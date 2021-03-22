"Как медведь весну встречает"

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О жизни хищника известно довольно много, но весьма интересные факты о нем связаны с его весенним пробуждением.
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Голод — не тётка!
Когда природа освобождается ото сна, в своих берлогах пробуждаются и медведи. Хищники пару дней бродят вокруг лежбища, а затем отправляются на поиски провизии. Шутка ли, не есть целую зиму? После такого можно и на лося, и на косулю, и на лягушку посмотреть с гастрономическим интересом. Этим медведи и промышляют. Но из-за весеннего голода мощный косолапый может наесться и трухи, и строительного мусора. Скорее бы забить пустой желудок!
Весна — пора любви
«Барышня» медведя может приводить потомство дважды за год, но самые насыщенные брачные игрища случаются у зверей в мае. Самки помечают родную территорию особым медвежьим секретом, поэтому-то самцы и устраивают поединки. «Батя-медведь» предпочитает ретироваться сразу после очередной «свадьбы», своих отпрысков не воспитывает. Медведица не увидит от него ни весточки, ни письма, ни медвежьих алиментов. Сама справляется с медвежатами до достижения ими 3-4 лет.
Укусы нипочем
Медведи не боятся укусов пчёл, поэтому они так легко разоряют дикие ульи весной. Мёд не является основой рациона косолапых, но когда зверь голоден, тогда сладкое лакомство может стать хорошим подспорьем для выживания. Взрослая особь способна учуять мёд за несколько километров от своей локации. Когда медведь находит дупло, он легко отмахивается от насекомых, разоряя пчелиные пенаты до основания.
Не едят мёд разве что белые медведи, и понятно почему. Интересно, а если всё-таки предложить им сладкую провизию?
Не едят мёд разве что белые медведи, и понятно почему. Интересно, а если всё-таки предложить им сладкую провизию?
Заботливая мать
Медвежат самки рожают в берлоге: в марте они не выходят с выводком на свет, где-то пару недель откармливают потомство под землёй. Делают это медведицы исключительно в целях безопасности, ведь медвежата рождаются крохотными и практически беспомощными. Провизии весной на поверхности все равно слишком мало, а вот опасностей пруд пруди. С какими только сложностями медведицы не борются ради медвежат. Да они фактически голодают тогда, когда их сородичи уже нагуливают жир.
Повсюду пробки
К деликатной медвежьей теме можно отнести вопрос… Пробки! Прямо перед спячкой хищники наедаются хвои и глины, чтобы в их кишечнике возникло подобие бактерицидной пробки. В первые весенние дни можно обнаружить эти пробки повсеместно вокруг берлог. Этим действом косолапый сначала очищает, а затем закупоривает кишечник, чтобы в комфорте провести зиму. Весной ситуация вокруг медвежьих берлог очень похожа на ситуацию в городе, когда сходит снег.
Могучий великан
Свирепыми медведи становятся в 3 периода времени: в период брачных игр, если случайно проснулись зимой (те самые шатуны), а также ранней весной на голодной диете. В это время не стоит нарушать покой хранителя леса. Говорят, что при встрече с медведем нужно громко кричать и шуметь, но всё это «игра в удачу». Медведи развивают скорость до 40 км в час и отлично лазают по деревьям, а ещё — они отменные пловцы.
В более спокойные периоды двуногие косолапым не интересны. Слишком уж странно человек для них выглядит и чудно себя ведёт!
В более спокойные периоды двуногие косолапым не интересны. Слишком уж странно человек для них выглядит и чудно себя ведёт!
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