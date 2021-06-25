Лучшие снимки с конкурса портретов Portrait Photographer of the Year

546
20
Благодаря профи-фотографам мы можем увидеть те места, людей и события, которые у нас нет возможности увидеть своими глазами. В этой подборке - лучшие фото с конкурса "Лучший портретный фотограф года" (Portrait Photographer of the Year), где из тысяч участников жюри выбрало несколько победителей. Некоторые из этих снимков наполнены молчаливым смыслом, другие раскрывают проблемы, а некоторые заставляют задуматься.
Лучшей признали работу фотографа Forough Yavari из Австралии, на которой изображены эмоции человека
×
"Я сделал этот снимок, когда был в Эфиопии и знакомился с племенем сури, которое поколениями жило на границе между Эфиопией и Суданом," - пишет фотограф Jatenipat Ketpradit
"Эти работники носят на себе по 50 кг джутового волокна каждый," - пишет фотограф Azim Khan Ronnie, Бангладеш
Пожилая женщина со своим портретом, где она изображена в юности. Фотограф Md Saud Faisal, Бангладеш
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 36 любопытных фото, которые доказывают, как интересен наш мир
- "Вот же свиньи!": люди, которые плевать хотели на приличия
- 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light
- Забавные фото, которые получились случайно
- Добро пожаловать в Азию
23
Понравилось23
Новости партнёров