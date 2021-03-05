6 особенностей и повадок миниатюрной степной лисицы

К зиме шубка степного лиса уплотняется, а пух под ней становится лучше. Но с терморегуляцией не всё хорошо — носков корсаку никто не вяжет! Если всему телу и тепло, то голыми лапами по холодному снегу наш герой скользить отказывается. Для того, чтобы избежать прямого контакта с «белым покрывалом», корсак следует на юг, лишь бы обеспечить себе спокойное существование.



Там он оборудует такие же квартиры в количестве нескольких штук и переждёт суровую непогоду. Оставаться здесь не станет, вернётся на свои земли, как только почувствует положительные изменения.