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15 ситуаций, когда люди могли считать себя настоящими везунчиками

15 ситуаций, когда люди могли считать себя настоящими везунчиками (16 фото)

Автор:
18 июня 2021 08:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: Удача   интересно   люди   повезло   подборка   
4493
16

Иногда удача принимает самые неожиданные формы. Герои данной подборки убедились в этом лично.

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Метки: Удача   интересно   люди   повезло   подборка   
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4  комментария
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10k
Типа граф 2 часа назад
Комментарий к фото
Теперь задачка вернуть его обратно ничего не пролив . Можно попробовать с помощью прочной ПВХ плёнкой , внатяг её снизу просунуть
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6k
ваня панкин 5 минут назад
да, что вы знаете о везении!!!
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4k
Zhora 12 минут назад
Просто где-то очень хорошие дороги :) Ну и плюс это Сабурбан - он отличается офигенной плавностью хода. Доводилось прокатиться пассажиром в такой машине. Плывёт по дороге, словно океанская яхта.

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