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Не стоит злить Зомо: в Краснодаре бородач напал на камерунца, обозвав его "черным", и - пожалел

Не стоит злить Зомо: в Краснодаре бородач напал на камерунца, обозвав его "черным", и - пожалел

Автор:
28 июля 2023 14:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Зомо   Музыка   ФК Краснодар   драка   краснодар   потасовка   футбольный болельшик   
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Африканец исполнял на улице Краснодара собственные хиты, когда прохожий неодобрительно отозвался о его творчестве. После того, что случилось дальше, возможно, он будет даже поклонником камерунца по имени Зомо.

Короткая, но продуктивная стычка произошла в Краснодаре. Поздним вечером 26 июля камерунец Зомо разогревал толпу, исполняя собственные хиты и гимн «быков» у жилого комплекса «Панорама». Группа прохожих, в числе которых был особо рьяный ценитель музыки, стала неодбрительно высказываться о творчестве африканца, а тот самый эстет оскорбил чернокожего, назвав его "черным". По факту, конечно, так и есть, но, что характерно, Зомо это не понравилось. Слов за слово - и словесная перепалка переросла в потасовку.


Собравшимся пришлось останавливать разозлившегося камерунца, который повалил оппонента и, похоже, постарался как можно более доходчиво доказать, что он не прав.


Между тем, Зомо - довольно известная в Краснодаре личность. Это футбольный болельщик ФК "Краснодар" , который стал популярным во время ЧМ-2018, показав себя преданным поклонником российской команды. После Чемпионата мира он переехал в Краснодар. В одном из интервью болельщик признался, что сыграл на юге свадьбу, сейчас учит русский язык, записывает музыку и по-прежнему остаётся преданным болельщиком краснодарской футбольной команды.


В отличие от бородача, камерунца знают многие люди в городе, поэтому краснодарцы стали интересоваться, не постралал ли Зомо в драке. Жизнерадостный африканец заверил, что он в порядке.


А вот как себя чувствует после всего этого кавказец, история умалчивает.

Источник:

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Метки: Видео   Зомо   Музыка   ФК Краснодар   драка   краснодар   потасовка   футбольный болельшик   
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17  комментариев
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
что характерно негра не хочется назвать обезьяной а вот крикливого петуха с гор запросто . реально обезьяна кидался орал требовал , сын ишака.
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13k
gavrosh 16 минут назад
Негр прекрасно знает, что в России он негр. А чёрным его обозвал именно чёрный))) потому и обиделся)
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37k
Александр Полчаса назад
ставлю на черное )))
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1k
Igor Grishaev 55 минут назад
Гордый горец наконец-то увидел того, кого посчитал чернее себя? Напрасно, напрасно..
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57k
Олег Час назад
Ссылка www.youtube.com
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57k
Олег Час назад
что-то я не понял кто из них чёрный
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
Сразу видно кто из них нигер
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4k
Евгений Час назад
Лицо бородатой национальности назвало кого то черным. Чудны дела твои, господи
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310k
Adat Час назад
Укусил видимо
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Может, не совсем к месту, но вспомнилась меткая фраза: "Русский - это состояние души, а не цвет кожи на жопе". (с)
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25k
Сталкер 2 часа назад
Чёрный обиделся, что его назвали чёрным? Чёй-та?
Видимо, следовало сказать: тёмно-тёмно-коричневый?
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28k
Lehoia 2 часа назад
Не понял, черного оскорбило, что его назвали черным? А он себя в зеркало не видел никогда?
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Алле! Это пожарные?
Да.
Тут врач с милиционером дерутся я что-то и не знаю, куда позвонить...
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23k
SolomonA 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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