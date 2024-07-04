Спит на лавке, просит милостыню: экс-полицейская из Краснодара живёт в аэропорту Бангкока

У неё просрочен загранпаспорт и нет денег на обратный билет в Россию, а на Родине её ждут коллекторы и неоплаченные кредиты.
40-летняя Юлия из Краснодара с 26 июня живет в аэропорту Бангкока. Еще недавно она работала дознавателем в УВД по Краснодару, но несколько месяцев назад Юлю уволили с работы за прогулы. Тогда она приняла волевое решение резко изменить свою жизнь: набрала кредитов и улетела без обратного билета в Таиланд, а родственникам решила не сообщать о своем решении.
Когда взятые у банка в долг деньги закончились, горе-туристка поняла, что на родину ей все же придется вернуться. Правда, был нюанс: загранпаспорт к той поре был уже просрочен, а без единого доллара в кармане возвращение вообще оказалось под вопосом. Поэтому Юля стала жить в аэропорту, а еду покупала на подаяния путешественников.
Спустя время Юлию заметили местные волонтеры и решили помочь .
На обратный билет, рейсом Бангкок — Москва, деньги для Юлии уже нашли. Сейчас для женщины ищут сопровождающего, который приедет за ней и заберет в Москву. Также уже нашли деньги от Москвы до Краснодара
, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» русские волонтеры, живущие в Бангкоке.
Родственники Юлии не могли ей помочь, потому что у нее с собой даже нет сотового телефона. И если бы не помощь чужих земляков, Юлию бы поместили в местный депортационный центр, - уточняет "Комсомолка".
Кроме того, «Комсомолке» удалось дозвониться до УМВД России по Краснодару, где Юлия работала дознавателем и откуда ее уволили.
В феврале 2021 года женщину уволили с должности дознавателя из-за грубого нарушения дисциплины
, - сообщил «КП» - Кубань» начальник пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Тот случай, когда и в 40 лет можно быть уникальной бессмысленной "снежинкой".
Источник:
- "Посмотрела „Орла и Решку“: застрявшая в Бангкоке россиянка рассказала, как оказалась в аэропорту
- В Индии из-за сильных ливней обрушилась крыша аэропорта, есть жертвы
- Вандал украл элементы мемориального комплекса "Расстрельный угол" в Краснодаре
- "На металлолом сдал": в Краснодаре задержали вандала, отпилившего бронзовые сабли у монумента
- Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в Анталье
Может, военным на СВО? Может, жителям новых территорий, у которых ой как несладко. Может, пострадавшим от паводков? Может, детям-сиротам? Может, малоимущим пенсионерам? Может, в хосписы? Может, соседу помочь, которому дом подожгли?
Или помочь дуре, которая спустила жизнь в унитаз, думала жить как мотылек на теплом курорте, пожила, покупалась на море, спустила деньги кредиторов, и теперь расхлебывает...
А я 2 год не могу себе позволить в отпуск поехать, притом деньги есть. Но не могу по другим обстоятельствам.
Как тут не процитировать Крылова: Поди ж ка, попляши.
П.С. Кстати, единственным путем для нее будет принудительное психиатрическое лечение, т.к. действия явно свидетельствуют о психических нарушениях.
.. выглядит, просто, на все сто...
Но только когда, человек попал в беду в силу обстоятельств наткоторые не мог повлиять или допустил где-то ошибку, у всех бывает.
А тут, на лицо, еб...уая дура, работу пропускала, в кредит уехала итд...
Все ее проблемы от банальной ТУПОСТИ!!!
И да, мне не жалко...
Я бы НЕ помог
То есть бывший полиционер не в состоянии себя прокормить и найти какую-то работу, если это не в полиции? Если уж решаешь где-то остаться, то должен рассчитывать быть в состоянии себя хоть как-то прокормить, в противном случае это инфантилизм, как ребёнок - набрал конфет, взял рюкзачок со смартфоном и "ушёл из дома", гуд май май лайф гудбай. А потом конфеты кончились и возвращаешься в родные пенаты.
Чего они с ней возятся?