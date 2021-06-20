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15 людей, которые знатно опростоволосились

15 людей, которые знатно опростоволосились (16 фото)

Автор:
20 июня 2021 23:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Безобидные   Знатно   Сойдёт   люди   опростоволосились   результаты   труд   
1776
16

У каждого есть такой знакомый, который создаёт вокруг себя неразбериху и хаос. Они кажутся совершенно безобидными, до тех пор, пока не получат какое-то ответственное задание... В этом посте вы увидите результаты труда, под названием: "И так сойдёт!"

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Метки: Безобидные   Знатно   Сойдёт   люди   опростоволосились   результаты   труд   
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4  комментария
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−159
ЦСКА Час назад
Изначально этот термин появился в 60е года, когда человек даже самый умный и талантливый не мог реализовать себя. Только блат, сынки, партия. Хоть ты супер интеллектуал. Это и есть одна из причин развала совка.
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Maks Es Час назад
Стремянка - 4 винта снимаются, перекладина убирается и все.
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