Красные волки: необычный и интересный зверь

Красные волки, которых в мультике пренебрежительно называют «рыжие псы» уступают в силе и ловкости обыкновенным серым волкам, что действительно является правдой, это одна из причин почему сейчас они являются вымирающим видом, обыкновенные волки крупнее, сильнее и более приспособленные к охоте, и являясь их первыми пищевыми конкурентами обходят красных собратьев по всем показателям, включая числовой показатель.

Но Редьярд Киплинг - автор Маугли, родился в Индии, в середине XIX, тогда и о Красной Книге ничего не знали, и рыжие волки ходили стаями по Гималайским горам и не планировали вымирать. Но несколько моментов в книге схвачено очень верно. Красные или как их ещё называют горные волки действительно нападают стаями,