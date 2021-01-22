"Дуло закрой!": краснодарский учитель попытался силой вышвырнуть за дверь дерзкого ученика

Продвинутые деточки снова в своем репертуаре. Дерзят, спорят, но выходить из класса самостоятельно никак не желают.
Краснодарский конфликт учителя и ученика будут разбирать на педсовете, а пока в соцсетях обсуждают видео, которое успели записать одноклассники дерзкого школяра.
В ролике - кульминация конфликта, когда преподаватель, разъяренный перепалкой с учеником, силой пытается вышвырнуть его из класса. Тот уходить не намерен и, вернувшись на свое место, начинает стучать по парте, заявляя о своих правах.
По свидетельству очевидцев, началом конфликта стала плохая оценка. Подросток возмутился, стал дерзить, в результате дело дошло до применения силы.
По свидетельству очевидцев, началом конфликта стала плохая оценка. Подросток возмутился, стал дерзить, в результате дело дошло до применения силы.
Как всегда интернет-пользователи в обсуждении видео разделились на два лагеря. Одни придерживаются позиции: силу применять нельзя, другие остаются на стороне учителя.
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В ВУЗе ситуация была радикально другая- чудом проскочившие несколько полудурков отсеялись после первых двух семестров. Дальше одни учились лучше, другие хуже, третьи значительную часть лекций пропускали- но в процессе учебы обстановка была деловой, рабочей.
Деды появлялись из таких же молодых, которые годом ранее, проклинали всех дедов, дедовщину и армию. А как деды на дембель, так эти "брали" власть в сои руки и продолжали вековые традиции.
Откуда сейчас может быть дедовщина, просто не понятно. Служат год и половина контрактники.