10 интересных фактов о самом мелком представителе медвежьих

Именно та, в которой рождаются везунчики. Он самый маленький среди всех медведей, но умеет за себя постоять. Он косолапый, но это ему на пользу. В нём есть что-то от птиц, обезьян, собак и даже муравьедов... Обсудим?

10. Пародист или самозванец?

Малайские медведи — прекрасные пародисты. Сначала они имитируют мимику и повадки матери, затем начинают активно передразнивать друг друга. Навык пригодится им «в быту». При внезапном нападении супостата, «малаец» может зеркалить действия, чем введёт врага в состояние ступора. Желание повторять у них не отпадает даже в зоопарке, что только прибавляет «самопровозглашённым приматам» популярности.