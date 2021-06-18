15 людей, умеющих находить нестандартные решения





Попадали ли вы когда-нибудь в ситуации, для которых никак не могли найти решения? Наверняка в этих случаях вы часто впадали в ступор, отчаивались и махали на всё рукой. Но иногда у всех включается творческое мышление, и в голову вдруг приходит отличная мысль. В такие моменты вдохновения придумываешь, как легко находить пульт от телевизора и всегда брать с собой обед, а идея связать для дыни маленький гамак кажется не странной, а просто гениальной. И может, на первый взгляд некоторые вещи и правда кажутся смелыми, но потом понимаешь: «Хм, а ведь это выход!».

Чтобы не забывать смотреть в камеру, я приклеил рядом игрушечные глаза