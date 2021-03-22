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Как медведь весну встречает

Как медведь весну встречает (14 фото)

Автор:
22 марта 2021 08:07
Сообщество : Животные
Метки: весна   животные   интересно   медведь   природа   пробуждение   факты   фото   
677
14
О жизни хищника известно довольно много, но весьма интересные факты о нем связаны с его весенним пробуждением.
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Метки: весна   животные   интересно   медведь   природа   пробуждение   факты   фото   
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4  комментария
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Хью́берт Час назад
Когда просраться весной не может, то ревёт так, что впечатлительным лучше не слышать.
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13k
Аристарх Похер 9 минут назад
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Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
"Как медведь весну встречает"
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12k
KOSTELLO 51 минуту назад
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