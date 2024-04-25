«Убрала я сказала»: на Кубани чиновница запретила «фиксировать» себя на видео и накинулась на оператора с оскорблениями

И прокомментировала инцидент:

Она сзади подходит, я автоматически поворачиваюсь и начинаю снимать её. И она меня начинает бить просто.

Я потом поехала в ЦРБ. Меня осмотрел терапевт, травматолог, невролог, сделали КТ, дали справку. Потом я поехала в полицию, написала заявление по факту. У меня не такие прям ушибы – небольшой синяк на носу, но просто такое поведение депутатов недопустимо

Я поняла, что она уходит, чтобы сессию сорвать. Но это бред какой-то – она не имеет права срывать сессию. И я в этот момент включила камеру, чтобы зафиксировать уход.

Я понимаю, почему она так сделала. Там серьёзные вопросы. Там идёт реконструкция парка, старую плитку демонтировали, и она исчезла – это 1892 кв м. Люди обратились, что давайте сделаем из этой плитки тротуары в станице, потому что тротуары там страдают сильно. Им местная администрация отказала. Второй вопрос ещё интереснее – они выставляют на продажу огромный участок земли, по которому проходят газовые трубы. То есть, участок нельзя продавать. Это был болезненный для них вопрос, и они не хотели, чтобы я присутствовала.