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6 особенностей и повадок миниатюрной степной лисицы

6 особенностей и повадок миниатюрной степной лисицы (10 фото)

Автор:
05 марта 2021 08:44
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   лисица   познавательно   степная лиса   факты   фото   
384
10
Да, внешне животное сильно напоминает уменьшенную ксерокопию обыкновенной лисы, только вот в поведении степного хулигана множество своих интересностей.
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Метки: животные   интересно   лисица   познавательно   степная лиса   факты   фото   
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