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Спит на лавке, просит милостыню: экс-полицейская из Краснодара живёт в аэропорту Бангкока

Спит на лавке, просит милостыню: экс-полицейская из Краснодара живёт в аэропорту Бангкока

Автор:
04 июля 2024 23:20
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Бангкок   Краснодар   аэропорт   коллекторы   кредиты   экс-полицейская   
5638
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У неё просрочен загранпаспорт и нет денег на обратный билет в Россию, а на Родине её ждут коллекторы и неоплаченные кредиты.

40-летняя Юлия из Краснодара с 26 июня живет в аэропорту Бангкока. Еще недавно она работала дознавателем в УВД по Краснодару, но несколько месяцев назад Юлю уволили с работы за прогулы. Тогда она приняла волевое решение резко изменить свою жизнь: набрала кредитов и улетела без обратного билета в Таиланд, а родственникам решила не сообщать о своем решении.

Когда взятые у банка в долг деньги закончились, горе-туристка поняла, что на родину ей все же придется вернуться. Правда, был нюанс: загранпаспорт к той поре был уже просрочен, а без единого доллара в кармане возвращение вообще оказалось под вопосом. Поэтому Юля стала жить в аэропорту, а еду покупала на подаяния путешественников.

Спустя время Юлию заметили местные волонтеры и решили помочь .

На обратный билет, рейсом Бангкок — Москва, деньги для Юлии уже нашли. Сейчас для женщины ищут сопровождающего, который приедет за ней и заберет в Москву. Также уже нашли деньги от Москвы до Краснодара

, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» русские волонтеры, живущие в Бангкоке.

Родственники Юлии не могли ей помочь, потому что у нее с собой даже нет сотового телефона. И если бы не помощь чужих земляков, Юлию бы поместили в местный депортационный центр, - уточняет "Комсомолка".

Кроме того, «Комсомолке» удалось дозвониться до УМВД России по Краснодару, где Юлия работала дознавателем и откуда ее уволили.

В феврале 2021 года женщину уволили с должности дознавателя из-за грубого нарушения дисциплины

, - сообщил «КП» - Кубань» начальник пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Тот случай, когда и в 40 лет можно быть уникальной бессмысленной "снежинкой".

Источник:

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Метки: Бангкок   Краснодар   аэропорт   коллекторы   кредиты   экс-полицейская   
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76  комментариев
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12k
BarOb 2 дня назад
Ничего непонятно, зачем потуги волонтёров, если депортируют на халяву
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10k
Maximvs 15 часов назад
Ну вот, допустим, я обыватель, у которого образовались лишние деньги на благотворительность. Допустим, 2000 рублей. И вот я думаю, куда бы эти деньги направить.
Может, военным на СВО? Может, жителям новых территорий, у которых ой как несладко. Может, пострадавшим от паводков? Может, детям-сиротам? Может, малоимущим пенсионерам? Может, в хосписы? Может, соседу помочь, которому дом подожгли?
Или помочь дуре, которая спустила жизнь в унитаз, думала жить как мотылек на теплом курорте, пожила, покупалась на море, спустила деньги кредиторов, и теперь расхлебывает...
А я 2 год не могу себе позволить в отпуск поехать, притом деньги есть. Но не могу по другим обстоятельствам.
Как тут не процитировать Крылова: Поди ж ка, попляши.
П.С. Кстати, единственным путем для нее будет принудительное психиатрическое лечение, т.к. действия явно свидетельствуют о психических нарушениях.
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5k
Артур День назад
Работу прогуливала, банки обманула, деньги профукала - и ей ещё помогать?
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5k
Филимон День назад
Похожа по мозгам на даму из "Полицейский с Рублевки" - Гудкову или как там её называли Маша Космос. Такая же отшибленная. Теперь понятно с кого образ рисовали.
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18k
RDen День назад
ИМХО тут ключевой момент не в деньгах, а в не действующем паспорте. Шла бы в посольство что-ли...А так, в общем то нахрен она не нужна никому. Разве что коллекторам.
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15k
? ? ? 2 дня назад
хм...40 лет?
.. выглядит, просто, на все сто...
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5k
Чётенький 2 дня назад
Хреново выглядит для 40 лет, да ещё и тупая. Только как она дознавателем работала?
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505
sioma08 2 дня назад
Дура дурой.
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5k
sibull 2 дня назад
Вся в долгах, как в шелках, а деньги на самолёт нашла.
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12k
Juli 2 дня назад
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21k
Голос Вселенной 2 дня назад
Не хочу ее судить. Только один вопрос - ГДЕ ее дети?
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8k
Отвратительный Мужик 2 дня назад
Во всех бедах в своей жизни, виноваты только мы сами. Если человек идиот то это надолго.
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12
Termitiy Отвратительный Мужик 2 дня назад
виноваты конечно сами, но не всегда и не во всем, ты сильно упрощаешь
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1k
paranoik_ 2 дня назад
отдых настолько пошел Юлии на пользу, что в 40 она выглядит на 65
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19k
a_komolow 2 дня назад
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5k
Denis Cudreacov 2 дня назад
Когда у человека беда конечно хочется помочь..
Но только когда, человек попал в беду в силу обстоятельств наткоторые не мог повлиять или допустил где-то ошибку, у всех бывает.
А тут, на лицо, еб...уая дура, работу пропускала, в кредит уехала итд...
Все ее проблемы от банальной ТУПОСТИ!!!
И да, мне не жалко...
Я бы НЕ помог
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9k
perekrestok 2 дня назад
Что то непонятно. 40 лет одна, без семьи , без работы - кто ей кредиты выдает? Где она в Краснодаре жила? Все как то туманно.
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56
Sonne-1 2 дня назад
А чего добился ты?!
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9k
Харон ( Χάρων) 2 дня назад
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1k
Quantimus 2 дня назад
>>Когда взятые у банка в долг деньги закончились, горе-туристка поняла, что на родину ей все же придется вернуться. Правда, был нюанс: загранпаспорт к той поре был уже просрочен, а без единого доллара в кармане возвращение вообще оказалось под вопросом.<<

То есть бывший полиционер не в состоянии себя прокормить и найти какую-то работу, если это не в полиции? Если уж решаешь где-то остаться, то должен рассчитывать быть в состоянии себя хоть как-то прокормить, в противном случае это инфантилизм, как ребёнок - набрал конфет, взял рюкзачок со смартфоном и "ушёл из дома", гуд май май лайф гудбай. А потом конфеты кончились и возвращаешься в родные пенаты.
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60k
zloykoyot 2 дня назад
Ну, начнём с того, что причина прогулов у неё на лице написана крупными мазками. Да и поступки это лишь подтверждают.
Ссылка youtu.be
-
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20k
GROMOZEKA 2 дня назад
Обыкновенная шаболда-торчок.
Чего они с ней возятся?
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1554 поста (1483 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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104188



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