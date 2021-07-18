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Новые звезды интернета. Зачем стадо слонов из Китая уже больше года идёт на север?

Новые звезды интернета. Зачем стадо слонов из Китая уже больше года идёт на север? (5 фото)

Автор:
18 июля 2021 12:33
Метки: животные   интересно   факты   
637
5

Уже больше четырех десятков лет народ веселит анекдот про Мюллера, разбуженного посреди ночи русским разведчиком с кодовой фразой «Слоны идут на север». И вот годы спустя анекдот визуализируется: интернет-пользователи Китая и соседних государств с интересом наблюдают за перемещением по стране стада слонов.

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Метки: животные   интересно   факты   
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5k
Татьяна Юсова 5 часов назад
А что в Китае на Севере? Они в Россию что-ли идут? На родину?
То, что раньше было шуткой - "Россия родина слонов", может и не шутка вовсе?
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10k
котегRUS 23 минуты назад
Они пошли к мамонтам в гости! Ну что тут непонятного
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KOSTELLO 4 часа назад
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Taxi007 5 часов назад
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