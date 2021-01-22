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"Дуло закрой!": краснодарский учитель попытался силой вышвырнуть за дверь дерзкого ученика

"Дуло закрой!": краснодарский учитель попытался силой вышвырнуть за дверь дерзкого ученика (6 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 10:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кубань   видео   дети   краснодар   образование   подростки   школа   
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Продвинутые деточки снова в своем репертуаре. Дерзят, спорят, но выходить из класса самостоятельно никак не желают.

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Метки: Кубань   видео   дети   краснодар   образование   подростки   школа   
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63  комментария
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5k
Pashuta 2 часа назад
Раньше такой пи.здюк дома бы от родителей так огрёб за свои выходки после вызова в школу, что до конца учебного года был бы ниже травы. Вседозволенность в нынешнее время - это причина такого поведения учеников.
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4k
Дмитрий Горчилин 11 минут назад
Я вспоминаю свою учебу- были откровенные дегенераты-одноклассники, которые учиться не желали, школу использовали как площадку для паталогических игрищ. С такими детьми не надо спорить, ругаться, драться- их надо тупо удалять. Из класса, из школы- куда угодно. Потом тюрьма, там закон Кулона и валентность кремния не спрашивают.
В ВУЗе ситуация была радикально другая- чудом проскочившие несколько полудурков отсеялись после первых двух семестров. Дальше одни учились лучше, другие хуже, третьи значительную часть лекций пропускали- но в процессе учебы обстановка была деловой, рабочей.
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3k
Дмитрий Барановский 13 минут назад
Комментаторы пишут, что "дитятко надо успокоить".. Когда дитятко не чувствует берегов, поскольку дома ему родители не объясняли ничего, кроме того, что оно-венец творения, центр мировой цивилизации, ты хоть заобъясняйся. Тем более, что статус учителя опустили ниже плинтуса. Учитель-обслуживающий персонал. А про малолеток- провокаторов разговор отдельный. Нарываются, доводят, провоцируют и...начинается съёмка..
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2k
Гур 22 минуты назад
Вот я из олдов, учителя у нас были в основном хорошие, но и были хреновые. В любом случае никому и в голову не приходило быковать на учителей, хотя контингент у нас был ещё тот... Потому что любой школота в случае конфликта получал песдюлей в первую очередь от родителей, которые знали и понимали, кто такой Учитель! Не... надо срочно что-то делать с образованием, а то под видом "свободной личности со своим мнением" вырастают эгоистичные тупые долпоебы...
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12k
Minos Гур 16 минут назад
Тут проблема не в образовании, а в родителях, которые воспитывают своих отпрысков по книгам типа "Ваш ребенок пуп земли и ему все дозволено", "Никогда не делай замечаний своему дитятке - вырастит, сам всё поймет", "Вашему ребенку можно всё - он не раб" ну и т.д. Благодаря таким книженциям растет поколение дебилов, которые думают, что им всё можно и им все должны, потом этих дурачков подгребает под себя предводители типа Сисяна и пользуют их в своих целях.
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5k
DiS 24 минуты назад
Мой сын такого себе никогда не позволит, но если бы я такое от него увидел, таких бы ему навешал подсрачников! Надолго бы забыл как по столу стучать!
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2k
Mellivora 24 минуты назад
Готовые навальнята. Со школы страдают от системы.
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12k
Minos Полчаса назад
Электорат Сисяна во всей красе! Борец за права угнетенных учеников, борец с системой... Г*но малолетнее.
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3k
cfhfwby Полчаса назад
Вернуть розги, которые отмачивать в соленой воде...
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34k
dima423 Полчаса назад
начала конечно нет на записи, но исходя из того что есть учитель ведет себя крайне непрофессионально) Не смог найти подход к ученикам, не смог себя поставить как надо и добиться авторитета... и вот результат)
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9k
Антон Семёныч 41 минуту назад
Дедовщина говорят плохо. Но она не дает плодить вот таких уродов. Если бы в армии такой чёрт дерзил старшему по должности или званию, то тот бы не стал об него мараться. А чотко по уставу, провел бы в его подразделении усиленные учения с физухой. А потом бы его сверстники сослуживцы, этого оленя искренне бы "отблагодарили", кто как сможет. А когда драка среди одного призыва-это не дедовщина. Его же не старослужащие били.
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733
Moon24 Антон Семёныч 36 минут назад
мало в армии дедов стреляют . дедовщина явление из мира быдлоскотов
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9k
Антон Семёныч Moon24 21 минуту назад
Какой ты глупый. Наверное не служил. Ты чо думаешь, дедов где -то готовят отдельно и они туда специально гонять приходят молодых? Они явление закономерное. По крайней мере раньше так было,пока сроки службы больше были.
Деды появлялись из таких же молодых, которые годом ранее, проклинали всех дедов, дедовщину и армию. А как деды на дембель, так эти "брали" власть в сои руки и продолжали вековые традиции.
Откуда сейчас может быть дедовщина, просто не понятно. Служат год и половина контрактники.
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3k
Владимир 47 минут назад
Видимо пацану до сих пор с рук сходило многое. Преподаватель молодой, есть множество способов заинтересовать класс. Таких звездей надо на сцену, к доске и устроить им минуту славы, раскопать в нём то, что он реально уяснил на уроке, похвалить, поставить оценку.
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23k
Григорий 55 минут назад
Этот малолетний балабол очень резко на себя одеяло тащит: почему вы с Нами так общаетесь, как общаетесь с учениками... Я-б, будучи одним из учеников, спросил-бы с ретивого, а с чего он возложил на себя полномочия от лица всех говорить?
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34k
dima423 Григорий Полчаса назад
ну раз никто ему так не сказал значит не возражают)
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23k
Григорий dima423 12 минут назад
Они не поняли как он их использует. Они-ж дети, не умеют еще общаться, не следят за словами, не особо вникают в суть.
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2k
Vladimir Taranovich 59 минут назад
Вот, Пельменю бы хорошее применение было бы. Не дибилов всяких по щам хлестать, а поставить его руководителем по воспитательной работе в какую-то трудную школу. Блатуешь и вые.буешься на уроке, то к товарищу Пельменю на дополнительное занятие.
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6k
Артём Vladimir Taranovich 22 минуты назад
Может Компоту?
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2k
Vladimir Taranovich Артём 16 минут назад
Компот - это учитель-методист. Может разрабатывать методы для Пельменя.
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13k
Alex Час назад
Пусть маму его поставят урок провести и тогда посмотрим как он вести себя будет.
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59k
Доктор Джонс Час назад
Пора вводить в средней школе розги...
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2k
Алекс Час назад
И вот такие выйдут на митинг 23 в защиту Анального. А так, среднестатистический дебил, коих расплодилось. Надо было, конечно люлей еще выдать, но, поступить то можно проще. Пару за парой ставить, чтоб, ска, задолбался предмет сдавать)))))
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882
Шурман Час назад
Вот оно поколение Навального , скажите почему он ? потому что каждый второй эксперт в политике и наказании кого-то именно его возраста . Мой сын такого себе ни когда не позволит , судя по всему ему лет 14-15 ? , мой с всеми только на вы .
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5k
кот базилий Шурман Час назад
Я искренне рад за Вас и вашего ребенка. Это большая редкость в наше время - правильное воспитание. В основном - вот такое быдло ,как в видео.
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3k
Владимир Шурман 38 минут назад
Не перехвали и не зарекайся. Они с пелёнок чувствуют себя самостоятельной личностью и чем строже закручиваешь пружину, тем резче выпрямится. Желательно с этого возраста его принять в семейный совет и пусть учится принимать решения. Ради прикола согласитесь с его решением и увидите как взлетит его самооценка. Рабовладелец да и только.
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34k
dima423 Шурман Полчаса назад
так этот тоже на ВЫ обращается)
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1k
Заряд бодрости Час назад
смирение учеников и уважение к учителям закончилось сразу после того, как из классов убрали розги
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30k
Alex Час назад
В окно надо было выкинуть засранца. А по уму, таких уродов нужно пиз*ть, каждый день причем.
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−125
阿鋒 Час назад
Хорошего ремня ему! Чтоб за парту недельку сесть не мог, а смиренно в углу класса стоял и слушал.
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32
Dabudidabudai Час назад
Какие родители, такое и воспитание, в итоге деградация общества.
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