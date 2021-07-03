Чем крокодил отличается от аллигатора?

Удивительно, но многие до сих пор считают, что аллигатор и крокодил — это одна и та же рептилия, название которой разные народы произносят по-своему. Абсолютно неверно! Разницу и обсудим.

10. Тяжеловесы царства пресмыкающихся

Можно подумать, что аллигатор удерживает пальму первенства в номинации «самый габаритный». Очень уж звучное название. Но нет, в реальности крокодил превышает его по длине, весу, силе и мощи. В переводе с 🇪🇸испанского «эл лагертэ» и вовсе обозначает «ящерицу». Несмотря на медленный метаболизм, аллигатор проживает и менее продолжительную жизнь. Если «крока» может дожить и до 100 лет, то аллигатор — лишь до 60.