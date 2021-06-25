10 фактов про цыган, которых вам лучше не знать

Во все времена к цыганам относились с настороженностью, и нелюбовью, ведь они славятся своей вороватостью и навыками гипноза.
Даже если вы не знакомы с культурой и обычаями этого народа вы точно знаете что они являются кочевым народом, и что цыгане лучше всех умеют гадать, но еще цыгане не имеют собственного государства и свои традиции и обычаи они хранят и передают друг другу.
Самым страшным наказанием для любого цыгана является изгнание из табора, она применяется только при самых сложных обстоятельствах или после совершения тяжких преступлений.
Широко распространенное слово "Лавэ" в русском языке появилось именно из цыганского языка, и обозначает оно ну конечно же деньги.
Если вы увидели у цыгана серьгу в одном ухе, то это значит что он единственный ребенок в семье.
А доводилось ли вам когда-нибудь видеть цыганку с короткими волосами? скорее всего нет, так как короткая стрижка у представителей этого народа обозначает "бесчестие". Волосы остригли насильно изгнанникам, или изолированным людям, и до сих пор цыгане не стригутся коротко.
В наше время цыгане в своём большинстве отказываются от кочевого образа жизни, всего примерно один процент европейских цыган все еще переезжают с места на место, хотя под кочеванием может и подразумеваться проживания цыган в одном заброшенном доме около года, потом чаще всего они переезжают, ну такая у них особенность не любят долго засиживаться.
Наиболее необычным и распространенным цыганским блюдом считается жареный или запеченный еж, особенно это блюдо любят польские и прибалтийские цыгане. Возникло она скорее всего в период жизни в лесах, во время постоянных гонений на цыган в прошлом.
Во время цыганских праздников увидеть пьяного цыгана будет крайне сложно, у них не принято много пить за столом, поэтому во время гуляний дежурит молодежь которой не разрешается пить в присутствии старших. В их обязанности входит предотвращения всевозможных конфликтов и помощь тем кто не знает своей меры.
Среди цыган настолько распространен культ детей, что установление для них это обыденность. В семье где есть дети, гости по цыганскому обычаю обязаны нести угощение и подарки, а если ребенку в гостях очень понравилась какая-то вещица, то ее вы должны ему подарить.
Чем больше цыганская женщина реализовала себя как хорошая мать, тем больше любят, ценят и уважают ее в обществе.
Цыгане в своем большинстве исповедуют христианство или ислам, но есть и представители других религий. Вещи умершего цыгана или то чего он касался перед самой смертью, считаются грязными и закапываются вместе с ними могилу.
После свадьбы молодожены обычно живут в доме жениха с его родными, а уже со временем переезжают в свой собственный дом, хотя это очень странно звучит для кочевого народа. Лишь младший сын с женой должен остаться с родителями чтобы ухаживать за ними в старосте. Ученые полагают что первопричиной сильной любви цыганок к золотым украшением является страховка от бедности в случае развода, если муж выгонит из дома и не даст денег но сережки и кольца будут очень кстати.
Некоторые цыгане знают основы гипноза, и пользуются этими знаниями с целью обогащения и обмана, поэтому и советуют не смотреть им в глаза во время разговора или встречи.
В 1944 году был уничтожен немецкий концлагерь "Освенцим", который располагался на территории Польши, в нем находилось большое количество цыган из востока европы. По самым скромным оценкам за стенками лагеря погибло около 21 тысячи цыган, в том числе детей, стариков и женщин.
Цыгане собирательный термин, такой же как: славяне, кавказцы, скандинавы или латиноамериканцы. К цыганам относится несколько десятков народностей. В средние века цыган как и евреев обвиняли в каннибализме.
Знаменитый цыганский национальный костюм был придумал в 19 веке. первыми его стали носить "Келдерари" и национальный костюм ру́ска рома́ был придуман артистами для создания более экзотического, сценического образа. Но исторически цыгане всегда были склонны носить одежду характерную для страны проживания.
Цыгане известные пацифисты, однако в разное время они служили при армиях, и в армих Германии, Пруссии, Швеции и в России. Среди выдающихся цыган есть ученые, писатели, поэты, композиторы, музыканты, певцы, танцоры, актеры, режиссеры и боксеры, а также футболисты, историки, политики и священники, миссионеры, художники и скульпторы. Цыгане живут во многих странах Европы а также Северной Африке, Северной и Южной Америке и Австралии. Численность европейских цыган по разным оценкам определяется от 8 миллионов до 10-12 миллионов человек.
Происхождение цыган окутана тайной, порой казалось что они появились на планете неким таинственным образом. Это само по себе возможно, вызвало чувство страха у европейцев, и способствовало возникновению атмосферы таинственности вокруг цыган. Современные ученые предполагают что цыгане изначально массово мигрировали из Индии в пятом веке. Эта теория предполагает что их бегство было связано с распространением Ислама, которого цыгане отчаянно пытались избежать, чтобы защитить свою свободу вероисповедания. Цыгане люди без определенного гражданства. Большинство стран отказываются предоставлять им гражданство, даже если они родились в этой стране. Столетия преследований, их замкнутое сообщество, привело к тому что у цыган попросту нет родины.
В 2000 году цыгане были официально объявлены "вне территориальной нацией". Их отсутствие гражданства делает цыган юридически невидимыми, хотя странно что если цыган совершает преступление, то наказывается по всей строгости закона, той страны в которой он осуществил данное преступление. Хотя они не подчиняются законам ни одной страны, они не могут получить доступ к образованию и здравоохранению, и другим социальным услугам. Более того цыгане не могут даже получить паспорта, а что делает их путешествия очень затрудненным или вовсе невозможными.
Источник:
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"Волосы остригли насильно изгнанникам, или изолированным людям, и до сих пор цыгане не стригутся коротко"
"Их отсутствие гражданства делает цыган юридически невидимыми"
Как будто пьяный гугл-переводчик переводил с хорватского на болгарский)