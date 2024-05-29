В Краснодаре психолог и коуч-энергопрактик сожгла себя у Кубанского аграрного университета

А вчера лайф-коуча обнаружили в Краснодаре. Как она там оказалась - ещё будут выяснять. Но закончилось для неё всё очень плохо: она пришла на пустырь рядом с Кубанским государственным аграрным университетом, разделась, облилась легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла себя.

Предсмертную записку не оставила. Каких-то разговоров о суициде тоже не было. Так что мотивы самоубийства пока неизвестны.

Женщина к нам не имеет никакого отношения. Территория университета открытая для всех горожан. Поэтому предусмотреть и предотвратить возможности никакой нет, - сказали в пресс-службе ВУЗа.