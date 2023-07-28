Не стоит злить Зомо: в Краснодаре бородач напал на камерунца, обозвав его "черным", и - пожалел

Африканец исполнял на улице Краснодара собственные хиты, когда прохожий неодобрительно отозвался о его творчестве. После того, что случилось дальше, возможно, он будет даже поклонником камерунца по имени Зомо.
Короткая, но продуктивная стычка произошла в Краснодаре. Поздним вечером 26 июля камерунец Зомо разогревал толпу, исполняя собственные хиты и гимн «быков» у жилого комплекса «Панорама». Группа прохожих, в числе которых был особо рьяный ценитель музыки, стала неодбрительно высказываться о творчестве африканца, а тот самый эстет оскорбил чернокожего, назвав его "черным". По факту, конечно, так и есть, но, что характерно, Зомо это не понравилось. Слов за слово - и словесная перепалка переросла в потасовку.
Собравшимся пришлось останавливать разозлившегося камерунца, который повалил оппонента и, похоже, постарался как можно более доходчиво доказать, что он не прав.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки и ненормативная лексика!
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Между тем, Зомо - довольно известная в Краснодаре личность. Это футбольный болельщик ФК "Краснодар" , который стал популярным во время ЧМ-2018, показав себя преданным поклонником российской команды. После Чемпионата мира он переехал в Краснодар. В одном из интервью болельщик признался, что сыграл на юге свадьбу, сейчас учит русский язык, записывает музыку и по-прежнему остаётся преданным болельщиком краснодарской футбольной команды.
В отличие от бородача, камерунца знают многие люди в городе, поэтому краснодарцы стали интересоваться, не постралал ли Зомо в драке. Жизнерадостный африканец заверил, что он в порядке.
А вот как себя чувствует после всего этого кавказец, история умалчивает.
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Видимо, следовало сказать: тёмно-тёмно-коричневый?
Да.
Тут врач с милиционером дерутся я что-то и не знаю, куда позвонить...