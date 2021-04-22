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20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light

20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light (21 фото)

Автор:
22 апреля 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   люди   мир   подборка   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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Наш мир большой, и полон интересных мест, событий, людей. Благодаря фотографам, которые путешествуют по всему миру, нам удается уловить кусочки жизни со всех уголков планеты. Фотоконкурс Photo Is Light World Photography показал лучшие снимки от фотографов со всего мира, отобранные в этом году. Конкурс включает разные категории, включая архитектуру, пейзаж, природу и местный колорит. Взглянем на лучшие работы этого года!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   люди   мир   подборка   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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