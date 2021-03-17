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Сообщество Без кота и жизнь не та 845 постов • 367 подписчиков подписаться
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Как мыть домашнюю кошку: 5 заблуждений и интересных фактов

Как мыть домашнюю кошку: 5 заблуждений и интересных фактов (6 фото)

Автор:
17 марта 2021 09:54
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   интересно   как мыть кошку   кот   кошка   познавательно   факты   фото   
347
6
Как правильно помыть и высушить кошку в домашних условиях.
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Метки: животные   интересно   как мыть кошку   кот   кошка   познавательно   факты   фото   
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25k
blus 55 минут назад
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9k
Енот Полиграфович 24 минуты назад
-мыть регулярно и тщательнее!)))
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53k
pynh 56 минут назад
Не мыть. Это кошка. Сама разберется.
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13k
Юлия pynh 8 минут назад
У меня не кастрированный кот и у него дико жирнеет хвост, верхняя часть. И если его (хвост) регулярно не мыть со спец шампунем, то буквально за пару недель он покрывается чёрной корочкой, а если и дальше не мыть, то могут начаться воспаления.
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