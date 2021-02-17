30 случайных фактов в вашу копилку эрудита

В любой компании, на любой вечеринке всегда есть человек, который становится центром всеобщего внимания - он рассказывает такие удивительные вещи! Теперь и вы можете быть этим человеком - стоит лишь ознакомиться с нашей подборкой случайных, но очень интересных фактов, и при случае блеснуть.

1. Если бы человеческий мозг был компьютером, он мог бы выполнять 38 квадриллионов (38 тысяч триллионов) операций в секунду 0 Источник:

2. Изобретатель банки Pringles умер в 2008 году, и его прах поместили в такую банку 0 Источник:

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3. Самые старые из когда-либо найденных презервативов были сделаны из кишечника животных и рыб и датируются 1640-ми годами 0 Источник:

4. Ганс Штайнингер, человек с самой длинной бородой в мире, умер в 1567 году. Он споткнулся о бороду, спасаясь от огня во время пожара. Он был бы богом в Instagram 0 Источник:

5. В среднем в теле каждого взрослого человека содержится от одного до четырех килограммов бактерий 0 Источник:

6. Морская звезда может вырастить свои конечности и регенерировать все тело из одного отростка 0 Источник:

7. Вес всех муравьев на Земле больше, чем вес всех людей 0 Источник:

8. Торговые автоматы убивают в 4 раза больше людей в год, чем акулы 0 Источник:

9. Морские коньки моногамны. Они путешествуют парами, держа друг друга за хвосты 0 Источник:

10. Если вы азиат, у вас есть 1 шанс из 200 быть родственником Чингисхана. Чувак очень хорошо "наследил" 0 Источник:

11. Раз в год в гондурасском городе Йоро идет дождь из живой рыбы. Это погодное явление известно как Lluvia de Peces или Рыбный дождь 0 Источник:

12. Фотону требуется 200 000 лет, чтобы пройти от ядра Солнца до его поверхности. А от поверхности Солнца до вашего глаза - всего 8 минут 0 Источник:

13. У комара 47 зубов. Эти зубы расположены на конце хоботка и не используются для пережевывания пищи, как наши зубы. Они используются для прорезания кожи или слоев защитной одежды 0 Источник:

14. Шансы на то, чтобы стать президентом, выше, чем шансы на выигрыш в лотерею. А, и получить удар молнией тоже шансов больше 0 Источник:

15. Самое одинокое существо на Земле - кит, который уже два десятилетия зовет себе пару. Он общается с частотой, не используемой ни одним другим китом в северной части Тихого океана, и до сих пор так и не получил ответа 0 Источник:

16. Полосы тигра похожи на отпечатки пальцев, и нет двух одинаковых полосатых узоров 0 Источник:

17. Многие дорогие духи содержат фекалии китов. В частности, серую амбру, которая представляет собой восковое вещество, вырабатываемое в кишечнике кашалотов. Говорят, что его аромат похож на запах океана 0 Источник:

18. В настоящее время от ожирения страдает больше людей в мире, чем от голода 0 Источник:

19. Средняя частота пульса колибри составляет более 1200 ударов в минуту. 0 Источник:

20. Бананы на 50% совпадают с ДНК человека 0 Источник:

21. По статистике 54 миллиона человек, которые сейчас живы, умрут в течение 12 месяцев 0 Источник:

22. Автомобиль Volkswagen Beetle такого же размера, как сердце синего кита 0 Источник:

23. Иногда ленивцы хватаются за собственную руку, а не за ветку дерева, что может привести к смертельному падению 0 Источник:

24. Вы не можете чихать во сне, потому что мозг отключает этот рефлекс 0 Источник:

25. Дельфины не только называют друг друга именами, но и могут позвать друг друга 0 Источник:

26. Ежегодно в Нью-Йорке около 1600 человек оказываются покусанными другими людьми. Хм, так вот почему этот город называют "большим яблоком"! 0 Источник:

27. На Сатурне и Юпитере идут алмазные дожди. Если хотите сэкономить на обручальном кольце - вам туда 0 Источник:

28. Сахарную вату изобрел дантист. Хитроумный ублюдок! 0 Источник:

29. Пленка с пузырьками была придумана изначально в качестве обоев 0 Источник: