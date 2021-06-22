10 удивительных фактов о пятнистой гиене

Мерзкий хохот, грубый загривок и весьма неприятная улыбка. Именно эти признаки отталкивают от гиен всё живое.
Согласитесь, видок у нашей героини ещё тот. Зоологи, наблюдающие за гиенами в дикой природе, отдают им должное во всём, что касается интеллекта. Но многие поступки хищницы не всегда имеет положительный окрас.
10. Чёрные риелторы
Пятнистая гиена способна вырыть нору для детёнышей самостоятельно. Но зачем заморачиваться и тратить силы, если можно отнять жилище у кого-то слабого? Чаще всего под раздачу попадают лисицы и крупные норные обитатели. Гиена выгоняет законную владелицу из собственной недвижимости, после чего оборудует её на свой вкус и цвет. Обычно так поступают самки гиен, которые вот-вот обзаведутся потомством.
9. Без материнской поруки
Когда у гиены появляются детёныши, она перемещает лежбище подальше от центра стаи. Хищница непременно будет приходить на общую трапезу, но своё потомство показывать не станет. Только тогда, когда детвора окрепнет, мать выведет их в общество. Ни одна самка не проявит заботы о чужом потомстве: да, при необходимости защитит, но кормить точно не станет. Если волею судьбы, мальцы останутся одни, — нянек им не сыскать.
«Не моё — не жалко».
8. Стайная бестолковость
На охоту гиены всегда выходят сообща. Если они увидели добычу, то не станут действовать системно. К примеру, одни загоняют, а другие — встречают с обратной стороны. Пятнистые звери просто не знакомы с таким словом, как стратегия! Гиены бегут за добычей по прямой траектории, пытаясь обогнать всех и вся. Каждый в стае желает быть первым, кто ухватит лакомый кусок. Об остальном можно забыть.
7. Постоянное обжорство
Если гиене удалось раздобыть провизию, то она никогда не станет заморачиваться над дробным питанием. Ей нужно пообедать так, чтобы потом не было обидно. Но даже гипермощный и привыкший ко трудностям желудок гиены, не способен обработать столь большие запросы. Поэтому гиены страдают от булимии. Это когда организм отталкивает сдачу от излишков. Гиена, гиена.
6. «Знаешь, кто моя мать?»
Кланом правит самая опытная самка — так уж заведено у гиен. Но подрастающее поколение вполне способно претендовать на её пост. Ещё в юном возрасте, самки начинают выяснять отношения. Если дело выходит из-под контроля, то родители одной из явных кандидаток на пост, могут вступиться за своё чадо. А вот сопернице повезло меньше — ей никто не поможет. Своеобразные «мажоры» и здесь пользуются привилегиями.
5. Обойдёмся без уважения
Когда стая добилась своего и таки нашла место для трапезы, каждый член сообщества будет стараться урвать порцию побольше. Всех нас в детстве учили, что с родными нужно делиться. И очень желательно, чтобы поровну. Здесь такие аргументы никто не услышит. А те гиены, которые «покорили» добычу, вообще считают, что им положен самый большой куш. О каком-либо равноправии во время обеда никто ничего не слышал.
4. Выживает хитрейший
Ранговая система в стае всегда работала на «ура!». Здесь есть свои «менеджеры», свои «клерки» и свои «подсобники». Но если во время охоты один из таких заметит леопарда, поедающего провизию где-нибудь в кустах, то ни в жизнь в этом не признается. Он пойдёт со всеми дальше. А через время обязательно вернётся, чтобы стырить у бедного котофея складские запасы. Само собой, стая ни слухом, ни духом.
3. Сорвать злобу
Когда пятнистая гиена чем-то обижена, то вполне может сорваться на близких. Нет, она не пойдёт кричать и плакаться подруге. Она найдёт ту особь в клане, которая будет и младше по рангу, и стопроцентно не сможет дать сдачи. И вот наша героиня уже во всю скидывает накопившийся негатив. Под эту категорию могут попасть не только слабые духом особи, но и те, кто ослаблен в силу недуга.
Обидеть беспомощного для пятнистой гиены — в порядке вещей!
2. Тяга к престолу
В стаю постоянно кто-то прибывает. То детёныши родятся, то прибьётся посторонний. Следовательно, претенденты на престол будут всегда. Но кроме них есть ещё и приспешники. Время от времени, но с завидной регулярностью, в клане происходят попытки самых настоящих переворотов. Царствующих гиен игнорируют, подставляют и пытаются обидеть. Лишь настоящий лидер, как известно, всегда остаётся у власти.
1. Обманные манёвры
Добытой провизии не всегда хватает на каждого члена стаи. Поэтому те, кому ничего не досталось, могут хитрить. К примеру, сородичи захватили пропитание так, что к обеду подобраться. Что делает голодная? Она подаёт особый скулёж, который в стае обозначает «опасность». Те гиены, которые в этот момент самозабвенно наслаждались трапезой, мгновенно ретируются. А голодная хитрюга наконец-то подбирается к пище!
Источник:
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А у вас - так, будто гиены поступают не так, как должны поступать зоологи. )))