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Чем крокодил отличается от аллигатора?

Чем крокодил отличается от аллигатора? (20 фото)

Автор:
03 июля 2021 09:46
Сообщество : Животные
Метки: аллигатор   животные   интересно   крокодил   отличие   факты   фото   
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Оба героя повествования весьма притягательны, хотя встреча с ними в дикой природе не сулит ничего хорошего.

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Метки: аллигатор   животные   интересно   крокодил   отличие   факты   фото   
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stabskapitan Час назад
По пункту №1 - китайский аллигатор одобряет
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