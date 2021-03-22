"Как медведь весну встречает"

Свирепыми медведи становятся в 3 периода времени: в период брачных игр, если случайно проснулись зимой (те самые шатуны), а также ранней весной на голодной диете. В это время не стоит нарушать покой хранителя леса. Говорят, что при встрече с медведем нужно громко кричать и шуметь, но всё это «игра в удачу». Медведи развивают скорость до 40 км в час и отлично лазают по деревьям, а ещё — они отменные пловцы.



В более спокойные периоды двуногие косолапым не интересны. Слишком уж странно человек для них выглядит и чудно себя ведёт!