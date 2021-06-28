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30 интересных фактов для тех, кто не утратил любознательности

30 интересных фактов для тех, кто не утратил любознательности (31 фото)

Автор:
28 июня 2021 14:48
Сообщество : Факты
Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   в копилку   в копилку эрудита   интересные факты   факты   хочу все знать   
1496
31
Онлайн-сообщество Today I Learned - место, где всегда можно узнать что-то новое. Там публикуются самые разные факты и, возможно, сегодняшняя подборка покажется вам интересной. Что-то удивит, а что-то просто вызовет искреннее "Ого, буду знать".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   в копилку   в копилку эрудита   интересные факты   факты   хочу все знать   
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Сергей А 50 минут назад
27-й пункт - подтверждаю. На анатомии всегда жрать хотелось...
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Ivan 10 минут назад
По поводу эмпатии согласен. Иначе работа встает. Кому-то грустно и не до работы, кому то весело, и хочется развлекаться вместо работы, а начальству отвечать... Профессиональная деформация личности.
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O.Bender1 50 минут назад
29. Диккенс мог зарабатывать 6 пенсов в день, но никак не шиллингов. 6 шиллингов в то время была очень крупная сумма.
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