Новые звезды интернета. Зачем стадо слонов из Китая уже больше года идёт на север?

Что движет ими? Тут версий у интернет-пользователей было много — от желания выступить на осенней экологической конференции в Куньмине (до которого, судя по карте передвижений, уже оставалось рукой подать) до острого приступа географического идиотизма у лидера-матриарха. Однако самой логичной видится поиск пищи и новых мест обитания. Слоны растут в заповеднике, но ресурсы там не безграничны.