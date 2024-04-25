«Убрала я сказала»: на Кубани чиновница запретила «фиксировать» себя на видео и накинулась на оператора с оскорблениями

Ей хотели задать неудобные вопросы о плитке в местном парке и о продаже муниципального участка.
В совете Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района разыгрались нешуточные страсти. Там должны были обсудить реконструкцию местного парка, из которого исчезло почти 2 тысячи квадратных метров плитки, и продажу участка с газовыми трубами. Видимо, вопросы были очень острыми, поэтому чиновники нервничали и запрещали снимать заседание на телефон.
Тогда активистка КПРФ и помощница депутата гордумы Краснодара Виктория Страканева действительно достала телефон и включила камеру. И началось.
Заседание сразу остановили и на женщину накинулись с криками:
Убрала, убрала я сказала. Посмотри, тварь какая!
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Пострадавшая обратилась в больницу и написала заявление в полицию.
И прокомментировала инцидент:
Она сзади подходит, я автоматически поворачиваюсь и начинаю снимать её. И она меня начинает бить просто.
Я потом поехала в ЦРБ. Меня осмотрел терапевт, травматолог, невролог, сделали КТ, дали справку. Потом я поехала в полицию, написала заявление по факту. У меня не такие прям ушибы – небольшой синяк на носу, но просто такое поведение депутатов недопустимо
Я поняла, что она уходит, чтобы сессию сорвать. Но это бред какой-то – она не имеет права срывать сессию. И я в этот момент включила камеру, чтобы зафиксировать уход.
Я понимаю, почему она так сделала. Там серьёзные вопросы. Там идёт реконструкция парка, старую плитку демонтировали, и она исчезла – это 1892 кв м. Люди обратились, что давайте сделаем из этой плитки тротуары в станице, потому что тротуары там страдают сильно. Им местная администрация отказала. Второй вопрос ещё интереснее – они выставляют на продажу огромный участок земли, по которому проходят газовые трубы. То есть, участок нельзя продавать. Это был болезненный для них вопрос, и они не хотели, чтобы я присутствовала.
Высказался и руководитель пострадавшей девушки, депутат Александр Сафронов:
С моей точки зрения произошедшее - просто вопиющий позор и предмет расследования для компетентных органов.
А вопросы с испарившейся куда-то плиткой и продажей участка так и не решили.
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Если простой гражданин обойдется штрафом в 5 000 руб., чиновник должен заплатить 50 000 руб. А там где наступает уголовная ответственность, 1 год срока, чиновник должен сесть на 5 лет!!!