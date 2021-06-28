Образцовые домики и жизнь в новгородской деревне в 1913 году

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Эти фотографии сделал Щенников Клавдий Васильевич в 1913 году. Сняты они в деревне Бор, у реки Шелони, в Новгородской губернии. В 1908 году в деревне Бор было 114 дворов, в них 121 дом и 652 жителя. В ней имелись школа, фельдшерский пункт, хлебозапасный магазин, 2 мелкие лавки и две часовни. Рядом с деревней стояла усадьба князя Б.А. Васильчикова.