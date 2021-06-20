15 людей, которые знатно опростоволосились

У каждого есть такой знакомый, который создаёт вокруг себя неразбериху и хаос. Они кажутся совершенно безобидными, до тех пор, пока не получат какое-то ответственное задание... В этом посте вы увидите результаты труда, под названием: "И так сойдёт!"