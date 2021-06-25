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Лучшие снимки с конкурса портретов Portrait Photographer of the Year

Лучшие снимки с конкурса портретов Portrait Photographer of the Year (20 фото)

Автор:
25 июня 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красивые фото   люди   подборка   съемка   фото   фотографии   фотоконкурс   
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Благодаря профи-фотографам мы можем увидеть те места, людей и события, которые у нас нет возможности увидеть своими глазами. В этой подборке - лучшие фото с конкурса "Лучший портретный фотограф года" (Portrait Photographer of the Year), где из тысяч участников жюри выбрало несколько победителей. Некоторые из этих снимков наполнены молчаливым смыслом, другие раскрывают проблемы, а некоторые заставляют задуматься.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   красивые фото   люди   подборка   съемка   фото   фотографии   фотоконкурс   
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