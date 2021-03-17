Как мыть домашнюю кошку: 5 заблуждений и интересных фактов

Только кота погладили, а он уже во всю намывается. Знакомо? В это время ещё и ощущаешь на себе недовольный взгляд хвостатого! Работёнки ему подбросили — смывать с себя… Запахи! Именно их, а не грязь. На шерсти хищника должен присутствовать лишь естественный аромат. С его помощью животное передаёт важные сигналы сородичам и успешно маскируется. Например, при охоте на грызуна, пушистый занимает исключительно подветренную сторону. А тут — хозяин всю маскировку испортил. Так и голодным остаться можно!