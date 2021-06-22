10 удивительных фактов о пятнистой гиене

Согласитесь, видок у нашей героини ещё тот. Зоологи, наблюдающие за гиенами в дикой природе, отдают им должное во всём, что касается интеллекта. Но многие поступки хищницы не всегда имеет положительный окрас.

10. Чёрные риелторы

Пятнистая гиена способна вырыть нору для детёнышей самостоятельно. Но зачем заморачиваться и тратить силы, если можно отнять жилище у кого-то слабого? Чаще всего под раздачу попадают лисицы и крупные норные обитатели. Гиена выгоняет законную владелицу из собственной недвижимости, после чего оборудует её на свой вкус и цвет. Обычно так поступают самки гиен, которые вот-вот обзаведутся потомством.