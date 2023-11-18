Краснодарским депутатам подарили шарики с запахом фекалий

Житель Краснодара Виталий Черкасов принёс в городскую думу Краснодара шарики с запахом канализации. Таким образом он захотел обратить внимание депутатов на проблему неприятного запаха рядом с Кубанской набережной.





Черкасов лично закачивал воздух в шарики в районе Тургеневского моста, где стоит особенно тошнотворный запах. Активист подготовил 52 "пробника" — по одному на каждого парламентария. Изначально он планировал лопнуть их на заседании гордумы, но к его началу опоздал. Наверное, это и к лучшему. Из-за подобного хулиганства у него могли быть проблемы. Зато в гордуме "подарок" приняли вместе с требованием обратить внимание на проблему.



