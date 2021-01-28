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"Я тебя порву!": попытка вернуть некачественную мебель обернулась провалом

"Я тебя порву!": попытка вернуть некачественную мебель обернулась провалом (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 13:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Кубань   анапа   видео   драка   краснодарский край   мебель   покупатели   хозяин магазина   
3931
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Доводилось ли вам возвращать товар в магазин после покупки? Как правило, эта процедура отработана и доведена до автоматизма (особенно в крупных супермаркетах). Однако в частных компаниях к возвратам и к просьбам доработать заказ относятся, мягко говоря, без восторга, а в некоторых случаях и вовсе идут на все, чтобы не отдавать назад деньги или не выполнять дополнительную работу.

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Метки: Кубань   анапа   видео   драка   краснодарский край   мебель   покупатели   хозяин магазина   
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17k
Vital Idol 3 часа назад
- я потребитель
- мне пох*уй кто-ты......
а, у самого "Уголок потребителя" висит))))
1. есть, Закон о ЗПП, который он должен соблюдать, иначе не имеет права торговать!
2. магазин это общественное место в котором можно снимать!
3. отправь претензию заказным письмом и е*би этого утырка в суде....
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8k
Алексей 37 минут назад
как можно быть таким тупым??? такие инциденты могли быть лет 10-15 назад, или продаван из джунглей вылез.....по любому на проблемы с ментами попал и стоимость мебели возместит (еще и судебные издержки, в зависимости от того на какой стадии тяжбы до него дойдёт, что он не прав). Кстати и за то что он без маски могут штраф натянуть, на ИП намного больше, чем на простых людей
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−77
Sergey 46 минут назад
Уважаемый Raush! Оценивать комментарии это одно! А вот когда эти оценки способствуют блокировке человека для дальнейшего разговора это совсем другое. Я понимаю там где мат, или неприязнь в открытом виде или ещё что то из ряда вон, тогда понятно и с такими комментариями надо бороться. Но лояльные комментарии, через которые человек выражает свою точку зрения зачем таким образом блокировать то? Не кажется ли вам, что такой метод оценки постов просто убивает всякое желание продолжать дискутировать? С уважением, Сергей.
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−77
Sergey Час назад
Народ. Жалко, что не могу ответить каждому, так как тут весьма интересные правила на сайте. Примерно можно сказать так: "Заткни дизлайком рот оппоненту."
---
Вот уж где поистине настоящая справедливость. Куда там магазинам.... двойные стандарты везде. Вот хотя бы даже тут и сейчас. Мы обсуждаем правильно или нет запрещать съемку в магазине, и тут же тех, у кого на этот счёт мнение немного другое, или не совпадающее с мнением большинства мы минусуем, тем самым не давая им фактически высказывать свою точку зрения и обсуждать её. Это вы считаете нормальным? Тогда почему вдруг ненормально для вас, когда хозаева магазина запрещают съёмку и ущемляют в правах граждан? Хозяева сайта вот сделали свои правила, которые примерно так же ущемляют право любого человека на дискуссию посредством минус-блокировки. Ну и где разница? Вот вам и двойные стандарты. Так уж устроено всё в жизни к сожалению. Увы и ах... С уважением, Сергей.
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39k
Raush Sergey 57 минут назад
Хммм... Тут ты все таки не прав... Если бы модераторы минусили или банили авторов неугодных комментов, то можно было бы говорить о несправедливости. В данном же случае большинство имеет отличное мнение от меньшинства. Иначе зачем тут есть возможность оценивать комменты?
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23k
Рекламщик Час назад
Три барана!
Три барана!
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9k
Голос Вселенной 2 часа назад
Я бы на месте этих ребюят наоборот не уходил бы оттуда. Вызвал бы ментов, сел бы на диванчик и спокойно ждал бы, снимая все, что будет делать этот пузатый чувак... А по приезду ментов уже все бы дальше выяснялось по сабжу, но независимо от этого заяву на роспуск рук все же накатал бы. Съемки есть, пруф есть, этот пузатый потом бы на коленях умолял его простить....
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10
Евгений 2 часа назад
Съемка камерой может вывести из себя только того "кому есть что скрывать", на воре и шапка горит...
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9k
Голос Вселенной Евгений 2 часа назад
В его случае это обычное незнание законов... Как он вообще работает, если не знает элементарщины?
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464
Андрей Голос Вселенной 47 минут назад
Так работает большинство этих мелких чурекских торгашей. Как только проблемы, то про здравый смысл и закон там забывают и начинают разговаривать на языке гоблинов
" я твою маму..."
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410
20 cm 2 часа назад
снимать в России в общественном месте разрешено! факт! магазин, частный он, государственный,ооо это, инопланетный - находится на территории РФ в общественном месте, и подчиняется законам РФ. максимум что сотрудники магазина могут - потребовать замазать лицо, при обнародованнии данной информации.
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50k
pynh 20 cm 7 минут назад
только если ведется съемка противоправных/незаконных действий то и морду замазывать не надо
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7k
vit 2 часа назад
Жирненький барыга если так уж хотел чтобы по его требованию посетители покинули его лавку, то не ручонками и бутылками махаться нужно было, а спокойно вызывать милицию. Все же хотят жить в правовом цивилизованном государстве, а не по понятиям.
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9k
Голос Вселенной vit 2 часа назад
Хотеть он может все, что угодно, и требовать тоже. Только с тех пор, как он объявил это место магазином и повесил там ценники (публичная оферта), он не имеет право препятствовать проходу в это публичное место любому гражданину, если он трезв, опрятно одет, без оружия и не нарушает общественный порядок.
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34k
dima423 2 часа назад
Я считаю в данном случае продавец не прав...)
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50k
pynh 2 часа назад
А чо это все без масок?
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404
Сергей иванов pynh 21 минуту назад
Задрали Вы своими масками, вопрос не про маски. А что то вернуть или взять с ИП очень непросто. Проходил. И коллективная заява была и срок он условный правда получил, а вот денег я смог вернуть только часть. Ну нет у него ничего! Хата мамина, машина дядина, голый. Больше с ИП не связываюсь, только крупные фирмы!
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
"Я тебя порву!": попытка вернуть некачественную мебель обернулась провалом
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24
Активная Жизнь 2 часа назад
Однозначно в данном случае вызывать полицию и писать заявление. Такое нельзя с рук спускать.
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930
Максим 2 часа назад
1. Магазин общественное место, к нему не относится определение "частное", даже если помещение в собственности у продавца.
2. Вести видеосъемку можно и разрешение на то не требуется (гуглится легко).

На счёт всего разговора. Не принимают претензию? Отправьте почтой заказным письмом. Ничего сложного и бережет нервы. Я сталкивался по работе с такими "людьми", когда товарищ купил некачественный диван. Итог: возместили стоимость дивана, работу юриста и гос. пошлину.

Не нужно связываться с быдлом, лучше не связываться с ним ещё на этапе покупки, выбрав приличное место.
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9k
Karelian Максим 2 часа назад
"Вести видеосъемку можно", а вот выкладывать в общий доступ без разрешения лиц, которых снимаешь - запрещено.

Статья 152.1. Охрана изображения гражданина
1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии с согласия родителей.
Такое согласие не требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.
2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании судебного решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. (п. 2 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 3.
Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения.
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930
Максим Karelian 2 часа назад
Вы не очень сообразительны и любите копировать?
Я сказал ровно то что сказал, вести съемку запретить никто не может, тем более что объектом является магазин и его продукция. А беседа с продавцом в данном случае вторична.
Знаете как не нравятся глупые люди, которые возомнили себя специалистами благодаря поиску в интернете?)
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9k
Karelian Максим 2 часа назад
Вы не очень сообразительны и любите копировать?
Будьте последовательны, чьи это слова "(гуглится легко)"???

Выложенное видео в общественный доступ - нарушение закона. И мужик с видео, хоть формально он и не прав, может подать в суд и стрясти компенсацию.

Были уже случае, когда шизанутые вконтактики выкладывали видео в сеть вместо того, чтобы нести в полицию, и против них возбуждали дела.

Так что, если вы такое грамотный, кроме "снимать можно", пишите "выкладывать без разрешения нельзя".
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50k
pynh Karelian 4 минуты назад
Чукча не читатель? Чукча писатель?

"Такое согласие не требуется в случаях, когда:

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения,"

магазин это место открытое для свободного посещения
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37k
Нанук Паналык 3 часа назад
Дикий народец...
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−77
Sergey 3 часа назад
Запретить съёмку в магазине можно. Но только с двух сторон. Если магазин запрещает снимать клиенту на видеокамеру, он (магазин) тогда должен в свою очередь отключить и свою видеофиксацию, что бы было справедливо. Иначе это двойные стандарты и игра в одни ворота. Это моё, никому и даром не нужное мнение. Так сказать глас вопиющего в пустыне...
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50k
pynh Sergey 2 часа назад
Какие интересные законы. Магазин это общественное место, туда может зайти любой, поэтому и съемка разрешена. А есть или нет в магазине камер никого не ипет.
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2k
Дмитрий Sergey 2 часа назад
Вот, если магазин станет учреждением с допуском, то тогда снимать можно будет с разрешения руководителя. А пока это общедоступный магазин, то пусть засунет свою Частность в глубокую ...опу.
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9k
Голос Вселенной Sergey 2 часа назад
Друг, расскажу популярно. В магазе висят ценники. Ценник - это публичная оферта. Оферта - это предложение заключить договор (купли-продажи) с любым неопределенным лицом, которое будет готово это сделать. По этой причине магазин не имеет право воспрепятствовать туда заходить в часы, когда он открыт, а также фильтровать (тебя пущу, а его не пущу), т.к. все покупатели (неопределенные лица) для магазина по закону равны.
Далее, Конституция гарантирует гражданину право собирать и использовать информацию, полученную любым законным способом. Съемка видео - это вполне себе законный способ, а магазин не является закрытым объектом, ценники не являются грифованными документами или ДСП.
Вот и выходит, что снимать разрешено абсолютно в любом магазине, где присутствуют ценники.
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215
Дмитрий Сергеевич Sergey 2 часа назад
Нельзя запретить ни с одной, ни с двух сторон
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1k
insaider 3 часа назад
Роспотребнадзор куда смотрит?! Или они теперь только за ковид-дисидентами гоняются?
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0
Greg Silver insaider 2 часа назад
Роспозорнадзор смотрит в суде непотребные мультики на пиратских хостингах XD
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215
Дмитрий Сергеевич insaider 2 часа назад
А кто-нибудь туда жалобу подал? Или РПН должен искать в интернете ролики и наказывать?
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