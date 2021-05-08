20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями

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Наша жизнь полна неожиданностей и интересных открытий, и их можно делать каждый день, если научиться замечать мелочи. В этой подборке - любопытные явления, находки и предметы, которые каждый день не увидишь.
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"Клиент отправил эту упаковку в виде цилиндра по почте с прикрепленным к ней шпателем для языка, чтобы она не перекатывалась"
"Я купил электрическую дрель для моих пластиковых моделей, а она тоже оказалась полностью пластиковой"
"У меня есть игрушечный фазер из "Стартрека". Эта оранжевая штучка - чтобы полицейские не подумали, что он настоящий"
"Мой сын родился с кусочком черных волос. Думали, с годами оттенок пропадет, но он никуда не девается"
"Изучал дедушкину телефонную книгу из 70-х. Там были данные космонавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина"
На ручках геймпада Playstation 5 изображены символы, как на самом геймпаде, только крошечные
Источник: — переведено специально для fishki.net
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