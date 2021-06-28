Кит заглотил и выплюнул американца

Необычный опыт пережил недавно американский дайвер.Он оказался в пасти горбатого кита, но остался цел и почти невредим. Это редчайший случай в истории «общения» китов и людей.

Как американцу удалось выйти без потерь из этой ситуации?

Зачем кит его схватил?





Поохотился на омаров

12 июня 2021 года 56-летний житель Массачусетса Майкл Паккард, проводя время на побережье вблизи Бостона, решил выйти в море поохотится на омаров и лобстеров. Вместе с коллегой они уплыли от берега примерно на 120 км. Пока Паккарт охотился, напарник его страховал и наблюдал.

Паккарт погрузился примерно на 14 метров и увлекся охотой.





И вдруг — темнота!

Внезапно Паккарт почувствовал резкий удар, и наступила темнота. Мужчина говорит, что первой мыслью было то, что на него напала акула. Второй — все, пришла смерть!

Но когда паника немного отступила, Майкл понял, что не было ни укуса, ни повреждений.

Тогда он предположил, что его схватил кто-то огромный. Коллега видел, что Майкл попал в пасть всплывающего горбатого кита, но ничем не мог помочь.





Сплюнь!

Горбатые киты достигают 14 метров в длину. У них своеобразная манера охоты. Они, широко распахнув пасть, надвигаются снизу вверх на косяк рыбы.

Кит захватывает рыбу вместе с несколькими тоннами воды. А затем постепенно сцеживает воду через усы, пока в пасти не останется одна рыба. Затем он ее глотает.

Человек как пища кита не интересует. Кит все равно не сможет его проглотить, так как гортань его не больше 20-30 см в диаметре. А вот в открытую пасть случайно прихватить посторонний «предмет» может.

Паккард не знал, что быть проглоченным ему не грозит, поэтому не на шутку испугался. К счастью, он продолжал дышать через акваланг.

Киты достаточно умные. Почувствовав в пасти посторонний предмет, а возможно и раздражение от пузырьков воздуха из акваланга, кит помотал головой, всплыл, открыл пасть и аккуратно «выплюнул» Паккарда. Всего в пасти у кита мужчина находился около 30 секунд.

За этим с ужасом и восторгом наблюдал коллега с лодки. Он сразу же оказал Паккарду помощь, поднял его в лодку и повез в больницу.