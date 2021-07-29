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30 фактов об океане, от которых у вас захватит дух

30 фактов об океане, от которых у вас захватит дух (31 фото)

Автор:
29 июля 2021 08:02
Сообщество : Факты
Метки: интересное   интересные факты   наука   океан   познавательно   факты   хочу все знать   
3706
31

Вы наверняка знаете, что большая часть поверхности нашей планеты покрыта водоемами (а точнее, почти 71%). Но знаете ли вы, что волны могут двигаться со скоростью несколько сотен километров в час? Или что на дне океанов покоятся миллионы тонн золота? Или что ученым удалось составить подробные карты Марса, но не океанов? Тогда эта подборка занятных фактов вас точно удивит.

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Метки: интересное   интересные факты   наука   океан   познавательно   факты   хочу все знать   
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bumtester 36 минут назад
> 15. На Луне побывало больше людей, чем в Марианской впадине
Спуск Кэмирона возобновил интерес к Марианской впадине, а современные технологии сделали такой спуск более доступным
после Кэмирона, 28 апреля 2019 года Виктор Весково достиг дна впадины
7 июня 2020 года на дно Марианской впадины погрузилась первая женщина, ею стала Кэтрин Салливан. Пилотом был Виктор Весково
12 июня 2020 года на дне Марианской впадины побывала вторая женщина Ванесса О Брайен, альпинистка, покорившая Эверест.
20 июня 2020 года Келли Уолш, сын знаменитого Дона Уолша, достиг дна Бездны Челленджера, доведя тем самым число людей, побывавших в Марианской впадине до двенадцати Пилотом был Виктор Весково[28].
25 июня 2020 года Ин-Цонг «YT» Лин, ученый из Лаборатории океанической акустики, стал тринадцатым человеком, посетившим Марианскую впадину, и первым человеком азиатского происхождения. Пилотом был Виктор Весково[28].
15 ноября 2020 года в Бездну Челленджера на глубину 10909 метров опустился китайский глубоководный автономный аппарат «Фэньдоучже» («Борец») с тремя людьми на борту[31].
---
Итого на данный момент дна впадины достигло уже не менее 16 человек.
Что больше, чем количество людей, побывавших на луне
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610
korney 38 секунд назад
"всё сложно" и "в ативном поиске" на дне океана.
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185
Macht Полчаса назад
//old.fishki.net/upload/users/2021/07/29/1131538/f42e9bd96592c34141c466ffca304d7c.jpg
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10k
котегRUS 2 часа назад
"На Луне побывало больше людей, чем в Марианской впадине"
а лунатиков было на Земле больше чем на Марсе..
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