20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light

Наш мир большой, и полон интересных мест, событий, людей. Благодаря фотографам, которые путешествуют по всему миру, нам удается уловить кусочки жизни со всех уголков планеты. Фотоконкурс Photo Is Light World Photography показал лучшие снимки от фотографов со всего мира, отобранные в этом году. Конкурс включает разные категории, включая архитектуру, пейзаж, природу и местный колорит. Взглянем на лучшие работы этого года!

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Большая белая акула у берегов острова Гуадалупе, Мексика. Фотограф Florent Gooden 0 Источник:

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Извержение вулкана Кальбуко, Чили. Фотограф Francisco Negroni 0 Источник:

Приближающийся шторм на побережье Ибицы, Xavier Mas 0 Источник:

Мыс Стокснес в Ирландии, Ivan Perreti 0 Источник:

Сражение северных олушей за рыбу, Шетландские острова. Фотограф Tracey Lund 0 Источник:

Пещеры у полуострова Юкатан, Мексика, Petr Polach 0 Источник:

Любопытные африканские львята, фотограф Nitin Michael 0 Источник:

Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, Judith Kuhn 0 Источник:

В Китае отмечают день рождения богини Нюйвы, Jianhui Liao 0 Источник:

Млечный путь над вершинами Тре-Чиме-ди-Лаваредо в Италии. Фотограф Ivan Pedretti 0 Источник:

Момент погони, Thomas Vijayan 0 Источник:

Заброшенный особняк 13-века в Польше, Roman Robroek 0 Источник:

Горизонт фламинго, Xiangli Zhang 0 Источник:

"Поход за покупками", фотограф Jianglin Chen, Китай 0 Источник:

Манул в снегах Монголии, Thomas Vijayan 0 Источник:

Мост Ваал в городе Неймеген, Нидерланды. Фотограф Jeroen Lagerwerf 0 Источник:

Орангутанг в Борнео, Thomas Vijayan 0 Источник:

Монах за работой в китайском храме, Wei Wang 0 Источник:

Красочный религиозный фестиваль в Бангладеш, фотограф Azim Khan Ronnie 0 Источник: