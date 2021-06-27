Сотрудники банка на Кубани пришли "выбить долг", но неожиданно получили отпор

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Коллекторы развязали драку, но должник не стал мириться с происходящим.
26 июня около 10:00 в одной из многоэтажек на улице Невкипелова в Краснодаре произошел конфликт, закончившийся потасовкой. Лица, представившиеся сотрудниками банка, пришли к должникам. Вот как описывает ситуацию жена должника: "Банк, которому мы платим долг исправно через приставов, решил нас запугать, пришла девушка. Саша (муж) к ней вышел, сказал, что мы исправно платим. Она сказала это мало… Тут этот мужик вышел из-за угла, начал угрожать".
Как оказывается, представительница банка потребовала от должников помимо оплаты приставам 50% от дохода, продать имущество, чтобы начать гасить задолженностью напрямую в банк, так как сумма, получаемая банком через приставов, очень мала.
Над этим предложением должник обещал подумать, но в этот момент на него напал коллектор. Он повалил клиента на пол. Завязалась драка, и должнику удалось несколько раз ударить противника по голове.
Услышав, что должники собираются вызвать полицию, сотрудник банка с девушкой быстро ретировались.
Над этим предложением должник обещал подумать, но в этот момент на него напал коллектор. Он повалил клиента на пол. Завязалась драка, и должнику удалось несколько раз ударить противника по голове.
Услышав, что должники собираются вызвать полицию, сотрудник банка с девушкой быстро ретировались.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику и сцены жестокости!
Видео инцидента попало на камеру. Его с описанием происходящего в свой аккаунт в Инстаграме выложила жена должника.
Реакция соцсетей
Правоохранители рассказали, что оба участника конфликта написали друг на друга заявления в полицию. "В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка", - так прокомментировал ситуацию официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. Среди пользователей соцсетей нашлись сторонники, в том числе, и коллекторов. Дескать, думай, прежде чем брать в долг, а уж если взял, то плати. Однако методы, которыми действуют коллекторы, гуманными зачастую назвать крайне сложно.
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Не зря при слове "полиция" сразу же сбежали!
Обычный гоп-стоп!
А банку надо быть внимательнее при выдаче кредитов, чтобы не приходилось потом бегать по судам. Но они все равно продолжают не просто выдавать кредиты, а зачастую назойливо их впихивать. Значит, выгодно.
Нифига не понял.