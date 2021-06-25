Среднеазиатская овчарка: 9 достоинств характера, которыми гордятся многие заводчики

Неподкупность подкупает.

8. Гиперответственность

В данном случае не вы в ответе за того, кого приручили. А тот, кого приручили, теперь в ответе за вас. За каждым домочадцем САО будет присматривать. Своих подопечных он готов спасти от угрозы любого типа. Были случаи, когда азиат настойчиво подталкивал хозяина в дом, а через несколько минут в окрестностях проходил ураган. Алабай не только сторож хороший, но и телохранитель — достойный.