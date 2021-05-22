Эта снимки могут служить и отличным мотиватором, ведь если у героев нашей подборки получилось добиться желаемых результатов, может получиться и у нас!
У терпения золотое дно — это выражение знакомо абсолютно каждому. И среди нас есть люди, которые являются живым доказательством тому, что терпение, упорство, а главное, труд непременно приведут человека к желаемому результату. Хотите ли вы похудеть к лету, научиться красиво рисовать или вкусно готовить — всё это возможно, если упорно двигаться к своей цели!
Сегодня мы собрали для вас 15 случаев, когда люди поделились результатами своего труда, и их прогресс — весомое доказательство безграничных возможностей человека.
Год назад я начала заниматься лоскутным шитьём. Это одеяльце я сделала для своего племянника, который скоро появится на свет
Пекла круассаны на протяжении месяца, чтобы добиться идеального теста
Сделал из обычного брёвнышка маленькую скалку для своей дочери, которая любит делать вид, что готовит
Я два года вяжу игрушки крючком, и меня вдохновляет собственный прогресс
Скоро у меня родится ребёнок, и я решил смастерить кресло-качалку
Очень часто люди не решаются начать заниматься интересующим их делом, потому что сомневаются, что сумеют добиться в нём успеха. Но в таких случаях важно помнить, что за стараниями всегда следует результат.
Моя растяжка за два года упорных тренировок
1 год увлечения астрофотографией, и вот он результат
Мой прогресс в рисовании за два года
Мне захотелось делать свечи, и вот мой прогресс в этом деле
Мне очень хотелось как-то благоустроить этот уголок в своём доме, и вот долгожданный результат
Я потратил несколько месяцев на благоустройство своего сада и очень доволен результатом
В октябре я посадила пару косточек лимона, и вот наконец я вижу результат своих усилий
Мой костюм железного человека в 2016 и в 2019 годах
Мне захотелось поделиться своим прогрессом в рукоделии, которым я занимаюсь ровно один год
Я стараюсь больше ездить на велосипеде, и за последние два года я сбросила 49 килограммов
Источник:
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