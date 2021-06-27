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Сотрудники банка на Кубани пришли "выбить долг", но неожиданно получили отпор

Сотрудники банка на Кубани пришли "выбить долг", но неожиданно получили отпор (7 фото + 1 видео)

Автор:
27 июня 2021 10:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Кубань   банк   видео   драка   коллекторы   краснодар   соцсети   
1697
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Коллекторы развязали драку, но должник не стал мириться с происходящим.

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Метки: Кубань   банк   видео   драка   коллекторы   краснодар   соцсети   
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21  комментарий
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3k
Димка Смола/67 45 минут назад
Ребята в коллекторы идут работать мусор, отбросы, понторезы..... так с ними и надо !
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3k
Алексей 2 минуты назад
сжечь все филиалы этого говнобанка.
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6k
Артём 9 минут назад
Очень сомневаюсь, что эти лица имеют отношение, что к банку, что к коллекторам.
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1k
a_komolow 12 минут назад
Они такие же сотрудники банка как я губернатор острова Борнео!
Не зря при слове "полиция" сразу же сбежали!
Обычный гоп-стоп!
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2k
Anatoly Tananykhin 14 минут назад
Все кредиты банком страхуются и все заёмщики эту страховку оплачивают сразу, банк в любом случае ничего не теряет, непонятно к чему такие меры.
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33k
Alex 15 минут назад
Пусть радуется, что не замочили.
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5k
Александр Иванов 20 минут назад
Сначала скажу-я никогда не брал в долг. Теперь: коллекторов надо не просто бить, их надо добивать как бешеных собак! Это не люди! Человек на такую собачью "работу" не пойдёт!
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10k
Типа граф Полчаса назад
У них же на Кубани сейчас сезон , деньги с отдыхающих лопатой гребут и долг оплатить не могут ?
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30k
Azesh Полчаса назад
"мы платим через приставов" - что то не стыкуется. Если пристава- значит был суд и у приставов исполнительный лист. Если был суд- то банк не отдает дело коллекторам. Обычно сначала продает коллекторам по договору цессии, если они ничего не выколотят- тогда суд. Дальше банк уже не занимается обычно, просто передает приставам. Резюмируем. Или потерпевшие ничего не платят никаким приставам, или это действительно сотрудники банка, в чем я очень сомневаюсь, банки так давным-давно не работают. Да и коллекторы тоже. Вообще у коллекторов в правовом поле нет НИ ОДНОГО инструмента что то там с вас получить. Они могут только вежливо вам звонить не чаще скольки то там раз и не позднее какого-то там часу. Поэтому просто посылайте их как можно дальше, пусть банк идет в суд. Банк этого избегает до последнего, потому что это в ВАШИХ интересах, а не банка.
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9k
Кыся Полчаса назад
Если он платит через приставов, значит суд уже был, и больше ничего в рамках правового поля сделать нельзя.
А банку надо быть внимательнее при выдаче кредитов, чтобы не приходилось потом бегать по судам. Но они все равно продолжают не просто выдавать кредиты, а зачастую назойливо их впихивать. Значит, выгодно.
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823
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Не обеднеет альфа, это их коммерческий риск, это всё уже учтено в %, по закону платят, а все хотели лесом. Оформил полгода назад карту в альфа каждый день звонки, то кредитку оформите, то кредит возьми, то инвестиции предлагают. В общем в ...у дать готовы ради прибыли.
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3k
Andrey Abramov Полчаса назад
Я так и не смог понять психологию берущего, знаю людей что берут не по крайней нужде, а потому что хотят получить эту вещь прямо сейчас и себя они "уважают на столько, что даже кредит их не остановит." Затем живут впроголодь, отдавая долг и ноют, что жизнь у нас страшная и ужасная, кто то потом бегает от коллектора, кто то берет в долг у всех знакомых и родни что бы погасить долг. Я в своей жизни один раз кредит брал, дом строил, надо было поднять коробку в сезон, но после этого зарекся не брать ни при каких условиях.
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7k
Pillin Alex 37 минут назад
Сильно сомневаюсь, что сотрудники банка по квартирам ходят, денег клянчат.
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8k
DumDum 37 минут назад
Нет завязки, значит сказка.
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1k
Alex Xela 38 минут назад
Access Denied. Невозможность взыскания.
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24k
Григорий 48 минут назад
Судя по всему я должен сочувствовать сильному альфачу, что настолько глуп и взял денег в долг так, что будет платить всю жизнь и хрен отдаст. Или я должен переживать за коллектора, что ожидал намазку мазями и массажа шиацу?
Нифига не понял.
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866
GoInDown 54 минуты назад
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