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10 фактов про цыган, которых вам лучше не знать

10 фактов про цыган, которых вам лучше не знать (4 фото)

Автор:
25 июня 2021 09:38
Сообщество : Факты
Метки: в мире   интересно   люди   факты   фото   цыган   
2944
4

Во все времена к цыганам относились с настороженностью, и нелюбовью, ведь они славятся своей вороватостью и навыками гипноза.

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Метки: в мире   интересно   люди   факты   фото   цыган   
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26  комментариев
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54k
pynh 2 часа назад
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15k
speaktr-st 15 минут назад
Раз не надо мне этого знать, значит и читать не буду. Так минус поставлю.
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28k
Fat Lynx Полчаса назад
"Среди выдающихся цыган есть ученые, писатели, поэты, композиторы, музыканты, певцы, танцоры, актеры, режиссеры и боксеры" - есть у меня один любимый фильм, один из главных персонажей - боксер цыган.
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19k
Вишенка Крокодилова Полчаса назад
Назовите хоть одного цыгана-ученого!
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1k
TruckerOrphan 51 минуту назад
Да, ладно! Все у них есть - гражданство, социальные гарантии, обучение в школе, медицинские услуги и т.д. Откуда автор набрал такой хрени? Ничего этого возможно нет у тех цыган, которые сознательно отказались от благ государства.
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22k
Батончик с маком Час назад
Не могут получить паспорта? Данунах. И паспорта получают, и пенсии, ипособия, и мат.капиталы... и прочие ништяки
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23k
Владимир Час назад
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20k
Matrosskin Час назад
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3k
Алексей 2 часа назад
Пост висит уже больше часа, и ни одной фотографии Томми. Странно...
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9k
Мафусаил 2 часа назад
Пока читал, бабки спи...увели...
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6k
insaider 2 часа назад
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9k
Kostick 2 часа назад
помницца был у меня мастак, дядя Витя, токарь от Бога. Так рассказывал он, как в войну пистюком видел, как у афипской фошызды табор минуснули, оптом.
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141
Андрей Ы. 2 часа назад
Знаю цыгана-врача. Неплохой психоневролог. Надо будет, при случае, спросить: как ёжики на вкус.
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2k
Шиц 2 часа назад
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8k
Lev Asriev 2 часа назад
Автор, прежде чем что-то с 3.14здить с Яндекс-дзена, хотя бы отредактируй текст, читать невозможно из-за косноязычия и ошибок.
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76
Куртуазный Маньерист seller-k Час назад
да и Освенцим освободили в конце января 1945 года....
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Томми звать уже? Или подождать немного, пока коней не сп...т?
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
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