Спит на лавке, просит милостыню: экс-полицейская из Краснодара живёт в аэропорту Бангкока

40-летняя Юлия из Краснодара с 26 июня живет в аэропорту Бангкока. Еще недавно она работала дознавателем в УВД по Краснодару, но несколько месяцев назад Юлю уволили с работы за прогулы. Тогда она приняла волевое решение резко изменить свою жизнь: набрала кредитов и улетела без обратного билета в Таиланд, а родственникам решила не сообщать о своем решении.

Когда взятые у банка в долг деньги закончились, горе-туристка поняла, что на родину ей все же придется вернуться. Правда, был нюанс: загранпаспорт к той поре был уже просрочен, а без единого доллара в кармане возвращение вообще оказалось под вопосом. Поэтому Юля стала жить в аэропорту, а еду покупала на подаяния путешественников.