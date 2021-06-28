Кит заглотил и выплюнул американца

Ловец лобстеров из США рассказал, как попал в пасть кита, но, к счастью, животное его выплюнуло.
Необычный опыт пережил недавно американский дайвер.Он оказался в пасти горбатого кита, но остался цел и почти невредим. Это редчайший случай в истории «общения» китов и людей.
Как американцу удалось выйти без потерь из этой ситуации?
Зачем кит его схватил?
Поохотился на омаров
12 июня 2021 года 56-летний житель Массачусетса Майкл Паккард, проводя время на побережье вблизи Бостона, решил выйти в море поохотится на омаров и лобстеров. Вместе с коллегой они уплыли от берега примерно на 120 км. Пока Паккарт охотился, напарник его страховал и наблюдал.
Паккарт погрузился примерно на 14 метров и увлекся охотой.
И вдруг — темнота!
Внезапно Паккарт почувствовал резкий удар, и наступила темнота. Мужчина говорит, что первой мыслью было то, что на него напала акула. Второй — все, пришла смерть!
Но когда паника немного отступила, Майкл понял, что не было ни укуса, ни повреждений.
Тогда он предположил, что его схватил кто-то огромный. Коллега видел, что Майкл попал в пасть всплывающего горбатого кита, но ничем не мог помочь.
Сплюнь!
Горбатые киты достигают 14 метров в длину. У них своеобразная манера охоты. Они, широко распахнув пасть, надвигаются снизу вверх на косяк рыбы.
Кит захватывает рыбу вместе с несколькими тоннами воды. А затем постепенно сцеживает воду через усы, пока в пасти не останется одна рыба. Затем он ее глотает.
Человек как пища кита не интересует. Кит все равно не сможет его проглотить, так как гортань его не больше 20-30 см в диаметре. А вот в открытую пасть случайно прихватить посторонний «предмет» может.
Паккард не знал, что быть проглоченным ему не грозит, поэтому не на шутку испугался. К счастью, он продолжал дышать через акваланг.
Киты достаточно умные. Почувствовав в пасти посторонний предмет, а возможно и раздражение от пузырьков воздуха из акваланга, кит помотал головой, всплыл, открыл пасть и аккуратно «выплюнул» Паккарда. Всего в пасти у кита мужчина находился около 30 секунд.
За этим с ужасом и восторгом наблюдал коллега с лодки. Он сразу же оказал Паккарду помощь, поднял его в лодку и повез в больницу.
Врачи удостоверились, что серьезных повреждений Паккард не получил. Есть несколько ушибов ног и синяки, видимо полученные, когда пасть кита захлопывалась. Ну и, конечно, стресс. Хотя, успокоившись, Паккард даже доволен — такое необыкновенное приключение, да еще и практически без последствий для здоровья!
Специалисты по китам предполагают, что это был еще подросток, слабо координирующий свои движения.
Обычно киты достаточно вдумчиво относятся к своим действиям. Если видят человека, то и не уклоняются, но и охотиться в этом месте не будут. Социальная структура у них также сложна, они способны согласовывать действия всей группы. Видимо подросток-кит не заметил Паккарда либо не рассчитал траекторию движения на охоте.
Скорее всего, и сам кит испугался, почувствовав в пасти непонятный «объект». Но справился с собой, и очень аккуратно выпустил человека на поверхность.
Источник:
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Кит не дурак, каку выплюнет.