Не стоит злить Зомо: в Краснодаре бородач напал на камерунца, обозвав его "черным", и - пожалел

Короткая, но продуктивная стычка произошла в Краснодаре. Поздним вечером 26 июля камерунец Зомо разогревал толпу, исполняя собственные хиты и гимн «быков» у жилого комплекса «Панорама». Группа прохожих, в числе которых был особо рьяный ценитель музыки, стала неодбрительно высказываться о творчестве африканца, а тот самый эстет оскорбил чернокожего, назвав его "черным". По факту, конечно, так и есть, но, что характерно, Зомо это не понравилось. Слов за слово - и словесная перепалка переросла в потасовку.

Собравшимся пришлось останавливать разозлившегося камерунца, который повалил оппонента и, похоже, постарался как можно более доходчиво доказать, что он не прав.