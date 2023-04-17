В Краснодаре яжмать избила дочь из-за того, что та «кусок лохундры»

Мамке не понравился неопрятный вид подростка и она оттаскала её за волосы.
Девушка вместе с матерью ехала в лифте и суровой родительнице чем-то не понравилась причёска дочери. «Посмотри на себя в зеркало, тварь», - закричала мадам. Потом придушила ребёнка и схватила её за волосы.
И под вопли: «Ты меня достала уже! Я тебе когда-нибудь твой хвост и всё остальное накручу! Лохундры кусок», она вытолкала девочку на лестничную клетку.
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Соседи неистовой женщины утверждают, что она живёт с сыном и дочерью. Из квартиры постоянно доносятся крики и ругань. МВД уже проверяет инцидент и факты возможных систематических издевательств над детьми.
Когда же за комментариями обратились к самой 39-летней даме, она заявила, что никаких конфликтов у неё с детьми нет и не было.
— А вот видео, которое из лифта?
— Оно порезанное и всё тому подобное.
И от дальнейшего разговора отказалась.
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тогда как же все эти ваши комменты "надо 3.14здить и желательно ногами" в темах где школота чето натворила....
И матери, видимо, тоже хреново в жизни, если так срывается. Может с родительского собрания едут?