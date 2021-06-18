15 людей, умеющих находить нестандартные решения

Народная смекалка способна творить чудеса. Эти фотографии доказывают, что люди могут найти нестандартное решение буквально для любой ситуации.
Попадали ли вы когда-нибудь в ситуации, для которых никак не могли найти решения? Наверняка в этих случаях вы часто впадали в ступор, отчаивались и махали на всё рукой. Но иногда у всех включается творческое мышление, и в голову вдруг приходит отличная мысль. В такие моменты вдохновения придумываешь, как легко находить пульт от телевизора и всегда брать с собой обед, а идея связать для дыни маленький гамак кажется не странной, а просто гениальной. И может, на первый взгляд некоторые вещи и правда кажутся смелыми, но потом понимаешь: «Хм, а ведь это выход!».
Чтобы не забывать смотреть в камеру, я приклеил рядом игрушечные глаза
Мой друг не сдаётся и всегда использует карандаши до последнего
Я очень хотела серьги с тиранозаврами, но никак не могла найти подходящие
В итоге я просто купила фигурки динозавров и сделал серьги сама. То, что надо!
Из старой коробочки для CD и DVD получилась идеальная упаковка для завтраков
Любители конструкторов легко сконструируют держатель для проводов и ключей
Мускатную дыню нужно выращивать вертикально, так что я связала ей небольшой гамак
Наконец-то придумал, как никогда не забывать обед
Раньше я вешал напоминание на входную дверь, но вечно забывал туда посмотреть.
Потерял где-то подсвечник, но музыканты всегда найдут выход!
Наш преподаватель сделал так, чтобы никто не уносил из класса его калькуляторы
Светильник в прачечной: барабаны от старых стиральных машин
Мой дантист подстриг кусты рядом с кабинетом так, чтобы они были похожи на зубы
Кажется, мы вообще недооцениваем воображение дантистов!
В испаноязычных странах вместо зубной феи к детям приходит мышка. Вот, что я увидел в кабинете у своего врача.
Когда тебе срочно нужны ворота, а под рукой только ненужный автомобиль
Восхищаюсь изобретательности своей коллеги
Мой друг устал из-за того, что его дети вечно теряют все пульты, и вот результат
Источник:
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