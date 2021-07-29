30 фактов об океане, от которых у вас захватит дух

Вы наверняка знаете, что большая часть поверхности нашей планеты покрыта водоемами (а точнее, почти 71%). Но знаете ли вы, что волны могут двигаться со скоростью несколько сотен километров в час? Или что на дне океанов покоятся миллионы тонн золота? Или что ученым удалось составить подробные карты Марса, но не океанов? Тогда эта подборка занятных фактов вас точно удивит.
Средняя глубина океанов составляет примерно 3,7 километра, и поскольку свет может проникать лишь на глубину 100 метров, то ниже этой точки царит темнота. А раз вода, как мы уже знаем, покрывает большую часть планеты, это означает, что большая часть Земли постоянно находится в полном мраке.
В 1997 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) зафиксировало один из самых громких звуков из когда-либо записанных, который они назвали «Bloop» («Бульк»). Звук был настолько громким, что его уловили датчики на расстоянии почти 5000 километров. Изначально ученым казалось, что звук исходит от животного, хотя достаточно большого животного, способного издать такой звук, просто не существует в природе. Спустя 15 лет NOAA пришло к выводу, что звук возник в результате ледового землетрясения, когда промерзлая земля трескается под сейсмическими воздействиями. Однако многие ставят это заключение под сомнение, и «Бульк» до сих пор является источником многочисленных теорий заговора.
Каньон Жемчуг, расположенный в Беринговом море, имеет вертикальный рельеф 2,6 километра – то есть, он примерно на 760 метров глубже, чем Гранд-Каньон.
Самые большие океанские волны не получится увидеть с берега. По словам физика-океанолога Кима Мартини, самые большие волны в океане называются возникают между двумя слоями водной толщи водоема с разной плотностью. По мере того, как эти внутренние волны распространяются на тысячи километров, они могут вырастать до 200 метров в высоту.
В самых глубоких частях океана температура воды может составлять от 2 до 4 градусов по Цельсию, за исключением воды, выходящей из гидротермальных жерл на морском дне. Температура этой воды может достигать 400º по Цельсию. И только сильнейшее давление, способное раздавить человека, не дает воде закипеть.
По данным Фестиваля науки и инженерии США 94% всей жизни на Земле обитает в воде. Это означает, что все мы, живущие на суше, являемся частью очень, очень небольшого меньшинства.
Слишком большое количество солнечного света может повредить водоросли, обитающие в кораллах на мелководье. Чтобы защитить водоросли, которые являются основным источником их существования, кораллы флуоресцируют. В результате они производят белки, которые действуют как своего рода солнцезащитный крем для водорослей.
В океанах находится около 20 миллионов тонн золота. Однако, по данным Национальной океанической службы, его концентрация составляет всего несколько частиц на триллион. На дне океана также есть нерастворенное золото, но добывать его неэффективно с точки зрения затрат. И все же, если все золото океана равномерно распределить между всеми людьми на Земле, каждый из нас получил бы по четыре килограмма.
От последнего ледникового периода нашей планеты осталось всего два скопления льда: Гренландский ледяной щит и Антарктический ледяной щит. Площадь последнего составляет 14 миллионов квадратных километров, и это больше, чем континентальная часть США и Мексика вместе взятые.
Не только людям нужен отпуск. В 2002 году ученые обнаружили район в отдаленной части Тихого океана, на полпути между Нижней Калифорнией и Гавайями, куда мигрируют зимой прибрежные белые акулы. Ученые назвали это место «Кафе белых акул», и обычно акулы проводят там несколько месяцев, прежде чем отправиться обратно на побережье.
Самая длинная горная система над водой – Анды, их длина составляет около 9000 километров. Однако на самом деле самый длинный горный хребет на Земле – это подводный Срединно-океанический хребет, который проходит между всеми континентами и насчитывает примерно 65 000 километров в длину.
В самом широком месте, от Индонезии до Колумбии, Тихий океан гораздо шире Луны. Эта часть океана насчитывает 19 795 километров в поперечнике, что более чем в пять раз превышает диаметр Луны.
В крупном айсберге в Антарктиде содержится более 75 миллиардов литров воды, что потенциально может обеспечить питьевой водой один миллион человек сроком на пять лет. Одна компания в Объединенных Арабских Эмиратах планирует начать буксировку айсбергов из Антарктиды к побережью как раз по этой причине. В стране выпадает в среднем всего 10 сантиметров осадков в год, и в ближайшие 25 лет ей грозит серьезная засуха, но, возможно, вода из айсбергов поможет ОАЭ решить эту проблему.
В Марианской впадине, где находится самая глубокая точка на планете (почти 11 километров), давление воды составляет 1086 бар, что более чем в 1071 раз превышает стандартное атмосферное давление на уровне моря. Если бы вы попали туда, вам бы казалось, что вы держите в руках около 50 гигантских реактивных самолетов.
В истории человечества примерно дюжина человек побывала на Луне, но только трем людям удалось добраться до Марианской впадины из-за экстремальных условий в ней. Один из тех людей? Режиссер Джеймс Кэмерон, который написал о погружении статью для журнала National Geographic.
Океан словно настоящий отдельный мир. В нем есть траншеи, горы, вулканы, озера и реки. Пробиваясь сквозь слои соли, морская вода образует небольшие углубления на дне океана. Поскольку вода вокруг этих впадин содержит больше соли, чем обычная морская вода, она более плотная и опускается в них, образуя маленькие соленые лужи. Они очень похожи на знакомые нам озера тем, что у них есть береговые линии, а на некоторых даже бывают волны.
Средиземное море было сухим бассейном, пока примерно пять миллионов лет назад во время наводнения в Занклине вода из Атлантики не хлынула через Гибралтарский пролив, заполнив бассейн. Существует множество теорий о том, как это произошло, но согласно одной пугающей теории, бассейн наполнился всего за два года благодаря огромному потоку воды.
Все знают, что морскую воду пить нельзя, но морского льда это не касается. Однако пить свежий морской лед, все же, не стоит – между кристаллами льда все еще есть небольшие карманы с соленой водой. Со временем эта вода стекает вниз, и лед становится достаточно пресным, чтобы его можно было растопить и выпить.
По данным Newsweek, за последние несколько десятилетий подводные кабели, проложенные глубоко в океанах, передали более 99% межконтинентального трафика данных, а это означает, что общение с внешним миром стало возможным с помощью морских кабелей.
90% всей вулканической активности на планете происходит в океане, а самая большая известная концентрация действующих вулканов находится в южной части Тихого океана. Это территория не больше Нью-Йорка, но на ней находится огромное количество вулканов – 1133.
Цунами появляются в результате сейсмической активности и могут перемещаться через океан со скоростью 800 километров в час, когда глубина океана составляет 6 километров. Эти волны обычно остаются незамеченными, так как они выступают всего на несколько сантиметров над поверхностью. И по мере того, как они движутся к суше, а глубина уменьшается, они накапливают воду и возвышаются над поверхностью (но, к счастью, замедляются).
Каждый год в океане пропадают транспортные контейнеры, и, увы, разливы нефти считаются уже обычным явлением. Но в 1966 году Соединенные Штаты умудрились потерять в океане водородную бомбу. К счастью, в конце концов ее удалось найти благодаря испанскому рыбаку.
Самое большое живое образование в мире – не огромная роща деревьев или даже массивный гриб, а Большой Барьерный риф у побережья Австралии. Риф простирается на площади 348 700 квадратных километров и настолько огромен, что его можно увидеть из космоса.
По данным Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в океанах произошло около трех миллионов кораблекрушений – от «Титаника» до Санта-Марии Христофора Колумба.
Благодаря этим миллионам кораблекрушений на дне океана покоятся бесчисленные сокровища и артефакты. По оценкам National Geographic, в океане больше сокровищ, чем во всех музеях мира вместе взятых.
По данным Лаборатории реактивного движения НАСА, если бы все ледники и ледяные щиты Северного Ледовитого океана одновременно растаяли, уровень моря поднялся бы на 80 метров, что примерно соответствует высоте 26-этажного здания.
«Океан – самый большой сборщик солнечной энергии на Земле», – сообщает NOAA. Распространение парниковых газов не дает теплу покинуть атмосферу нашей планеты, и вся эта энергия должна куда-то уходить. Увы, она уходит прямо в океан. В результате за последние несколько десятилетий температура океана резко повысилась.
Большая часть кислорода в нашей атмосфере поступает из крошечных морских растений в океане, в частности, из фитопланктона, ламинарии и водорослей. По оценкам ученых, они ответственны примерно за 70% кислорода в атмосфере.
По данным Национальной океанической службы, мы исследовали менее 5% океана. По сути, у нас есть более подробные карты Марса, чем океанов, хотя он находится примерно в 228 миллионах километров от нас.
Поскольку пока мы знаем об океане очень мало, согласно данным исследования 2011 года, опубликованного в PLoS Biology, нам предстоит обнаружить еще примерно 91% видов, существующих под водой.
Источник:
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Спуск Кэмирона возобновил интерес к Марианской впадине, а современные технологии сделали такой спуск более доступным
после Кэмирона, 28 апреля 2019 года Виктор Весково достиг дна впадины
7 июня 2020 года на дно Марианской впадины погрузилась первая женщина, ею стала Кэтрин Салливан. Пилотом был Виктор Весково
12 июня 2020 года на дне Марианской впадины побывала вторая женщина Ванесса О Брайен, альпинистка, покорившая Эверест.
20 июня 2020 года Келли Уолш, сын знаменитого Дона Уолша, достиг дна Бездны Челленджера, доведя тем самым число людей, побывавших в Марианской впадине до двенадцати Пилотом был Виктор Весково[28].
25 июня 2020 года Ин-Цонг «YT» Лин, ученый из Лаборатории океанической акустики, стал тринадцатым человеком, посетившим Марианскую впадину, и первым человеком азиатского происхождения. Пилотом был Виктор Весково[28].
15 ноября 2020 года в Бездну Челленджера на глубину 10909 метров опустился китайский глубоководный автономный аппарат «Фэньдоучже» («Борец») с тремя людьми на борту[31].
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Итого на данный момент дна впадины достигло уже не менее 16 человек.
Что больше, чем количество людей, побывавших на луне
а лунатиков было на Земле больше чем на Марсе..