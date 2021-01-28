"Я тебя порву!": попытка вернуть некачественную мебель обернулась провалом

Доводилось ли вам возвращать товар в магазин после покупки? Как правило, эта процедура отработана и доведена до автоматизма (особенно в крупных супермаркетах). Однако в частных компаниях к возвратам и к просьбам доработать заказ относятся, мягко говоря, без восторга, а в некоторых случаях и вовсе идут на все, чтобы не отдавать назад деньги или не выполнять дополнительную работу.
Эта история, произошедшая в Анапе, к счастью, не типична. Однако из песни слов не выбросишь: попытка договориться с хозяином мебельного магазина о доработке или возврате кухни, оказалась неудачной.
Сначала мужчина не хотел подписывать претензию, чтобы документ имел законную силу, а затем, увидев, что разговор с ним снимается на камеру, и вовсе рассверипел.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
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- мне пох*уй кто-ты......
а, у самого "Уголок потребителя" висит))))
1. есть, Закон о ЗПП, который он должен соблюдать, иначе не имеет права торговать!
2. магазин это общественное место в котором можно снимать!
3. отправь претензию заказным письмом и е*би этого утырка в суде....
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Вот уж где поистине настоящая справедливость. Куда там магазинам.... двойные стандарты везде. Вот хотя бы даже тут и сейчас. Мы обсуждаем правильно или нет запрещать съемку в магазине, и тут же тех, у кого на этот счёт мнение немного другое, или не совпадающее с мнением большинства мы минусуем, тем самым не давая им фактически высказывать свою точку зрения и обсуждать её. Это вы считаете нормальным? Тогда почему вдруг ненормально для вас, когда хозаева магазина запрещают съёмку и ущемляют в правах граждан? Хозяева сайта вот сделали свои правила, которые примерно так же ущемляют право любого человека на дискуссию посредством минус-блокировки. Ну и где разница? Вот вам и двойные стандарты. Так уж устроено всё в жизни к сожалению. Увы и ах... С уважением, Сергей.
" я твою маму..."
2. Вести видеосъемку можно и разрешение на то не требуется (гуглится легко).
На счёт всего разговора. Не принимают претензию? Отправьте почтой заказным письмом. Ничего сложного и бережет нервы. Я сталкивался по работе с такими "людьми", когда товарищ купил некачественный диван. Итог: возместили стоимость дивана, работу юриста и гос. пошлину.
Не нужно связываться с быдлом, лучше не связываться с ним ещё на этапе покупки, выбрав приличное место.
Статья 152.1. Охрана изображения гражданина
1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии с согласия родителей.
Такое согласие не требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.
2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании судебного решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. (п. 2 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 3.
Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения.
Я сказал ровно то что сказал, вести съемку запретить никто не может, тем более что объектом является магазин и его продукция. А беседа с продавцом в данном случае вторична.
Знаете как не нравятся глупые люди, которые возомнили себя специалистами благодаря поиску в интернете?)
Будьте последовательны, чьи это слова "(гуглится легко)"???
Выложенное видео в общественный доступ - нарушение закона. И мужик с видео, хоть формально он и не прав, может подать в суд и стрясти компенсацию.
Были уже случае, когда шизанутые вконтактики выкладывали видео в сеть вместо того, чтобы нести в полицию, и против них возбуждали дела.
Так что, если вы такое грамотный, кроме "снимать можно", пишите "выкладывать без разрешения нельзя".
"Такое согласие не требуется в случаях, когда:
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения,"
магазин это место открытое для свободного посещения
Далее, Конституция гарантирует гражданину право собирать и использовать информацию, полученную любым законным способом. Съемка видео - это вполне себе законный способ, а магазин не является закрытым объектом, ценники не являются грифованными документами или ДСП.
Вот и выходит, что снимать разрешено абсолютно в любом магазине, где присутствуют ценники.