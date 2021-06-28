30 интересных фактов для тех, кто не утратил любознательности

Майкл Джексон был композитором-виртуозом, несмотря на то, что плохо разбирался в нотной грамоте и не играл на инструментах. Он писал свои песни, напевая их и записывая битбокс на магнитофон. "Он пел нам всю струнную аранжировку, каждую часть. Это все было это в его голове, гармония и все такое", - вспоминают музыканты, работавшие с ним.