Сотрудники банка на Кубани пришли "выбить долг", но неожиданно получили отпор

Как оказывается, представительница банка потребовала от должников помимо оплаты приставам 50% от дохода, продать имущество, чтобы начать гасить задолженностью напрямую в банк, так как сумма, получаемая банком через приставов, очень мала.

Над этим предложением должник обещал подумать, но в этот момент на него напал коллектор. Он повалил клиента на пол. Завязалась драка, и должнику удалось несколько раз ударить противника по голове.



Услышав, что должники собираются вызвать полицию, сотрудник банка с девушкой быстро ретировались.