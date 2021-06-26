Хулия: женщина, которой не давали покоя





Ну, потому, что поведение некоего Теодора Лента, о котором здесь тоже пойдет речь, выходит за границы...разумного? нормального? Как бы там ни было, в этой истории нет ничего из того, что можно уложить в границы нормы. Ни Хулия Пастрана, ни Теодор Лент, ни окружавшая их публика, по крайней мере, в мои представления о норме не укладываются.





Хулия Пастрана появилась на свет в начале 1830-х, предположительно в 1834 году. Потом было создано столько версий ее происхождения, детства и юности, что она, вероятно, и сама не помнила, какая из них истинна. Самая неправдоподобная гласит, что однажды в горных лесах Сьерра-Мадре неким племенем была похищена некая миссис Эспиноза. Долгое время она удерживалась в пещерах, а потом ей удалось бежать...и увести с собой маленькую девочку. По другой, в мексиканской деревне Окорони жила женщина с ребенком, и, когда женщины ее стало, ее брат забрал племянницу, отличавшуюся необычной внешностью. Обе версии сходятся в том, что в результате девочка попала в доме Педро Санчеса, губернатора штата Синалоа, и покинула его в 1854 году.

Ей предстояла новая работа: она встретила того, кто решил использовать ее необычную внешность для получения заработка. А вид ее действительно был необычен: рост в 1 метр 34 сантиметра, повышенная волосатость, обусловленная гипертрихозом, большой нос, выдающаяся вперед челюсть. Между тем, внешность не мешала Хулии иметь свои таланты и достоинства: она прекрасно танцевала, пела и выучила три языка. Впрочем, ценили ее не за знания и умения, а как "самую уродливую женщину в мире".





С 1854 года Хулия регулярно меняет хозяев, которые перевозят ее на забаву обществу из одного места в другое. Ее гастроли в США были успешны. Настолько успешны, что один из ее имресарио предложил ей выйти за него замуж: так она могла бы положить конец длинной цепи "хозяев". В этом случае Хулия перешла бы в руки одного мужчины, который мог распоряжаться ее судьбой. И она решилась, став в 1857 году женой человека по имени Теодор Лент.