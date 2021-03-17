Как мыть домашнюю кошку: 5 заблуждений и интересных фактов

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Как правильно помыть и высушить кошку в домашних условиях.
Что обычно думает хозяин про кошачье мытье? Кошка моется либо к приходу гостей, либо после того, как её погладили. Может мыться перед едой… Или после приёма провизии. Вариантов масса! Но хозяин судит исключительно с человеческой точки зрения. В дикой природе у кошки не было шампуней и аккуратного хозяина, её организм был сконструирован таким образом, чтобы пушистая смогла сама о себе позаботиться!
Частичные процедуры?
Хозяин, завидев «катышки» у любимицы, тут же начинает набирать воду и намывать животное от ушей до лап. А с какой целью? Даже ту часть, которую она сильно испачкала, она сумеет отмыть сама. Понятно, что по этическим соображениям, иногда лучше сделать это в ванной комнате. Но можно обойтись частичными процедурами. Когда кошка намокает полностью, её шерсть становится тяжёлой, животное перестаёт чувствовать себя в безопасности — маневренность падает. Остаётся смотреть волком на такую медвежью услугу.
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Не грязь, а запахи
Только кота погладили, а он уже во всю намывается. Знакомо? В это время ещё и ощущаешь на себе недовольный взгляд хвостатого! Работёнки ему подбросили — смывать с себя… Запахи! Именно их, а не грязь. На шерсти хищника должен присутствовать лишь естественный аромат. С его помощью животное передаёт важные сигналы сородичам и успешно маскируется. Например, при охоте на грызуна, пушистый занимает исключительно подветренную сторону. А тут — хозяин всю маскировку испортил. Так и голодным остаться можно!
Чем чаще, тем хуже
Человеку необходимо регулярно мыться — это гигиена. У животных же на шерсти имеется специфическая жировая прослойка, обеспечивающая качественный теплообмен. Понятно, что многое зависит от породы и типа шерсти, но только зачем мыть котофея каждые выходные? Вымывая защитный слой, хозяин самолично снижает любимцу иммунитет. А сколько хозяев знают о нелюбви котофеев к водным процедурам, но всё равно исправно тащат их мыться? Потом же сами искренне удивляются тому, что кошка не идёт на ручки.
Не испачкалась, а отрегулировала
Вышла кошка из одной комнату в другую — сразу мыться. Почему? Закономерный вопрос! Нет, не успела она испачкаться. Как только вокруг меняется температура воздуха, кошка начинает регулировать собственную с помощью мытья. Вышла с зала в кухню, а там теплее, значит надо остудиться. Тогда она языком распушит шерсть, это увеличит приток воздуха к коже. А если вышла из дома на улицу, где заметно прохладнее, то она, наоборот, прилижет шерсть волосок к волоску, чтобы холод не проникал под шубу.
Не вода, а неустойчивое положение
Погрузившись в воду, кошка понимает, что положение её тела стало неустойчивым, а ситуация вокруг — неконтролируемой. В следующий раз, завидев банные приготовления, любимица начнёт яро выражать негодование. Время сменить тактику! Необходимо разместить кошку на устойчивой поверхности — можно в ванне или в тазу, но без наполнения. Водой необходимо поливать животное сверху: жидкость стекает, а любимица остаётся уверенной в том, что почва не уходит из-под лап.
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