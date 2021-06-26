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Хулия: женщина, которой не давали покоя

Хулия: женщина, которой не давали покоя (5 фото)

Автор:
26 июня 2021 10:24
Сообщество : Истории
Метки: интересно   история   люди   факты   фото   хулия   
1242
5


Эта история, в общем и целом, как и любая история о человеческой жестокости порождает даже не вопросы, вроде "зачем?" и "за что?", а просто-таки изумление.

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Метки: интересно   история   люди   факты   фото   хулия   
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11  комментариев
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17k
Марина Час назад
Ну и чем тут автор опять недоволен.
У тётки была офигительная жизнь даже по современным меркам. Ей дали прекрасное образование, она много путешествовала и хорошо зарабатывала.
При любых других обстоятельствах, она влачила бы тяжёлую и беспросветную жизнь убогой мексиканской крестьянки.
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51k
DonNerka (модер) 41 секунду назад
Куда ж без этого:
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5k
kleyman 45 минут назад
А как ей с таким именем покой то было обрести?
- Хулия?
- Чаго?
- Да не ты, дура! Это Педро оправдывается!
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13k
Агент Безопасной Национальности Час назад
А ее имя точно слитно пишется?
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13k
Агент Безопасной Национальности Час назад
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26
Саша Агент Безопасной Национальности Час назад
Это не женщина, это гомосек.
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
О, сегодня бы, да на Евровидение!
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1k
Вадим 2 часа назад
Мало кто знает, но Хулию стали называть так после того как очень часто слышали от неё вопросительное выражение, когда она стояла перед зеркалом. Хули Я!?
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