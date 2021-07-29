30 фактов об океане, от которых у вас захватит дух

В 1997 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) зафиксировало один из самых громких звуков из когда-либо записанных, который они назвали «Bloop» («Бульк»). Звук был настолько громким, что его уловили датчики на расстоянии почти 5000 километров. Изначально ученым казалось, что звук исходит от животного, хотя достаточно большого животного, способного издать такой звук, просто не существует в природе. Спустя 15 лет NOAA пришло к выводу, что звук возник в результате ледового землетрясения, когда промерзлая земля трескается под сейсмическими воздействиями. Однако многие ставят это заключение под сомнение, и «Бульк» до сих пор является источником многочисленных теорий заговора.