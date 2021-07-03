Чем крокодил отличается от аллигатора?

Оба героя повествования весьма притягательны, хотя встреча с ними в дикой природе не сулит ничего хорошего.
Удивительно, но многие до сих пор считают, что аллигатор и крокодил — это одна и та же рептилия, название которой разные народы произносят по-своему. Абсолютно неверно! Разницу и обсудим.
10. Тяжеловесы царства пресмыкающихся
Можно подумать, что аллигатор удерживает пальму первенства в номинации «самый габаритный». Очень уж звучное название. Но нет, в реальности крокодил превышает его по длине, весу, силе и мощи. В переводе с 🇪🇸испанского «эл лагертэ» и вовсе обозначает «ящерицу». Несмотря на медленный метаболизм, аллигатор проживает и менее продолжительную жизнь. Если «крока» может дожить и до 100 лет, то аллигатор — лишь до 60.
Крокодил и аллигатор.
9. Различие в маскировке
У обоих героев повествования тело покрыто громадным количеством чешуек. Своим расположением они напоминают настоящую кольчугу, но у крокодила чешуйки обычно окрашены в более зелёный цвет. С помощью подобного маскхалата крокодил в одно мгновение маскируется, скрываясь от добычи. Аллигатор обычно чернее, а вокруг «физиономии» имеются дополнительные тёмные пятна. Как показывается статистика, это не сильно влияет на результативность охоты.
Конечность аллигатора.
8. Диета или пир?
Лучше крокодил потратит пару часов на засаду, но зато набьёт брюхо до отвала, а затем преспокойно уйдёт на покой, чтобы переварить сложные соединения. Аллигатору приходится довольствоваться мелкими подачками. Он с гастрономическим интересом посмотрит на черепаху, змею и мелкую рыбёху. Не настолько уверен в себе тупомордый хищник, чтобы замахнуться на пир. Строгая диета привычнее!
7. Хвостом махнул
Аллигатор даже не помышляет о том, чтобы задействовать в охоте хвост. Он у него не такой сильный, чтобы воплотить желание в реальность. Крокодил переплюнул младшего брата и здесь! Чтобы прокормить 4-5 м тушку, ему приходится идти на хитрость — задействовать абсолютно все имеющиеся возможности своего тела. Многие не в курсе, но хвостом он пользуется едва ли не чаще, чем мощными челюстями.
6. Умным быть и умным слыть
Мозг аллигатора меньше, но это можно связать с физиологией. Натуралисты решили проверить данные на практике. Выяснилось, что интеллект аллигатор задействует исключительно в бытовых ситуациях. Например, он может вырыть яму, чтобы нежиться в воде в засуху. А вот крокодил использует серое вещество с прицелом на охоту. Он и ловушки сооружает — мочит берег водой, чтобы парнокопытные поскальзывались.
5. Сила есть, ума не надо
У крокодила вытянутая пасть. Её невозможно перепутать с овальной «физиономией» аллигатора. У этого пасть адаптирована под силовой захват, но никак не под активные действия. Аллигатор старается охотиться на тех, кто не даст ему отпор. Желудку потом приходится тратить силы на обработку, но главное, что особо не устал. А пасть крокодила, наоборот, полностью ориентирована на деятельность «заправского хищника».
4. Нервы не восстанавливаются
Аллигатор никогда не станет свирепствовать на субъект, который в несколько раз превышает его в габаритах — он предпочтёт скромную охоту. Ах, если можно было бы просто открыть пасть, а провизия бы в неё сама заплывала, он был бы счастлив. Крокодил не такой! Он всегда активно охотится и проявляет повышенную агрессию. Слишком чувствителен крокодил к колебаниям водной глади — буквально срывается с места в карьер, как только запеленгует движение.
3. Санстанция отдыхает
Требования крокодила к воде не настолько высокие, как у оппонента. Аллигатора попросту невозможно встретить в солёных водах, а всё из-за отсутствия солевых желез. Именно они позволяют крокодилу избавляться от большого количества соли. Если красавец отдыхает на пляже с широко открытой пастью, это значит, что он выводит излишки соли из организма. Бедному аллигатору такую опцию природа не вмонтировала.
2. Тотальное безбрачие
Большинство самок аллигатора хранят верность единственному зелёному суженому. Так-то они живут отдельно, но как только наступает «свадебный» период, «барышня» идёт на призыв старого ухажёра. А вот самки крокодилов не настолько преданные. Если говорить совсем уж по-честному, то они отпетые зелёные блудницы. Каждый новый сезон — новый партнёр, у каждого нового помёта — новый отец! Так и живут.
1. Не ждать любезности
Кстати, самое важное отличие. У аллигатора более закругленные и тупые зубы, но кто рискнёт проверять воочию? Присмотритесь к морде, если зубы сильно «выпирают», то перед вами крокодил! Прикус у него неправильный, вот некоторые «бивни» и лезут наружу. Челюсть аллигатора сильнее в прикусе, ведь ему приходиться дробить более прочую провизию. Но у крокодила зубы порядком острее!
Источник:
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