20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light

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22 апреля 2021 08:30
Наш мир большой, и полон интересных мест, событий, людей. Благодаря фотографам, которые путешествуют по всему миру, нам удается уловить кусочки жизни со всех уголков планеты. Фотоконкурс Photo Is Light World Photography показал лучшие снимки от фотографов со всего мира, отобранные в этом году. Конкурс включает разные категории, включая архитектуру, пейзаж, природу и местный колорит. Взглянем на лучшие работы этого года!
Большая белая акула у берегов острова Гуадалупе, Мексика. Фотограф Florent Gooden
Извержение вулкана Кальбуко, Чили. Фотограф Francisco Negroni
Приближающийся шторм на побережье Ибицы, Xavier Mas
Мыс Стокснес в Ирландии, Ivan Perreti
Сражение северных олушей за рыбу, Шетландские острова. Фотограф Tracey Lund
Пещеры у полуострова Юкатан, Мексика, Petr Polach
Любопытные африканские львята, фотограф Nitin Michael
Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, Judith Kuhn
В Китае отмечают день рождения богини Нюйвы, Jianhui Liao
Млечный путь над вершинами Тре-Чиме-ди-Лаваредо в Италии. Фотограф Ivan Pedretti
Момент погони, Thomas Vijayan
Заброшенный особняк 13-века в Польше, Roman Robroek
Горизонт фламинго, Xiangli Zhang
"Поход за покупками", фотограф Jianglin Chen, Китай
Манул в снегах Монголии, Thomas Vijayan
Мост Ваал в городе Неймеген, Нидерланды. Фотограф Jeroen Lagerwerf
Орангутанг в Борнео, Thomas Vijayan
Монах за работой в китайском храме, Wei Wang
Красочный религиозный фестиваль в Бангладеш, фотограф Azim Khan Ronnie
Снимок с 42 этажа отеля Shangri-La Hotel в Дубае, фотограф Judith Kuhn
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— переведено специально для fishki.net
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