"Я тебя порву!": попытка вернуть некачественную мебель обернулась провалом

Доводилось ли вам возвращать товар в магазин после покупки? Как правило, эта процедура отработана и доведена до автоматизма (особенно в крупных супермаркетах). Однако в частных компаниях к возвратам и к просьбам доработать заказ относятся, мягко говоря, без восторга, а в некоторых случаях и вовсе идут на все, чтобы не отдавать назад деньги или не выполнять дополнительную работу.

0 Источник: Эта история, произошедшая в Анапе, к счастью, не типична. Однако из песни слов не выбросишь: попытка договориться с хозяином мебельного магазина о доработке или возврате кухни, оказалась неудачной.

0 Источник: Сначала мужчина не хотел подписывать претензию, чтобы документ имел законную силу, а затем, увидев, что разговор с ним снимается на камеру, и вовсе рассверипел.

0 Источник: Он набросился на посетителей с пустым баллоном из-под воды, а после пустил в ход кулаки.

Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!

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