6 особенностей и повадок миниатюрной степной лисицы

384
10
Да, внешне животное сильно напоминает уменьшенную ксерокопию обыкновенной лисы, только вот в поведении степного хулигана множество своих интересностей.
Прекрасные планировщики
Корсак никогда не станет рыть себе нору самостоятельно. Он подолгу будет искать логово, в котором некогда жил крупный зверь. Обследовав найденные апартаменты, животное начнёт перепланировку под себя. Корсак редко достигает в длину и 1 м, зато обиталище легко сравнить с хоромами: несколько входов-выходов, разветвлённая система комнат.
×
Жилище можно назвать небольшим подземным дворцом, а не норой! Кстати, таких квартир у корсака будет несколько! Постоянно он будет только в одной, остальные — на случай форс-мажора.
Всеядный зверь, способный на диету
Охотиться корсак станет на то, что будет меньше его размером, и что легко словить. Пресмыкающиеся? Без проблем! Тушканы? Спасибо, дайте пару! Сурки и даже ежи. А вот для того, чтобы изловить крупного пернатого, корсак вполне может вскарабкаться на дерево.
Если вдруг белковую пищу не удалось обнаружить, так не вопрос — фрукты и зелень тоже могут быть вкусными. А если зима и нет провизии, то корсак и вовсе может обойтись без еды. Да-да, запасы жировой прослойки помогут скорость несколько дней.
И сам охотится, и спасается от охотников!
Размеры животного позволяют ему охотиться только на мелкую живность. А та живность, что покрупнее, охотится на него. Степной лис никогда не использует для охоты метод, который освоили обыкновенные лисицы — мышкование. Корсак предпочитает следовать за добычей, ориентируясь на нюх. В тех случаях, когда зверю угрожает опасность, он тут же притворяется… покинувшим бренный мир! Ну, хитёр!
А вот между собой корсаки редко затевают драки. Они прекрасно обходятся предупреждающим рыком, вообще корсаки — народ добрый.
А вот между собой корсаки редко затевают драки. Они прекрасно обходятся предупреждающим рыком, вообще корсаки — народ добрый.
Мёрзнут лапы — пора на юга
К зиме шубка степного лиса уплотняется, а пух под ней становится лучше. Но с терморегуляцией не всё хорошо — носков корсаку никто не вяжет! Если всему телу и тепло, то голыми лапами по холодному снегу наш герой скользить отказывается. Для того, чтобы избежать прямого контакта с «белым покрывалом», корсак следует на юг, лишь бы обеспечить себе спокойное существование.
Там он оборудует такие же квартиры в количестве нескольких штук и переждёт суровую непогоду. Оставаться здесь не станет, вернётся на свои земли, как только почувствует положительные изменения.
Там он оборудует такие же квартиры в количестве нескольких штук и переждёт суровую непогоду. Оставаться здесь не станет, вернётся на свои земли, как только почувствует положительные изменения.
Любовь на всю жизнь!
Когда детёныши достигают половой зрелости, они начинают организовывать «свадьбы». Барышня всем своим видом демонстрирует желание иметь мужа, а лисы начинают сражаться за внимание такой красавицы. Но если дама выбрала себе мужчину, то это на всю жизнь!
Единственный момент, когда их дорожки расходятся — это появление на свет лисят. На тот период, пока мать выкармливает своих копышат, супруг спит в отдельной норе. Он носит любимой семье провизию и всячески заботится. Но на период отдыха удаляется, дабы не мешать.
Единственный момент, когда их дорожки расходятся — это появление на свет лисят. На тот период, пока мать выкармливает своих копышат, супруг спит в отдельной норе. Он носит любимой семье провизию и всячески заботится. Но на период отдыха удаляется, дабы не мешать.
Бег на короткие дистанции
Когда в норе такое скопление ценного меха — и малышня, и мать, и приходящий батя, у паразитов объявляется простор для великих манёвров. Блохи, клопы и другие мелкие цивилизации буквально одолевают молодую семью. И чем дольше мать с лисятами будет находиться в норе, тем больше сил накопит мелкий народ.
Поэтому корсачка регулярно переезжает с одной норы в другую! Благо — заранее был продуман этот план. А самец что? Он помогает переехать и топает на охоту — а-ну такое семейство прокормить!
Поэтому корсачка регулярно переезжает с одной норы в другую! Благо — заранее был продуман этот план. А самец что? Он помогает переехать и топает на охоту — а-ну такое семейство прокормить!
Источник:
Ссылки по теме:
- 6 интересных фактов из жизни крупнейших обезьян
- Розовеют к старости и белеют в воде: интересные факты из жизни моржей
- 7 действий хозяина, которые испортят отношения с кошкой
- Интересные факты из жизни опоссума
- Интересное из жизни бобров
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...