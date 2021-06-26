Хулия: женщина, которой не давали покоя

Эта история, в общем и целом, как и любая история о человеческой жестокости порождает даже не вопросы, вроде "зачем?" и "за что?", а просто-таки изумление.
Ну, потому, что поведение некоего Теодора Лента, о котором здесь тоже пойдет речь, выходит за границы...разумного? нормального? Как бы там ни было, в этой истории нет ничего из того, что можно уложить в границы нормы. Ни Хулия Пастрана, ни Теодор Лент, ни окружавшая их публика, по крайней мере, в мои представления о норме не укладываются.
Хулия Пастрана появилась на свет в начале 1830-х, предположительно в 1834 году. Потом было создано столько версий ее происхождения, детства и юности, что она, вероятно, и сама не помнила, какая из них истинна. Самая неправдоподобная гласит, что однажды в горных лесах Сьерра-Мадре неким племенем была похищена некая миссис Эспиноза. Долгое время она удерживалась в пещерах, а потом ей удалось бежать...и увести с собой маленькую девочку. По другой, в мексиканской деревне Окорони жила женщина с ребенком, и, когда женщины ее стало, ее брат забрал племянницу, отличавшуюся необычной внешностью. Обе версии сходятся в том, что в результате девочка попала в доме Педро Санчеса, губернатора штата Синалоа, и покинула его в 1854 году.
Ей предстояла новая работа: она встретила того, кто решил использовать ее необычную внешность для получения заработка. А вид ее действительно был необычен: рост в 1 метр 34 сантиметра, повышенная волосатость, обусловленная гипертрихозом, большой нос, выдающаяся вперед челюсть. Между тем, внешность не мешала Хулии иметь свои таланты и достоинства: она прекрасно танцевала, пела и выучила три языка. Впрочем, ценили ее не за знания и умения, а как "самую уродливую женщину в мире".
С 1854 года Хулия регулярно меняет хозяев, которые перевозят ее на забаву обществу из одного места в другое. Ее гастроли в США были успешны. Настолько успешны, что один из ее имресарио предложил ей выйти за него замуж: так она могла бы положить конец длинной цепи "хозяев". В этом случае Хулия перешла бы в руки одного мужчины, который мог распоряжаться ее судьбой. И она решилась, став в 1857 году женой человека по имени Теодор Лент.
Теодор, вероятно, был хорошим менеджером. При нем слава Хулии как "женщины-бабуина", "женщины с обезьяньим лицом", "женщины с лицом собаки" (и другими сценическими псевдонимами) только росла. Покинув США, Лент объявил гастрольный тур по Европе. Они выступали в Британии, и у лондонской публики Хулия пользовалась успехом. А вот в Германии эту пару приняли не слишком хорошо: представление с участием женщины было объявлено "непристойным".
В 1859 году Хулия Пастрана оказалась в России. И здесь приобрела невероятную популярность, став женщиной с практически нарицательным именем. О ней много писали в газетах. Едва ли не устроили конкурс на поиск жениха (свой брак пара скрывала). Даже Толстой упомянул ее в одной из своих повестей. Упомянул так, как говорят о чем-то всем известном.
"как показывающий альбиноску или Юлию Пастрану глядит то на публику, то на свою показываемую штуку, и готовый исполнить все желания зрителей". - "Поликушка", Л.Н. Толстой
Это, впрочем, неудивительно. Обладание такой диковинкой подчеркивало статус человека. Так, известный своими "интересностями" граф Григорий Кушелев-Безбородко оплатил вечер с Хулией: она развлекала гостей, прогуливаясь с ними под руку. Говорят, на одно из представлений, данных этой необычной женщиной, заглянул сам государь император Александр II.
Между тем, тур по России обернулся для Пастраны не только большими деньгами. В 1860 году, возвратившись после разъездов по стране в Москву, она родила ребенка. Мальчика, такого же, как и она сама. Роды прошли неудачно, через несколько дней и матери и дитя не стало.
Впрочем, официальный ее супруг и импресарио Теодор Лент решил не отказываться от доходов. Он обратился к русском медику Ивану Матвеевичу Соколову, который мумифицировал оба тела. Так Хулия Пастрана и ее малыш стали экспонатами. В России такие зрелища были запрещены, а потому Лент вывез их в Британию, затем, когда интерес англичан угас, передал их в аренду на странствующую выставку. А сам вновь женился. На женщине с похожими чертами, и, сменив ее имя с Мари Бартель на Зенору Пастрану, изрядно разбогател, показывая ее публике как сестру той самой Хулии.
В 1884 году Теодор Лент, поселившийся к тому времени в России, попал в клинику для душевнобольных и там скончался. Его супруга же получила право распоряжаться имуществом, включая мумии. Зенора передала их на антропологическую выставку в Германии. Затем они были проданы в венский цирк. Так история Хулии и ее сына затянулась: они кочевали с выставки на выставку до тех пор, пока не оказались в Норвегии. Только в 2012 году Университет Осло решился вернуть мумии на родину женщины - в Мексику, где они, наконец, и были захоронены спустя год.
Источник:
- Когда разница в росте - не преграда любви
- Самое кровавое преступление маори
- Мужчина, который вырос в джунглях, 40 лет не знал о существовании женщин
- Интересные неожиданные находки
- Интересные неожиданные находки - часть 2
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У тётки была офигительная жизнь даже по современным меркам. Ей дали прекрасное образование, она много путешествовала и хорошо зарабатывала.
При любых других обстоятельствах, она влачила бы тяжёлую и беспросветную жизнь убогой мексиканской крестьянки.
- Хулия?
- Чаго?
- Да не ты, дура! Это Педро оправдывается!