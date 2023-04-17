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В Краснодаре яжмать избила дочь из-за того, что та «кусок лохундры»

В Краснодаре яжмать избила дочь из-за того, что та «кусок лохундры»

Автор:
17 апреля 2023 15:04
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дочь   драка   издевательства   краснодар   лифт   мать   мвд   
1807
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Мамке не понравился неопрятный вид подростка и она оттаскала её за волосы.

Девушка вместе с матерью ехала в лифте и суровой родительнице чем-то не понравилась причёска дочери. «Посмотри на себя в зеркало, тварь», - закричала мадам. Потом придушила ребёнка и схватила её за волосы.

И под вопли: «Ты меня достала уже! Я тебе когда-нибудь твой хвост и всё остальное накручу! Лохундры кусок», она вытолкала девочку на лестничную клетку.

Соседи неистовой женщины утверждают, что она живёт с сыном и дочерью. Из квартиры постоянно доносятся крики и ругань. МВД уже проверяет инцидент и факты возможных систематических издевательств над детьми.

Когда же за комментариями обратились к самой 39-летней даме, она заявила, что никаких конфликтов у неё с детьми нет и не было.

— А вот видео, которое из лифта?

— Оно порезанное и всё тому подобное.

И от дальнейшего разговора отказалась.

Источник:

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Метки: видео   дочь   драка   издевательства   краснодар   лифт   мать   мвд   
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23  комментария
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3k
poбт 54 минуты назад
а что если она действительно лахудра и действительно достала?

тогда как же все эти ваши комменты "надо 3.14здить и желательно ногами" в темах где школота чето натворила....
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882
Kra 4 минуты назад
Боже, боже... бедная девочка...
И матери, видимо, тоже хреново в жизни, если так срывается. Может с родительского собрания едут?
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1k
SmartCat101 6 минут назад
возможно эта и была последняя соломинка которая переломила хребет верблюду?
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4k
Владимир 21 минуту назад
бедная мать,обосранные дети...
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943
Андерсен Полчаса назад
С родительского собрания наверное едут ))
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164
Андрей 39 минут назад
кажется мне что стакан воды в старости эта бабёнка не дождется !
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322
Guilty Pleasure Андрей 15 минут назад
Boston Dynamics не зря свой хлеб едят :)))
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164
Андрей Guilty Pleasure 14 минут назад
думаете после такого воспитания детишки захотят потратится на роботов ?
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197
Evil 42 минуты назад
Тварины кусок. Леща этой мадаме с оттяжкой. На себя бы посмотрела в зеркало, лохудра.
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9k
Copycat 43 минуты назад
Мне надо понять в какую сторону диван разворачивать - с одной стороны родители которые не воспитывают детей и доводят их до скотского поведения своим попустительством, а с другой те что перегибают палку как тут
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3k
Директор свежего воздуха 55 минут назад
Ещё раз утверждаю, нужны законы, где почетное звание 'родитель' надо заслужить.
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62k
hpgjzsorqzo4 55 минут назад
Потом удивляются ,почему дети заказывают свои родителей..
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27k
Serg2001 57 минут назад
Интересно, а сколько сыну лет? Его она так же шпыняет?...Похоже на детях отрывается за какие-то свои комплексы и неудачи по жизни. Посеешь ветер - пожнешь бурю. Со временем ответочка может прилететь, а уже ничего не исправить.
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11k
Rus77 Час назад
Я не знаю кем нужно быть, чтобы так относиться к своему ребёнку... У этой дуры, конечная цель какая, испортить психику и детство, этому маленькому человеку, с чистой душой?! И это только в лифте, представляю, что происходит дома...
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10k
Бритва Час назад
а камеры в лифтах замаскированы?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
8k
30k
Головасыр коричнештанник Час назад
подрастёт и закажет маму ...
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74k
Доктор Джонс Час назад
Не "лохудра", а - "лахудра"...
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