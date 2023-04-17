В Краснодаре яжмать избила дочь из-за того, что та «кусок лохундры»

Девушка вместе с матерью ехала в лифте и суровой родительнице чем-то не понравилась причёска дочери. «Посмотри на себя в зеркало, тварь», - закричала мадам. Потом придушила ребёнка и схватила её за волосы.

И под вопли: «Ты меня достала уже! Я тебе когда-нибудь твой хвост и всё остальное накручу! Лохундры кусок», она вытолкала девочку на лестничную клетку.