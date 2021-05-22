У терпения золотое дно — это выражение знакомо абсолютно каждому. И среди нас есть люди, которые являются живым доказательством тому, что терпение, упорство, а главное, труд непременно приведут человека к желаемому результату. Хотите ли вы похудеть к лету, научиться красиво рисовать или вкусно готовить — всё это возможно, если упорно двигаться к своей цели!

Сегодня мы собрали для вас 15 случаев, когда люди поделились результатами своего труда, и их прогресс — весомое доказательство безграничных возможностей человека.

Год назад я начала заниматься лоскутным шитьём. Это одеяльце я сделала для своего племянника, который скоро появится на свет