Лучшие снимки с конкурса портретов Portrait Photographer of the Year

Благодаря профи-фотографам мы можем увидеть те места, людей и события, которые у нас нет возможности увидеть своими глазами. В этой подборке - лучшие фото с конкурса "Лучший портретный фотограф года" (Portrait Photographer of the Year), где из тысяч участников жюри выбрало несколько победителей. Некоторые из этих снимков наполнены молчаливым смыслом, другие раскрывают проблемы, а некоторые заставляют задуматься.

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Лучшей признали работу фотографа Forough Yavari из Австралии, на которой изображены эмоции человека 0 Источник:

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"Я сделал этот снимок, когда был в Эфиопии и знакомился с племенем сури, которое поколениями жило на границе между Эфиопией и Суданом," - пишет фотограф Jatenipat Ketpradit 0 Источник:

Трое рыбаков на реке Ли в Гуйлине, Китай. Фотограф John Powers 0 Источник:

Женщина из Бангладеш собирает острые перцы, фотограф Sujon Adhikary 0 Источник:

Приготовление кебаба в Шринагаре, Индия, фотограф Debdatta Chakraborty 0 Источник:

Скотовод в Южном Судане, фотограф Josef Burgi 0 Источник:

Австралийский рыбак в суровых условиях, Jarrod Vero 0 Источник:

"Пока смерть не разлучит нас", фотограф Suzanne O'Connell 0 Источник:

Шеф-повар Hell's Kitchen Деклан Хорган, фотограф Jonathan Thorpe 0 Источник:

Ученики монахов в храме в Мьянме, John Powers 0 Источник:

Ритуальное представление в Индии, Sanjay Patil 0 Источник:

"Пока никто не видит", Hanna Neret 0 Источник:

"Эти работники носят на себе по 50 кг джутового волокна каждый," - пишет фотограф Azim Khan Ronnie, Бангладеш 0 Источник:

Пожилая женщина со своим портретом, где она изображена в юности. Фотограф Md Saud Faisal, Бангладеш 0 Источник:

Племя сури в Эфиопии, фотограф Zay Yar Lin 0 Источник:

"Потерянный рай" в индийском штате Кашмир, Sandeep Mathur 0 Источник:

"Пандемия ударяет по каждому", фотограф Arvid Fimreite 0 Источник:

Парень плывет по австралийской реке, черной после пожаров. Фотограф Todd Kennedy 0 Источник: