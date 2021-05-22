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15 случаев, когда люди поделились результатами своего труда

15 случаев, когда люди поделились результатами своего труда (16 фото)

Автор:
22 мая 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: люди   подборка   терпение   труд   фото   
553
16

Эта снимки могут служить и отличным мотиватором, ведь если у героев нашей подборки получилось добиться желаемых результатов, может получиться и у нас!

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Метки: люди   подборка   терпение   труд   фото   
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5  комментариев
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2k
Ivan Полчаса назад
Последний раз я к токарному станку подходил в 5 классе. С тех пор прошло лет 30. Но я уверен, что скалку бы я за 15 минут на нем сделал куда лучшую. А токарный станок, который ни у каждого есть, для этих целей бы собрал из дрели, фанеры и 3 деревяшек еще за 20 минут.
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8k
Павел 7 минут назад
Структура дерева(левый кадр) повреждена до сердцевины. Максимум он мог сделать себе анальную пробку.

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1k
.357 magnum 12 минут назад
Это ж сколько сил и ресурсов человек вложил в благоустройство, просто уму непостижимо.
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10k
booz223 16 минут назад
Ещё бы развидеть весь этот бред. Автор, не пости эту муть по субботам - у многих с утра и так башка гудит после вчерашнего... Пости в воскресение
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3k
KL11 Полчаса назад
Зеркало купила. Молодец. Так держать.
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