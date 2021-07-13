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10 интересных фактов о самом мелком представителе медвежьих

10 интересных фактов о самом мелком представителе медвежьих (26 фото)

Автор:
13 июля 2021 09:52
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   малайский медведь   медведь   познавательно   факты   фото   
217
26

Удивительный медведь сумел вобрать в себя максимальное количество талантов. С миру по нитке — малайскому рубашка!

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Метки: животные   интересно   малайский медведь   медведь   познавательно   факты   фото   
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18k
Ego sum qui sum 43 минуты назад
отложенная беременность впечатляет
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203k
Барон Мюнхгаузен 38 минут назад
Хороший пост.
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