Новые звезды интернета. Зачем стадо слонов из Китая уже больше года идёт на север?

Уже больше четырех десятков лет народ веселит анекдот про Мюллера, разбуженного посреди ночи русским разведчиком с кодовой фразой «Слоны идут на север». И вот годы спустя анекдот визуализируется: интернет-пользователи Китая и соседних государств с интересом наблюдают за перемещением по стране стада слонов.
Путешествие началось весной 2020 года, когда 16 животных покинули заповедник на юго-западе страны и двинули, как в анекдоте, на север. С тех пор «туристы» отмахали более 500 км и несколько обновили кадровый состав: в стаде появились слонята и от него откололись двое самцов. Сейчас звезды интернета — 12 взрослых и трое детишек.
Путешествуют наши многотонные друзья по ночам. В основном, тихо и незаметно, избегая людных мест. Но иногда слоны-путешественники выдают себя: то винного жмыха в деревне сожрут, то посевы потопчут, то сарай разнесут — всего слоны нанесли ущерба на миллион долларов. А они всё идут и идут...
Что движет ими? Тут версий у интернет-пользователей было много — от желания выступить на осенней экологической конференции в Куньмине (до которого, судя по карте передвижений, уже оставалось рукой подать) до острого приступа географического идиотизма у лидера-матриарха. Однако самой логичной видится поиск пищи и новых мест обитания. Слоны растут в заповеднике, но ресурсы там не безграничны.
Пока же за ними продолжается наблюдение. Дроны контролируют животных с воздуха, обеспечивая топ-контент. А несколько сотен спасателей и полицейских следят за тем, чтобы слоны не бедокурили.
Траекторию движения звезд интернета уже год пытаются ненавязчиво корректировать. То дорогу к населённым пунктам транспортом перекроют, то пару тонн еды в нужном направлении рассыпают. На одного слона приходится 250 кило! И, похоже, в начале июня тактика дала плоды — стадо взяло обратный курс на заповедник. Но надолго ли?
Источник:
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То, что раньше было шуткой - "Россия родина слонов", может и не шутка вовсе?