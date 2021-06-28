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Удивительно, но это просто какая-то эталонная деревня.
1.
Деревня Бор
Эти фотографии сделал Щенников Клавдий Васильевич в 1913 году. Сняты они в деревне Бор, у реки Шелони, в Новгородской губернии. В 1908 году в деревне Бор было 114 дворов, в них 121 дом и 652 жителя. В ней имелись школа, фельдшерский пункт, хлебозапасный магазин, 2 мелкие лавки и две часовни. Рядом с деревней стояла усадьба князя Б.А. Васильчикова.
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14.
Могильная плита начала XIX в. в усадьбе крестьянина. Шимский р-он, Бор д. (Новгородская губ.). 1913
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(меня всего месяц не было)
бабушки у подъезда гооврили
а... так эта Ваша кошка была...
ну да каждый день приходила в 17-50
сейчас давно уже ее не видели....
ну кошка и кошка... ну что тут такого? у меня слезы! (никому не говорите)
или живи как жил, но тогда [мат]...
кошку я никак не мог забрать... а она мне была ближе чем некоторые люди сейчас
но нет не было возвожности
я предатель
4 года кошка была со мной, я взял ее котенком
потом мне нужно было уехать и я НЕ МОГ ЕЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ
потом возвращался в тот двор где ее в послелний раз покормил и выпустил гулять (зная что я не вернусь)
я потом возвращался...
он такой 5.5
лямов?
да
и сколько у нее ипотека
ну лет 20
прожил там два месяца (хотя заплатил за год вперед)
эту конуру купила женщина 22 лет, с ребенком
утро... входит в дверь баба малолетняя
(мну мне 40 лет) и что то верещит типа
б-л-я вы что тут курите!
- ты кто?
- я купила эту квартиру
= дверь закрой с той стороны! или помочь?
-приезжают менты и хозяин хаты
Хозяин жхаты мне предлагает другую квартиру, но там живет ее мама
-она не против кошки?
-если не будет гадить!
-У меня кошка воспитанная
б-л-я Костя предупреждать нужно!
-так у тебя труба не рабоатет я звонил
ну да
ну вот эта хата лучшее из того как жили при царе
только только выкупные платежеи выплатили (ну это как сейчас ипотека)
вот тебе крестяьянин полоска земли! Царь дарует
ну что вспахал? а теперь на войну! на первую мировую
за что воевать...
ну тебя холопа не спросили!!! Царь сказал умирать все п-и-з-д-у--й!!!!