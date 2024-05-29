В Краснодаре психолог и коуч-энергопрактик сожгла себя у Кубанского аграрного университета

Она занималась духовным просветлением и помогала «сверхчувствительным людям».
40-летняя Ольга Цветкова жила в Питере и занималась какими-то таинственными энергопрактиками. Называла себя коучем, психологом, специалистом по проработке кармических отношений и писательницей. Опубликованных книг у неё вроде нет, зато были соцсети с тысячами постов по карму, энергетику и просветление.
А вчера лайф-коуча обнаружили в Краснодаре. Как она там оказалась - ещё будут выяснять. Но закончилось для неё всё очень плохо: она пришла на пустырь рядом с Кубанским государственным аграрным университетом, разделась, облилась легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла себя.
Предсмертную записку не оставила. Каких-то разговоров о суициде тоже не было. Так что мотивы самоубийства пока неизвестны.
Женщина к нам не имеет никакого отношения. Территория университета открытая для всех горожан. Поэтому предусмотреть и предотвратить возможности никакой нет, - сказали в пресс-службе ВУЗа.
Инциденты с этой дамой случались и раньше: в прошлом году она пропала. Её родственники тогда забили тревогу и обратились в полицию и «Лизу алерт». Через несколько недель Ольгу нашли и все успокоились. Где пропадала - не сообщила. Теперь же останки коуча-энергопрактика нашли на пустыре.
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одной идиоткой илм аферисткой меньше
Видимо хреновый она психолог была и еще более хреновый лайф-коуч раз решила вспыхнуть на прощание перед смертью.
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По ходу накоучила не того кого надо.
Новость вроде бы печальная, но в то же время и радостная.
Одним мошенником меньше.
Чуть больше дурачков сохранят свои деньги. Возможно, ненадолго, снова найдут себе какого-нибудь энергокоуча, но вдруг одумаются?