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В Краснодаре психолог и коуч-энергопрактик сожгла себя у Кубанского аграрного университета

В Краснодаре психолог и коуч-энергопрактик сожгла себя у Кубанского аграрного университета

Автор:
29 мая 2024 14:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Краснодар   Кубань   коуч   психолог   самоубийство   энергопрактик   
2005
3

Она занималась духовным просветлением и помогала «сверхчувствительным людям».

40-летняя Ольга Цветкова жила в Питере и занималась какими-то таинственными энергопрактиками. Называла себя коучем, психологом, специалистом по проработке кармических отношений и писательницей. Опубликованных книг у неё вроде нет, зато были соцсети с тысячами постов по карму, энергетику и просветление.

А вчера лайф-коуча обнаружили в Краснодаре. Как она там оказалась - ещё будут выяснять. Но закончилось для неё всё очень плохо: она пришла на пустырь рядом с Кубанским государственным аграрным университетом, разделась, облилась легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла себя.

Предсмертную записку не оставила. Каких-то разговоров о суициде тоже не было. Так что мотивы самоубийства пока неизвестны.

Женщина к нам не имеет никакого отношения. Территория университета открытая для всех горожан. Поэтому предусмотреть и предотвратить возможности никакой нет, - сказали в пресс-службе ВУЗа.

Инциденты с этой дамой случались и раньше: в прошлом году она пропала. Её родственники тогда забили тревогу и обратились в полицию и «Лизу алерт». Через несколько недель Ольгу нашли и все успокоились. Где пропадала - не сообщила. Теперь же останки коуча-энергопрактика нашли на пустыре.

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Метки: Краснодар   Кубань   коуч   психолог   самоубийство   энергопрактик   
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18  комментариев
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35k
Ego sum qui sum Час назад
просветление 80 лвл
одной идиоткой илм аферисткой меньше
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1k
Андрей Граф 3 минуты назад
обыкновенная ТП
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8k
Харон ( Χάρων) 4 минуты назад
Лекция с огоньком...
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7k
Отвратительный Мужик 12 минут назад
Самое страшное что огромное количество таких Коучев учат людей , сколько из за этих коучев людей погибло не сощитать .
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348
Абвгд Еёжзиклмн 15 минут назад
Плятт, как же меня раздражают эти всякие дедлайны, рандомные коучи, комьюнити и мундиали. Тренеры, чемпионаты, крайние сроки и т.д. Не надо засорять язык!!!
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18k
jnkbxybr 22 минуты назад
все правильно сделала, подала остальным гавнокоучам пример что они должны сделать!
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288
Corkscrew Полчаса назад
«Но закончилось для неё всё очень плохо: она пришла на пустырь рядом с Кубанским государственным аграрным университетом, разделась, облилась легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла себя.»

Видимо хреновый она психолог была и еще более хреновый лайф-коуч раз решила вспыхнуть на прощание перед смертью.
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332
ГТА Форевер Corkscrew 23 минуты назад
А может совесть проснулась?! И устроила самосуд.
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332
ГТА Форевер 38 минут назад
"коуч-энергопрактик" - это типа коуч эллектрик ? учит экономить на платежках по электричеству ?
зы
По ходу накоучила не того кого надо.
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1k
Quantimus 54 минуты назад
Я вот заметил, что часто в психологи и прочие энергопрактики идут или от желания заработать на простаках или те кто сам с проблемами в этой области...
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19k
Алекс 57 минут назад
Возомнила себя Дейенерис Таргариен?
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31k
Serg2001 58 минут назад
Психическое здоровье надо беречь также как и физическое. Иначе вот что получается.
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18k
тов.Suhov Час назад
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8k
Харон ( Χάρων) Час назад
Вроде бы и неправильно так думать, но всё же...
Новость вроде бы печальная, но в то же время и радостная.
Одним мошенником меньше.
Чуть больше дурачков сохранят свои деньги. Возможно, ненадолго, снова найдут себе какого-нибудь энергокоуча, но вдруг одумаются?
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60
Павел Коваленко Час назад
хорошо кто то ей мозги просветлил
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2985 постов (2939 в горячем)

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