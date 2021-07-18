Красные волки: необычный и интересный зверь

Своей внешностью это животное схоже не только с волком, но и с лисицей.
Интересно бывает читать художественную книгу или смотреть фильм, а потом примерять картины и образы, которые использовал в своем творчестве писатель к жизни. На примере мультика Маугли можно многое сказать про красных волков, которые нас сегодня интересуют.
Красные волки, которых в мультике пренебрежительно называют «рыжие псы» уступают в силе и ловкости обыкновенным серым волкам, что действительно является правдой, это одна из причин почему сейчас они являются вымирающим видом, обыкновенные волки крупнее, сильнее и более приспособленные к охоте, и являясь их первыми пищевыми конкурентами обходят красных собратьев по всем показателям, включая числовой показатель.
Но Редьярд Киплинг - автор Маугли, родился в Индии, в середине XIX, тогда и о Красной Книге ничего не знали, и рыжие волки ходили стаями по Гималайским горам и не планировали вымирать. Но несколько моментов в книге схвачено очень верно. Красные или как их ещё называют горные волки действительно нападают стаями,
причем сразу в несколько волков прыгают на загнанного копытного и за 2 минуты умерщвляют его, в отличие от серых волков, которые вцепляются жертве в шею. Ещё одна охотничья хитрость, при погоне горные волки стараются загнать дичь в водоем, так как они прекрасные пловцы, и в воде у них будет преимущество. Но местность заранее не исследуют, поэтому в кураже погони ни раз случалось гнать антилопу до края обрыва где она просто разбивалась насмерть, прыгая с большой высоты. Охотятся в дневное время - это говорит о том, что зрение играет важную роль в их жизни.
Красные волки, как и 150 лет назад обитают сейчас в Индии, а кроме того: Китае, Тибете, Индонезии, Монголии и в очень незначительном количестве на Дальнем Востоке России.
Селятся только в горной местности до 4000-5000 тыс. над уровнем моря. Связано это с поиском укрытий – в горах всегда есть расщелины, ниши, пещеры – способные укрыть небольшую стаю из 10 псовых. С гор могут спуститься только из-за обнищания кормовой базы или из-за высокого снежного покрова зимой.
Внешне горные волки объединили в себе три вида животных: лисов, шакалов и волков. Расцветкой они похожи на сибирских лисиц – красная длинная шерсть, пушистый хвост черный на конце, почти касается земли. Длина, цвет и мягкость шерсти зависит от времени года, как у домашних котов. Зимой длинная и мягкая, а летом короткая и жесткая. С лисами красных волков конечно не перепутаешь, они массивнее и крупнее. А от обычных волков их отличают большие округлые уши, находящиеся на макушки головы, цвет шкуры и количество коренных зубов в пасти – у красных их меньше в каждом зубном ряду. Ещё одно пикантное отличие – большее количество сосков у красных волков 6-7 пар.
Едят всё. Летом: фрукты, растения, ягоды, ящериц и грызунов, зимой гоняются за горными козлами и антилопами, в голодное время и корешки могут поискать. Есть мнение, что детенышей волки кормят диким ревенем, который перед этим пережевывают для них.
Приплод самки приносят в разное время года, но в основном с сентября по февраль. Волчата рождаются слепыми и немощными, до 8 штук в помёте, к счастью сосков на теле матери хватает на всех, хотя и тут бывали курьезные случаи. В заказниках из убежищ биологи доставали по 20 щенков, но это скорее всего дети от нескольких самок, просто их сложили в одно место для простоты поиска и кормления.
«Дорогу молодым» - девиз красных волков, после поимки дичи, первые едят волчата в отличие от серых волков, где едой распоряжается главные самец и самка, а значит всё вкусное им. Волки не едят желудок, рубец и кишечник – не дураки, да?!
В семь месяцев волчата уже похожи на своих родителей, ростом и цветом меха, при рождении он всегда темнее, чем у взрослых особей. Но половой зрелости дети достигнут только к 2-3 годам, а живут они не более 6 лет в дикой природе, но могут утроить этот срок проживая в зоопарке. Хорошо размножаются в неволе, но не приручаются.
Все волки, живущие в российских зоопарках (их около 30) получены от одной пары пойманной в 50х годах XX века на территории Китая, и это не очень хорошо для породы, нужна свежая кровь от других горных волков – инбридинг, для животных почти также плох, как дети инцеста для людей.
Поющие волки, так ещё называют красных волков. Они умеют на разные голоса, в пределах одной стаи переговариваться между собой, подолгу воют меняя тембр голоса и протяженность их воев сливаясь друг с другом создает подобие песни.
Источник:
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