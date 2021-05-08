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20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями

20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями (40 фото)

Автор:
08 мая 2021 08:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: жизнь   интересно   интересные фото   люди   находки   подборка   фото   фотографии   
3216
40
Наша жизнь полна неожиданностей и интересных открытий, и их можно делать каждый день, если научиться замечать мелочи. В этой подборке - любопытные явления, находки и предметы, которые каждый день не увидишь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь   интересно   интересные фото   люди   находки   подборка   фото   фотографии   
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2k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
"Когда сразу понятно, какая доставка самая популярная в стране"
Когда сразу понятно, с какой заправкой у компании заключён договор
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2k
masson84 4 минуты назад
чужой среди своих
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574
Лимонадный Джо 21 минуту назад
А здорово,когда камера оказывается в нужное время и интересный момент. Спасибо!
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832
max Полчаса назад
татуировка на подушечке пальца?
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3k
3BE3DA4ET 40 минут назад
Тот парень выше любой двери.
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27k
Acu900 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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61k
Viktor 2 часа назад
И на что же похоже это яйцо? Гусары молчать!

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430
LMAO Viktor 17 минут назад
Facegrabber пересидел в яйце )
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