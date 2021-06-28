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Кит заглотил и выплюнул американца

Кит заглотил и выплюнул американца (2 фото)

Автор:
28 июня 2021 08:46
Сообщество : Истории
Метки: в мире   интересно   история   кит   люди   удивительно   фото   
972
2

Ловец лобстеров из США рассказал, как попал в пасть кита, но, к счастью, животное его выплюнуло.

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Метки: в мире   интересно   история   кит   люди   удивительно   фото   
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Енот Полиграфович 49 минут назад
..."В пиццерии заглотил и выплюнул таракана. Обычно кусок пиццы заглатываю с грибами,сыром, помидорами и запиваю стаканом колы, остатки колы стекают по усам и подбородку, после чего тщательно пережевываю и глотаю. Таракан как пища не интересует, все равно стошнит.Я довольно умный, почувствовав посторонний предмет выплюнул его. Таракан пробыл во рту не более 2 секунд.За этим у ужасом и восторгом наблюдали коллеги с соседних столов. Уборщица удостоверилась, что таракан повреждений не получил и самостоятельно убежал.Посетители обычно вдумчиво относятся к посещению кафе и пиццерий-если видят "живность", не пугаются, но и не покупают еду.Социальная структура людей очень сложна, есть и верующие в бога, верующие в честность президента, атеисты, пох...исты,рукожопы, нудные пунктуалисты-часто они не способны договорится.Домыслы и умозаключения отдельных- рождают сплетни. Видимо, сегодняшнее похмелье не позволило заметить любопытного таракана. Скорее всего, чуть не подавился, справился с собой, что бы не стошнило, аккуратно выплюнул его и очень аккуратно высказал все что думаю о уборщице, официанте, администраторе и этом заведении в целом..."
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3k
Citizenn 12 минут назад
Даже китов тошнит от американцев
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20k
hebpat 12 минут назад
даже киты эту дрянь не едят
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2k
Sergius SPb 40 минут назад
Очередная религиозная байка(про Иону) проверена на практике. И опровергнута.
Кит не дурак, каку выплюнет.
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