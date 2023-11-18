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Краснодарским депутатам подарили шарики с запахом фекалий

Краснодарским депутатам подарили шарики с запахом фекалий

Автор:
18 ноября 2023 18:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Краснодар   Кубань   активист   депутаты   канализация   река   сброс воды   шарики   
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"Пробники" воздуха с реки, в которую сливаются нечистоты, он подарил каждому слуге народа.

Житель Краснодара Виталий Черкасов принёс в городскую думу Краснодара шарики с запахом канализации. Таким образом он захотел обратить внимание депутатов на проблему неприятного запаха рядом с Кубанской набережной.


Черкасов лично закачивал воздух в шарики в районе Тургеневского моста, где стоит особенно тошнотворный запах. Активист подготовил 52 "пробника" — по одному на каждого парламентария. Изначально он планировал лопнуть их на заседании гордумы, но к его началу опоздал. Наверное, это и к лучшему. Из-за подобного хулиганства у него могли быть проблемы. Зато в гордуме "подарок" приняли вместе с требованием обратить внимание на проблему.


"Из-за слива канализации напрямую в реку Кубань на Кубанской набережной возле реки воздух откровенно воняет. Пройдите туда пешком из здания гордумы, и на месте вместе с жителями обсудите, как дальше жить людям и что должны делать власти", – говорится в тексте обращения Черкасова.

О реакции депутатов пока ничего неизвестно. Зато известно, что проблема с неприятным запахом на Кубанской набережной давняя. В 2021-м году по итогам внеплановой проверки Роскомнадзора и прокуратуры администрацию Краснодара оштрафовали на 3,65 млн рублей. Проверяющие органы выявили "бесконтрольный сброс в реку Кубань неочищенных стоков из ливневой канализации".


Неприятный запах фиксировался и в 2020-м году. Хотя в 2018 была создана межведомственная комиссия по предотвращению загрязнения реки Кубань сточными водами. В период с 2018 по 2020 годы комиссия обследовала 5242 адреса и нашла 407 незаконных подключений к ливневой канализации, которые рабочие затампонировали. Тем не менее проблема, как мы видим, до сих пор не решена. Впрочем, это проблема не только Краснодара. Это болезнь всего юга России. В курортных городах, говорят, всё ещё хуже — каждый вторая гостиница делает незаконные врезки в канализационные трубы и сливает нечистоты в море.

Отметим, что Виталий Черкасов такой же въедливый, как и запах на Кубанской набережной. Ранее он уже пытался неординарным способом обратить внимание на проблему с запахом — он проехал 65 км по Краснодару, чтобы трекер нарисовал на карте города человека, справляющего нужду в реку Кубань.

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Метки: Видео   Краснодар   Кубань   активист   депутаты   канализация   река   сброс воды   шарики   
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8k
MPEG-8 Час назад
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14k
gavrosh 23 минуты назад
Как жаль, что опоздал! И не лопнул.
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