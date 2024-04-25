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«Убрала я сказала»: на Кубани чиновница запретила «фиксировать» себя на видео и накинулась на оператора с оскорблениями

«Убрала я сказала»: на Кубани чиновница запретила «фиксировать» себя на видео и накинулась на оператора с оскорблениями

Автор:
25 апреля 2024 15:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Кубань   депутаты   драка   заседание   краснодарский край   
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Ей хотели задать неудобные вопросы о плитке в местном парке и о продаже муниципального участка.

В совете Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района разыгрались нешуточные страсти. Там должны были обсудить реконструкцию местного парка, из которого исчезло почти 2 тысячи квадратных метров плитки, и продажу участка с газовыми трубами. Видимо, вопросы были очень острыми, поэтому чиновники нервничали и запрещали снимать заседание на телефон.

Тогда активистка КПРФ и помощница депутата гордумы Краснодара Виктория Страканева действительно достала телефон и включила камеру. И началось.

Заседание сразу остановили и на женщину накинулись с криками:

Убрала, убрала я сказала. Посмотри, тварь какая!

Пострадавшая обратилась в больницу и написала заявление в полицию.

И прокомментировала инцидент:

Она сзади подходит, я автоматически поворачиваюсь и начинаю снимать её. И она меня начинает бить просто.

Я потом поехала в ЦРБ. Меня осмотрел терапевт, травматолог, невролог, сделали КТ, дали справку. Потом я поехала в полицию, написала заявление по факту. У меня не такие прям ушибы – небольшой синяк на носу, но просто такое поведение депутатов недопустимо

Я поняла, что она уходит, чтобы сессию сорвать. Но это бред какой-то – она не имеет права срывать сессию. И я в этот момент включила камеру, чтобы зафиксировать уход.

Я понимаю, почему она так сделала. Там серьёзные вопросы. Там идёт реконструкция парка, старую плитку демонтировали, и она исчезла – это 1892 кв м. Люди обратились, что давайте сделаем из этой плитки тротуары в станице, потому что тротуары там страдают сильно. Им местная администрация отказала. Второй вопрос ещё интереснее – они выставляют на продажу огромный участок земли, по которому проходят газовые трубы. То есть, участок нельзя продавать. Это был болезненный для них вопрос, и они не хотели, чтобы я присутствовала.

Высказался и руководитель пострадавшей девушки, депутат Александр Сафронов:

С моей точки зрения произошедшее - просто вопиющий позор и предмет расследования для компетентных органов.

А вопросы с испарившейся куда-то плиткой и продажей участка так и не решили.

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Метки: Видео   Кубань   депутаты   драка   заседание   краснодарский край   
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14  комментариев
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6k
hhwost Час назад
не дать чиновнику украсть - это как наркомана без дозы оставить. сразу ломки и неадекват.
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1k
Михаил 19 минут назад
Свинья невоспитанная!
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10k
Trenzel2003 22 минуты назад
Вот по этому чиновники должны нести ответственность в 5, а то и в 10 раз строже!
Если простой гражданин обойдется штрафом в 5 000 руб., чиновник должен заплатить 50 000 руб. А там где наступает уголовная ответственность, 1 год срока, чиновник должен сесть на 5 лет!!!
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60
Бывалый Трус Полчаса назад
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169
ViciousSnake 49 минут назад
Это не чиновница, а какая-то хабалка базарная.
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24k
Shtoppi 53 минуты назад
нет ничего удивительного в том, что некоторые чиновники не хотят, чтобы какие-то их действия фиксировали на видео. какой преступник захочет, чтобы на него у следователей были обличающие доказательства?
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33k
Юрьевич 53 минуты назад
Чиновник не имеет права запретить видео и фотофиксацию, ведение письменного протокола и конспекта на официальном заседании и встрече с населением. Она не у себя дома на толчке сидит! И вообще, чиновники охренели в край, причём на всех уровнях.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2839 постов (2793 в горячем)

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