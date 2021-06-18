15 ситуаций, когда люди могли считать себя настоящими везунчиками

Иногда удача принимает самые неожиданные формы. Герои данной подборки убедились в этом лично.
Мы чаще обращаем внимание на всякие неприятности, чем на моменты везения, но всё же иногда происходит такое, что не заметить этого просто невозможно! И больше всего поражают ситуации, когда что-то плохое уже точно должно бы было случиться, но чудесным образом всё заканчивается хорошо — по крайне мере, куда лучше, чем могло. Как не поверить в невероятную удачу, когда дерево оказывается в сантиметре от твоей машины, ключ не проваливается в решётку или опоздание на работу буквально спасает вам жизнь? И когда видишь то удивительное, что иногда случается с людьми, даже не можешь поверить в такое везение. Смотрите сами!
Этим двоим владельцам машин точно нужно поучаствовать в лотерее
Камень выпал из моего кольца, но я выловила его из слива ванной!
Ехал в машине минут двадцать и вдруг понял, что рядом не лежит мой фотоаппарат
Всё это время он был вот здесь. Я самый удачливый человек в мире!
Как после такого не верить в чудеса?
Было бы здорово, если бы дерево вообще не упало, но спасибо и за это
Мой прадед сохранил монеты, которые спасли его от пули
Вот почему хоккеисты носят защитные маски
Даже если это хоккей на траве!
Рядом с городом прошёл оползень, и машина чудом не свалилась в Тихий океан
На мгновение моё сердце остановилось!
Когда возвращаешься домой как раз вовремя
Опоздание на работу в буквальном смысле спасло мне жизнь
Если бы я проходил здесь на пару минут раньше, эта машина упала бы прямо на меня!
Можете мне не верить, но мой холодильник поймал упавшую кружку
Уничтожил чеки в шредере и вспомнил, что не посмотрел одну важную сумму — чудом нашёл!
Даже если бы кот постарался, он бы не смог уронить аквариум удачнее
Кажется, автомобилистам вообще очень часто везёт!
Источник:
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