10 интересных фактов о самом мелком представителе медвежьих

Удивительный медведь сумел вобрать в себя максимальное количество талантов. С миру по нитке — малайскому рубашка!
Именно та, в которой рождаются везунчики. Он самый маленький среди всех медведей, но умеет за себя постоять. Он косолапый, но это ему на пользу. В нём есть что-то от птиц, обезьян, собак и даже муравьедов... Обсудим?
10. Пародист или самозванец?
Малайские медведи — прекрасные пародисты. Сначала они имитируют мимику и повадки матери, затем начинают активно передразнивать друг друга. Навык пригодится им «в быту». При внезапном нападении супостата, «малаец» может зеркалить действия, чем введёт врага в состояние ступора. Желание повторять у них не отпадает даже в зоопарке, что только прибавляет «самопровозглашённым приматам» популярности.
9. Шахматная партия
Просчитывать действия наперёд, анализировать и прогнозировать — для косолапого не проблема. Смекалка медведя блестит и переливается всеми цветами радуги. В доказательство этому можно привести случай с рисом: малайцу в руки попадает сырой злак, но он его не ест. Немного смекнув, прагматичный медведь рассыпет рис и станет ждать прилёта пернатых гостей. Малаец знает, что белок лучше «крахмала».
8. Смотрины и прелюдия
Малайские медведи долго присматриваются к потенциальным партнёрам. Жить вместе они не станут — здесь приветствуется автономность. Но медведи образуют пару на всю жизнь. Если уж приглянулись друг другу, то наступит настоящая романтика. И носами трутся, и обнимаются, и бегают друг за другом по цветочной поляне. «Барышня» в проявлении нежностей не отстаёт от кавалера. Свидания длятся очень долго.
7. И друга отыщет, и врага обретёт
В детской загадке много правды. Речь идёт о языке. У нашего героя он такой же длинный, как у муравьеда. Среди термитов и пчёл малайский косолапый не пользуется уважением. Зайдёт этот «болтун» в гости к термитам, и не останется подле него хозяев. С пчёлами та же беда, только ещё и мёд прихватит. Зато тем же самым языком медведь активно давит на живот своих мальцов, улучшая им пищеварение.
6. Птичка-невеличка
Малайский медведь вьёт гнёзда. Он ломает ветки особым образом, складируя их чуть ли не на самой макушке дерева. А ещё косолапый мог бы зарабатывать продажей гамаков. Он загибает ветки и плетёт себе настоящую лежанку, а затем с комфортом размещается меж ветвей и наслаждается жизнью. Когда же доходит дело до детской комнаты, «барышня» спускается и сооружает гнездо на земле.
5. Круг безопасности
Захомутать косолапого невероятно сложно. Как это ни парадоксально звучит, но сложность связана непосредственно с хомутом. На шее у малайца имеется огромное количество складок. Шерсть в этом месте свисает свободно, образуя собой некое подобие шарфа или защитной накидки. Доминантные хищники всегда целятся в шею, чтобы наверняка! Но здесь их ожидает осечка.
4. Пополнение откладывается
Когда «малайская дама» получит весть о скором пополнении в семье, она приступит к оценке окружающей среды. Если пищи достаточно, то потомство появится в срок. Но если беременность приключилась не вовремя, то дама может перенести родовой процесс на более удобное время. Когда еды будет хватать, она запустит в себе процесс развития мальцов, дети появятся здоровыми и сильными.
3. Долгожданные солнечные ванны
Аборигены как-то назвали малайца солнечным медведем, так и закрепилось. Во-первых, пятно на его шее очень похоже на закат небесного светила. А во-вторых, этот парень любит греть свои косточки под ультрафиолетовой лампой естественного происхождения. Чтобы избежать неприятностей, медведь забирается на высоту от 6 до 12 м и приступает к процедурам, сияя как то самое солнце.
2. Пакостный воришка
Излюбленными лакомствами малайского медведя всегда были фрукты. Вообще малайский Михаил всеяден, но зачем перебираться с ветки на ветку в поисках провизии, когда можно один раз зайти на поля и налопаться до отвала? Чаще всего он навещает банановые и кокосовые плантации. Несмотря на скромные размеры, медведь вытопчет гораздо больше, чем съест! И это неимоверно раздражает местных.
1. «Синдром Наполеона»
Большинство обитателей леса считает его задирой, агрессором и своеобразным психом. Ещё бы, ведь он фырчит, рычит и кидается при любой удобной ситуации. Это — политика устрашения. Пусть лучше обходят стороной, чем медведь станет прятаться по закоулкам в ожидании безопасной жизни. Репутация негативно работает на малайского медведя, но на самом деле — «парень он отличный»!
Как вам малайский медведь?
Источник:
- 6 интересных фактов из жизни крупнейших обезьян
- Интересное из жизни бобров
- 6 особенностей и повадок миниатюрной степной лисицы
- Интересные факты из жизни опоссума
- 7 действий хозяина, которые испортят отношения с кошкой
Понравилось21