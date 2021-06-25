10 фактов про цыган, которых вам лучше не знать

Даже если вы не знакомы с культурой и обычаями этого народа вы точно знаете что они являются кочевым народом, и что цыгане лучше всех умеют гадать, но еще цыгане не имеют собственного государства и свои традиции и обычаи они хранят и передают друг другу.

Самым страшным наказанием для любого цыгана является изгнание из табора, она применяется только при самых сложных обстоятельствах или после совершения тяжких преступлений.

Широко распространенное слово "Лавэ" в русском языке появилось именно из цыганского языка, и обозначает оно ну конечно же деньги.

Если вы увидели у цыгана серьгу в одном ухе, то это значит что он единственный ребенок в семье.