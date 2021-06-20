Удивительные кадры, которым случайно одарила нас реальность

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Странные и неожиданные картинки поджидают в жизни на каждом шагу - надо только присмотреться.
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Общественные дефибрилляторы на гордской улице обозначаются символом, которым в видеоиграх обозначается уровень здоровья
Знаменитые лондонские телефонные будки меняют предназначение: в одной установлен банкомат, в другой - дефибриллятор
В Великобритании фермеры начали подписывать выращенные ими овощи своим именем на упаковках для продажи
"Выращено в Великобритании Ричардом Уилсоном".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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