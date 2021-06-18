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15 людей, умеющих находить нестандартные решения

15 людей, умеющих находить нестандартные решения (16 фото)

Автор:
18 июня 2021 08:12
Метки: в мире   люди   нестандартное решение   подборка   прикол   решение   смекалка   
935
16

Народная смекалка способна творить чудеса. Эти фотографии доказывают, что люди могут найти нестандартное решение буквально для любой ситуации.

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Метки: в мире   люди   нестандартное решение   подборка   прикол   решение   смекалка   
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Голос Вселенной Час назад
Комментарий к фото
"Мой дантист подстриг кусты рядом с кабинетом так, чтобы они были похожи на зубы" - а они стали похожи на стоящих раком людей...
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