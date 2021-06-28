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Образцовые домики и жизнь в новгородской деревне в 1913 году

Образцовые домики и жизнь в новгородской деревне в 1913 году (21 фото)

Автор:
28 июня 2021 20:43
Метки: деревня   интересно   люди   российская империя   фотографии   
331
21
Удивительно, но это просто какая-то эталонная деревня.
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Метки: деревня   интересно   люди   российская империя   фотографии   
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560
Not Found! Час назад
К теме о русских деревнях +
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−97
Владимир 48 минут назад
я потом приезжал
(меня всего месяц не было)

бабушки у подъезда гооврили

а... так эта Ваша кошка была...
ну да каждый день приходила в 17-50
сейчас давно уже ее не видели....
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−97
Владимир Час назад
блин сейчас вспомнил этот момент из своей жизни

ну кошка и кошка... ну что тут такого? у меня слезы! (никому не говорите)
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−97
Владимир Час назад
а так... у меня был выбор или сам спасайся но прямо сейчас
или живи как жил, но тогда [мат]...
кошку я никак не мог забрать... а она мне была ближе чем некоторые люди сейчас
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−97
Владимир Час назад
если б хоть кто тоо был знакомы в этом дворе... я бы ну им попвтался перепоручть
но нет не было возвожности
я предатель
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−97
Владимир Час назад
я соврал... я бросил кошку
4 года кошка была со мной, я взял ее котенком
потом мне нужно было уехать и я НЕ МОГ ЕЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ
потом возвращался в тот двор где ее в послелний раз покормил и выпустил гулять (зная что я не вернусь)

я потом возвращался...
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−97
Владимир Час назад
так прикол... я спрашивал у Костяна.. а сколько стоит такая будка бобра в центре города (16 кв метров)
он такой 5.5
лямов?
да
и сколько у нее ипотека
ну лет 20
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−97
Владимир Час назад
10 лет назад я обонкрротился и с кошкой (кошку свою я никогда не бросал) я переехал в комнату (правда с ванной и сан узлом)
прожил там два месяца (хотя заплатил за год вперед)

эту конуру купила женщина 22 лет, с ребенком

утро... входит в дверь баба малолетняя
(мну мне 40 лет) и что то верещит типа
б-л-я вы что тут курите!
- ты кто?
- я купила эту квартиру

= дверь закрой с той стороны! или помочь?
-приезжают менты и хозяин хаты

Хозяин жхаты мне предлагает другую квартиру, но там живет ее мама
-она не против кошки?
-если не будет гадить!
-У меня кошка воспитанная

б-л-я Костя предупреждать нужно!
-так у тебя труба не рабоатет я звонил
ну да
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−97
Владимир Час назад
В своем городе... найдите самый криминальный район и там саую конченную блатхату-бомжовник

ну вот эта хата лучшее из того как жили при царе
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−97
Владимир Час назад
ой! каже все богообразно!!!
только только выкупные платежеи выплатили (ну это как сейчас ипотека)
вот тебе крестяьянин полоска земли! Царь дарует
ну что вспахал? а теперь на войну! на первую мировую

за что воевать...
ну тебя холопа не спросили!!! Царь сказал умирать все п-и-з-д-у--й!!!!
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