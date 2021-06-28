30 интересных фактов для тех, кто не утратил любознательности

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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Длктор Ватсон согласно Конан Дойлю жил на 11 шиллингов в день до встречи с Холмсом. Нихрена не делая-это была военная пенсия