"Дуло закрой!": краснодарский учитель попытался силой вышвырнуть за дверь дерзкого ученика

В ролике - кульминация конфликта, когда преподаватель, разъяренный перепалкой с учеником, силой пытается вышвырнуть его из класса. Тот уходить не намерен и, вернувшись на свое место, начинает стучать по парте, заявляя о своих правах.

По свидетельству очевидцев, началом конфликта стала плохая оценка. Подросток возмутился, стал дерзить, в результате дело дошло до применения силы.