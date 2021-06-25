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Среднеазиатская овчарка: 9 достоинств характера, которыми гордятся многие заводчики

Среднеазиатская овчарка: 9 достоинств характера, которыми гордятся многие заводчики (9 фото)

Автор:
25 июня 2021 09:09
Сообщество : Животные
Метки: Среднеазиатская овчарка   животные   интересно   собака   факты   фото   
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Если среднеазиатская овчарка знает слово «охранять», то на вверенную ей территорию не посмеет зайти ни один супостат. Сторожевые качества породы усилены и внушительным внешним видом. Но овчарку тяжело оценить по достоинству, ведь алабай — кладезь талантов.

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Метки: Среднеазиатская овчарка   животные   интересно   собака   факты   фото   
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