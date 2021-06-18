15 ситуаций, когда люди могли считать себя настоящими везунчиками

Мы чаще обращаем внимание на всякие неприятности, чем на моменты везения, но всё же иногда происходит такое, что не заметить этого просто невозможно! И больше всего поражают ситуации, когда что-то плохое уже точно должно бы было случиться, но чудесным образом всё заканчивается хорошо — по крайне мере, куда лучше, чем могло. Как не поверить в невероятную удачу, когда дерево оказывается в сантиметре от твоей машины, ключ не проваливается в решётку или опоздание на работу буквально спасает вам жизнь? И когда видишь то удивительное, что иногда случается с людьми, даже не можешь поверить в такое везение. Смотрите сами!

Этим двоим владельцам машин точно нужно поучаствовать в лотерее