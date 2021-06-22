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10 удивительных фактов о пятнистой гиене

10 удивительных фактов о пятнистой гиене (11 фото)

Автор:
22 июня 2021 08:37
Сообщество : Животные
Метки: гиена   животные   интересно   природа   факты   фото   
1715
11

Мерзкий хохот, грубый загривок и весьма неприятная улыбка. Именно эти признаки отталкивают от гиен всё живое.

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Метки: гиена   животные   интересно   природа   факты   фото   
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8  комментариев
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Вот до чего доводит матриархат
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Михаил Сметанкин 44 минуты назад
А еще интересный факт о котором мало кто знает: Гиены, можно сказать, являются кошками. Точнее - кошкообразными.
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20k
Ратибор Час назад
Самки гиен всегда больше, мощнее и агрессивнее самцов. Даже самая низкоранговая самка всегда будет иметь статус выше, чем самый «доминантный» самец. Почему же так сложилось? Эволюционные предпосылки отследить сложно, но причина мужеподобности самок довольно проста, но от этого не менее интересна. Все дело в том, что почти весь эстроген (женский гормон) у самок гиен еще на этапе образования обратно захватывается, а затем превращается в тестостерон (мужской гормон). Отсюда агрессия и большая мышечная масса у самок гиен. И еще кое-что. Простите за интимные подробности, но клитор самок по размерам превышает пенис самцов и достигает размером до 17 см. Таким образом, содержание тестостерона у самок гиен намного выше самцов, поэтому у гиен строгий матриархат, где с мужиками не считаются вовсе.
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6k
ваня панкин Час назад
это так - хохлпитеки в животном мире...
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5k
ValdemarNaftulievich Час назад
Всё как в бизнесе.
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2k
VikaR 2 часа назад
Действительно противное животное на вид. Видела в берлинском зоопарке. И воют препротивно.
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24k
Е-Лена 2 часа назад
Исправьте заголовок. Он составлен безграмотно. Правильно - поступки гиены выглядят нетипично для гиены (а не для зоологов). Или - поступки гиены покажутся странными многим зоологам.
А у вас - так, будто гиены поступают не так, как должны поступать зоологи. )))
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