Среднеазиатская овчарка: 9 достоинств характера, которыми гордятся многие заводчики

Если среднеазиатская овчарка знает слово «охранять», то на вверенную ей территорию не посмеет зайти ни один супостат. Сторожевые качества породы усилены и внушительным внешним видом. Но овчарку тяжело оценить по достоинству, ведь алабай — кладезь талантов.
9. Взяток не берём!
Пробраться во двор, охраняемый САО? Увольте! Задобрить квалифицированного сторожа по сути невозможно. Это дядя Петя с соседней стройки пропустит мальцов на охраняемую территорию за пакет маминых пирожков. Среднеазиатской овчарке можно принести ящик провизии в качестве взятки, но толку не будет. Да, неправильный алабай по ошибке может и утолит голод, но на территорию всё равно не пустит.
Неподкупность подкупает.
8. Гиперответственность
В данном случае не вы в ответе за того, кого приручили. А тот, кого приручили, теперь в ответе за вас. За каждым домочадцем САО будет присматривать. Своих подопечных он готов спасти от угрозы любого типа. Были случаи, когда азиат настойчиво подталкивал хозяина в дом, а через несколько минут в окрестностях проходил ураган. Алабай не только сторож хороший, но и телохранитель — достойный.
Собака будет выполнять команды машинально, но не бездумно.
7. Первый начал!
САО не станет проявлять агрессию ко всем движущимся объектам. Овчарка самодостаточна и умна. Но заводчики научили алабаев давать сдачу. Если бесстрашный малец станет облаивать алабая, то он и ухом не поведёт. Не того поля ягода. Но если пёс почувствует сильного соперника, то сдерживать себя перестанет. Он обязательно применит ту тактику поединка, которая обеспечит стопроцентную победу.
Иногда достаточно лишь «голоса».
6. Чувствуют габариты
Чтобы предупредить агрессора о своём существовании, алабай станет яро рычать. Он прекрасно осведомлён о том, что выглядит устрашающе, и часто пользуется именно внешним видом, не демонстрируя реальную силу и мощь. Находясь в человеческом жилище, большинство алабаев передвигаются в манере, будто боятся разбить хрустальную вазу. Не любит САО находиться в «замкнутых обстоятельствах».
5. Со своим самоваром в Тулу?
САО, как и любую собаку, нужно выгуливать. Это нужно для пущей социализации. Свой двор и территорию они знают наизусть, но владеть обстановкой за периметром тоже необходимо. И САО знает, что за двором — он уже не хозяин положения. Поэтому ведёт себя более скромно — не претендует на место выгула, не пытается доминировать над другими, и вообще старается соблюдать все нормы приличия. «Эго» дома оставил.
4. Блюститель морали
Пусть хозяин только попробует чего-нибудь горячительного! Рискнуть-то можно, но домой в этом случае возвращаться не стоит. Алабаи на дух не переносят людей с запахом «перегара». Степень аромата для собаки не имеет принципиального значения — облает, обгавкает, может даже показать поучительный хват. Скорее бросаем вредные привычки.
3. Нас и здесь неплохо кормят
Овчарки спокойно потребляют в пищу всё то, что даёт им человек. Зимой придётся регулярно варить каши с мясом на бульоне — в холода собака много ест. Летом маститый сторож потребляет в разы меньше провизии. К условиям жизни у него мало требований. Если холодно, то дайте больше пищи для согрева. Если жарко — то больше воды. И никаких цепей — это единственная претензия алабая к хозяину. Лучше просторный вольер.
2. Своё — не отдам!
Всё то, что находится, живёт или растёт на подконтрольной территории — собака станет яро защищать. Не стоит обижать верных друзей алабая. Клюнула ворона домашнего котофея в темечко — ой зря, очень зря обидела пушистого товарища! На арену выйдет изумлённый алабай и отправит пернатую в дальние края. И пусть кто-то посторонний попробует сорвать космею, растущую во дворе. «Беги, супостат, беги!»
1. Цветы жизни
Алабаям нравятся щенки, овчарки отлично зарекомендовали себя в роли родителей. Но и к человеческим мальцам они относятся также дружелюбно, как к своим. Более того, детвора, даже не проживающая вместе с азиатом, всё равно будет восприниматься собакой, как добрый несмышлёныш. И отношение животного к нему будет соответствующим: покровительство обеспечит, упасть в грязь — не даст!
Источник:
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