пожара. Он был бы богом в Instagram
5. В среднем в теле каждого взрослого человека содержится от одного до четырех килограммов бактерий
6. Морская звезда может вырастить свои конечности и регенерировать все тело из одного отростка
10. Если вы азиат, у вас есть 1 шанс из 200 быть родственником Чингисхана. Чувак очень хорошо "наследил"
11. Раз в год в гондурасском городе Йоро идет дождь из живой рыбы. Это погодное явление известно как Lluvia de Peces или Рыбный дождь
12. Фотону требуется 200 000 лет, чтобы пройти от ядра Солнца до его поверхности. А от поверхности Солнца до вашего глаза - всего 8 минут
13. У комара 47 зубов. Эти зубы расположены на конце хоботка и не используются для пережевывания пищи, как наши зубы. Они используются для прорезания кожи или слоев защитной одежды
14. Шансы на то, чтобы стать президентом, выше, чем шансы на выигрыш в лотерею. А, и получить удар молнией тоже шансов больше
15. Самое одинокое существо на Земле - кит, который уже два десятилетия зовет себе пару. Он общается с частотой, не используемой ни одним другим китом в северной части Тихого океана, и до сих пор так и не получил ответа
17. Многие дорогие духи содержат фекалии китов. В частности, серую амбру, которая представляет собой восковое вещество, вырабатываемое в кишечнике кашалотов. Говорят, что его аромат похож на запах океана
23. Иногда ленивцы хватаются за собственную руку, а не за ветку дерева, что может привести к смертельному падению
26. Ежегодно в Нью-Йорке около 1600 человек оказываются покусанными другими людьми. Хм, так вот почему этот город называют "большим яблоком"!
27. На Сатурне и Юпитере идут алмазные дожди. Если хотите сэкономить на обручальном кольце - вам туда
Источник: — переведено специально для fishki.net
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