Непростой путь Энтони Хопкинса

Мало кто позавидовал бы молодости Энтони Хопкинса, но ему удалось проделать длинный путь, чтобы исполнить свои мечты: покинуть Уэльс и стать знаменитым.
Энтони Хопкинс родился на юге Уэльса в пригороде Порт-Талбота в последний день уходящего 1937 года. Серый, мрачный Маргам не сулил мальчику яркого будущего.
Я из Уэльса, и это сильное, жёсткое общество. Мы были на войне. Люди не тратили время на жалость к себе. Ты должен был жить дальше. Поэтому моё кредо — жить дальше. Я не трачу время, чтобы быть мягким. Я не холоден, но я не трачу время на эмоции — жизнь слишком коротка.
Вырваться из уэльской глуши мальчику могли помочь знания или спортивные достижения, но ни к тому, ни к другому он не испытывал никакого интереса. Отец Хопкинса был из рабочего класса — трудился пекарем и ожидал, что и его сын, без выдающихся способностей, пойдёт по его стопам.
Мой отец не был жестоким человеком, и я любил его. Но у него был весьма жёсткий характер. Его собственный отец был даже жёстче — один из тех викторианцев, твёрдых как железо. Но и мой отец был достаточно жёсток.
Очевидно, что увлечения рисованием и музыкой отец не воспринимал всерьёз. Ему были нужны академические результаты, а маленький Хопкинс не понимал, что с ним не так. Позже во всех биографиях артиста будет указано, что он с детства страдал дислексией. Но в 1940-х годах это нарушение мало было изучено и такой диагноз детям ставили крайне редко. Тем более никто не знал, как обучать таких школьников. Поэтому неуспехи в классе списывали на лень, отсутствие таланта или просто глупость.
«Меня в детстве называли Дамбо, как слона, потому что я ничего не понимал в школе»
Хопкинс рос одиноким ребёнком без друзей и компании. В школе его обижали и обзывали, считая тупицей и называя Дамбо (dumb переводится как «тупой»). Родители продолжали настаивать, что сыну просто не хватает дисциплины и определили его в школу-интернат для мальчиков в Понтипуле. Там ему оказалось учиться совсем невыносимо, поэтому не прошло и нескольких месяцев, как Хопкинс оттуда сбежал. Его перевели в другую школу, но и это не помогло.
Я паршиво учился в школе. Реально всё проваливал. Дебил. Я был антисоциальным и мне было плевать на других детей. Реально плохой ученик. У меня вообще не было мозгов. Я не знал, что я делал там. Вот почему я стал актёром.
Энтони Хопкинс
Хопкинс рос с полным ощущением своей глупости, поэтому в 15 лет он принял простое решение: бросить школу. Для себя он понял, что достаточно отмучился и, чтобы чего-то добиться, придётся всё изменить. Единственное, что по-прежнему привлекало Хопкинса, было искусство.
Случайная встреча с актёром Ричардом Бёртоном перевернула его жизнь. Сестра голливудской звезды была постоянной покупательницей в пекарне родителей Хопкинса и однажды к ним заглянул и сам Бёртон. Юноша подошёл к нему за автографом и сам того не ожидая, заговорил о себе.
Семикратный номинант на премию «Оскар» Бёртон также вырос неподалёку от Порт-Толбота и хорошо понимал молодого человека. Именно благодаря ему Хопкинс поверил, что у него тоже всё может получиться. Впервые в жизни он понял, что хочет от жизни — сбежать из Уэльса и стать знаменитым.
Позже он всегда будет признаваться в любви к Уэльсу, но тогда он понимал, что родные стены только ограничивают и давят на него. Чтобы добиться чего-то большего, ему нужно было любым способом выбраться оттуда. И для этого, всё-таки, требовалось получить образование.
Несмотря на все разговоры о том, каким глупым был Хопкинс, он выиграл стипендию по игре на фортепиано и был принят в Уэльский королевский колледж музыки и драмы в Кардиффе. На несколько лет ему пришлось оторваться от искусства ради службы в Британской армии. Но, вернувшись, он исполнил первую часть своей мечты — он бросил Уэльс, переехав в Лондон, чтобы учиться в Королевской Академии драматического искусства.
«Я не знаю, что значит играть роль, но я наслаждаюсь этим»
В 1963 году Энтони Хопкинс выпустился из Академии с серебряной медалью. И сразу же был принят на работу в один из театров Лондона. Его первым появлением на сцене стала работа в спектакле «Юлий Цезарь» продюсерского центра Линдсея Андерсона. Чуть позже состоялся и кинодебют — в короткометражном фильме «Белый автобус», режиссёром которого выступил тот же Андерсон.
Его работа не осталась незамеченной, и его лично пригласил трёхкратный обладатель премии «Оскар» Лоренс Оливье на работу в Королевский национальный театр. Там Энтони Хопкинс случайно стал дублёром актёра. Как гласит история, у Оливье случился приступ аппендицита и четыре спектакля «Пляски смерти» оказались под вопросом.
В театре все были уверены, что из-за отсутствия их главной звезды представления будут отменены, но продюсеры обратился к Хопкинсу с предложением заменить Оливье на сцене. На тот момент Хопкинсу было 28 лет и первая его мысль была — отказаться. Актёр боялся опозориться и не оправдать ожидания публики. Но желание исполнить вторую часть своего плана и стать знаменитым вдохновило его и он с блеском отыграл все спектакли.
Оливье сбежал из больницы в халате только чтобы посмотреть спектакль. Он позвонил мне на следующее утро и сказал: «Хорошая работа». Это было великолепно, это было необычно, я не мог поверить, что это происходит со мной.
Энтони Хопкинс
Но театр быстро наскучил Хопкинсу. Его амбиции звали его покорять кино. Он не раз признавался в интервью, что никогда не представлял себя репертуарным театральным актёром.
«Для меня было бы адом проводить каждую дождливую среду до конца своей жизни в «Олд Вик» (театр в Лондоне — прим. автора), стоя на сцене в морщинистом трико и играя Шекспира».
Энтони Хопкинсу повезло — его дебютом на большом экране в 1968 году стал исторический фильм «Лев зимой» по одноимённой пьесе Джеймса Голдмена. Картине предшествовала театральная постановка, которая с треском провалилась. Фильм же обещал стать событием — сценарий написал сам Голдмен, а на главные роли были утверждены звёзды кино Питер О’Тул, Кэтрин Хэпбёрн, а также новички: Тимоти Далтон и Энтони Хопкинс (ему досталась роль Ричарда Львиное сердце).
Фильм имел грандиозный успех, собрав в прокате более 22 миллионов долларов (при бюджете в 4 миллиона) и семь номинаций на премию «Оскар». «Лев зимой» забрал три статуэтки, в том числе за лучший сценарий, а Хэпбёрн получила свой третий «Оскар» за лучшую женскую роль. Хопкинс не получил номинацию, но был высоко оценён критиками.
Режиссёры заметили актёра, и он всё чаще стал сниматься в кино. В 1974 году он попал в Америку, где принял участие в фильме «Девушка с Петровки» про отношения между американским журналистом и советской балериной, которую сыграла Голди Хоун. Для Хопкинса эта работа стала поворотной — для себя он решил, что хочет навсегда остаться жить именно в Лос-Анджелесе.
«Я способен хорошо играть монстров. Я понимаю монстров. Я понимаю сумасшедших»
В 1989 году агент Хопкинса прислал ему сценарий «Молчания ягнят», в то время актёр работал в Лондоне над ролью в постановке «Мадам Баттерфляй». Название будущего фильма навело Хопкинса на мысль, что ему предлагают роль в детском кино. Через десять страниц текста — а именно столько отводилось Ганнибалу Лектеру во всём фильме — Хопкинс понял: перед ним шедевр.
Я позвонил моему агенту и сказал: «Это реальное предложение? Я хочу знать. Это лучший персонаж, что я когда-либо видел». Я прочёл остальной сценарий и Джонатан (Демми — режиссёр фильма, прим. автора) пришёл ко мне в субботу поужинать. И я спросил его: «Это правда?». Он ответил: «Да» и я сказал: «Я согласен».
Энтони Хопкинс
Первая читка сцен между Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер состоялась в Лондоне. Они сели за стол напротив друг друга и замолчали. Актриса была напугана, хорошо представляя партнёра в роли серийного убийцы, а Хопкинс смущён — перед ним была Фостер, которая только что получила свой первый «Оскар» за роль в фильме «Обвиняемые».
Триллер снимался в Филадельфии, Хопкинс старался не выходить из роли даже в перерывах. Так, однажды, стоя в своей «тюремной камере», он прикрикнул на одного из членов съёмочной группы: «Что ты делаешь в моей клетке?». Режиссёр был восхищён: «Боже мой. Это то что нужно, Хопкинс. Ты такой странный». Актёр принял его слова за комплимент.
Позже он признался, что жутко нервничал. Хопкинс долго не мог поверить, что ему — англичанину, выходцу из Уэльса, доверили играть американского серийного убийцу. Первое, что подобрал Хопкинс для Лектера, был его легендарный голос. Своей находкой он был обязан стареющему преподавателю, у которого он учился в Королевской Академии драматического искусства.
У него был такой резкий голос, что он мог разрезать вас на куски. Его разбор того, что вы делаете, был настолько точным, что этот метод я сохранил с собой на всю мою жизнь.
Энтони Хопкинс
Своего персонажа актёр сравнивал с акулой, которая безмолвно приближается к своей жертве. На площадке Хопкинс старался привнести в роль то, что чувствовал. Например, когда шло обсуждение первой встречи доктора Лектера и агента ФБР Клариссы, актёр предложил стоять и ждать, будто бы он чувствует запах приближающейся по коридору девушки.
Работа не прошла даром — фильм вышел в 1991 году и собрал в прокате более 270 миллионов долларов, что для триллера был просто невероятно. Ещё более невероятный успех ждал картину на вручении премии «Оскар» — в третий раз в истории кинематографа (до этого были «Это случилось однажды ночью» в 1934 году и «Пролетая над гнездом кукушки» в 1975) фильм взял «большую пятёрку» статуэток: за лучший фильм, режиссуру, сценарий, главную мужскую и женскую роли.
Роль Ганнибала Лектера принесла Энтони Хопкинсу его первый «Оскар». В свою очередь, актёр подарил персонажу бессмертие — Американский институт киноискусства в 2003 году поставил серийного убийцу на первое место в списке кинозлодеев всех времён.
«Я немного одинокий человек — одинокая личность. Я люблю быть наедине с собой. У меня нет серьёзных друзей или отношений»
Первой женой Энтони Хопкинса стала театральная актриса Петронелла Баркер — дочь комика довоенного времени Эрика Баркера и актрисы Перл Хакни. Девочка выросла на сцене и без колебаний выбрала для себя актёрскую профессию.
Романтические отношения Хопкинса и Баркер завязались в театре и не стали сюрпризом для окружающих, чего нельзя сказать об их свадьбе, которая состоялась в 1966 году. Актёр меньше всего подходил на роль мужа — нелюдимый, предпочитающий одиночество, его сложно было представить семьянином, постоянно находящимся с кем-то рядом. Так оно и вышло: не успел закончиться медовый месяц, как семейная жизнь начала трещать по швам.
От быстрого развода уберегло только то, что Хопкинс всё время проводил на съёмках и объективно редко видел 24-летнюю жену. По другой версии, актёр спасался от брака в алкоголе — в то время он выпивал по бутылке текилы в день. Пьяным он становился «скучным, агрессивным и глупым».
Баркер продолжала любить мужа и в 1968 году родила от него дочь Эбигейл. Но это не только не спасло брак, но ещё больше усугубило проблемы — младенцы явно не привлекали актёра. Хопкинс стал искать интерес не стороне. В 1970 году актёр в очередной раз напился и пропустил свой рейс. Забрать его из аэропорта Хитроу продюсер картины, где тогда снимался Хопкинс, попросил свою помощницу Дженнифер Линтон.
Несмотря на пьяный угар, в котором пребывал актёр, он влюбился в девушку и ушёл из семьи. Жить влюблённые стали сразу вместе, но Линтон пришлось ждать несколько лет, пока Хопкинс официально не развёлся, чтобы жениться на ней в 1973 году. Вскоре после свадьбы молодожёны переехали в Калифорнию.
На годы жизни с Линтон пришёлся самый тяжёлый период алкоголизма Хопкинса. Его вредная привычка только усугублялась — к текиле добавилась водка. «Ядерная» смесь приводила к галлюцинациям. Однажды актёр очнулся в отеле в Фениксе, как он попал туда, объяснить Хопкинс не мог.
Мы ходили на ужин и он заказывал бутылку вина. Мы не успевали съесть и половину, как он заказывал следующую. Если мы ходили на вечеринку, он никогда не хотел возвращаться домой.
Дженнифер Линтон
вторая жена Энтони Хопкинса
Пока алкоголь разрушал только личные отношения, Хопкинсу было всё равно, но постепенно пагубная привычка стала портить его актёрскую репутацию — под угрозой оказалась его карьера. Страх потерять всё, что было заслужено огромным трудом, вынудил Хопкинса бросить пить. Официально с 1975 года актёр не употребляет алкоголь.
Однако даже после этого брак с Линтон сложно было назвать счастливым. Актёр изменял, не приходил домой ночевать, пропадал. Одним вечером в 1982 году он сказал жене, что ему нужно прогуляться. А сам уехал в дом в горах, где провёл последующие пять месяцев.
Линтон с переменным успехом терпела выходки мужа и возвращалась в Великобританию, а потом снова вместе с ним ехала в США. Официально брак продержался почти тридцать лет. Даже после расставания Линтон говорила, что её дверь всегда открыта для него, в ответ Хопкинс объявил о своей третьей помолвке.
Следующей и на данный момент последней женой актёра стала Стелла Аррояве, с которой Хопкинс закрутил роман, когда ещё был женат на Линтон. Они познакомились в 2001 году в её антикварном магазине, куда он заглянул за мебелью. Аррояве на двадцать лет моложе актёра, что не помешало им пожениться в 2003 году и до сих пор оставаться вместе.
«Я думаю, я эгоистичен. Я не был хорошим мужем или отцом»
Если личная жизнь Хопкинса с третьей попытки сложилась вполне удачно, то его отношения с дочерью далеки от идеальных — на протяжении двадцати лет актёр не общается со своей единственной дочкой Эбигейл. Когда она была ребёнком, то виделась с отцом не чаще раза в год, её взросление ничего не изменило.
Хопкинс никогда не интересовался дочерью и не стремился к общению с ней. Несмотря на, казалось бы, общие интересы — девочка с детства увлекалась музыкой и в дальнейшем построила себе карьеру в этой сфере — это никак не сблизило актёра с дочкой.
Я настолько скрывала свои эмоции в детстве, что это стоило мне того, что я начала сходить с ума. Я даже была близка к самоубийству. Это было худшее время, что я помню. Я почти издевалась над своим умом и телом. Основная причина была в том, что у меня не было постоянных отношений с отцом, когда я была молода. Я была зла и это принесло мне много горя.
Эбигейл Харрисон
дочь Хопкинса сменила фамилию, чтобы дистанцироваться от отца
В 1990-х годах наступило некоторое потепление в отношениях. Эбигейл сама захотела наладить общение и предложила отцу встретиться.
На какое-то время им удалось воссоединиться — актёр даже помог ей получить роли в двух фильмах, но прошлые разногласия взяли своё. Если до 2001 года им ещё удавалась как-то поддерживать отношения, то после — они полностью сошли на нет. Несколько лет назад Хопкинса в интервью спросили, знает ли он, где находится и чем занимается его дочь. На что он ответил:
«Понятия не имею. Люди расходятся, семьи распадаются, жизнь продолжается. Люди делают выбор. И меня не интересует — какой. Вы не обязаны любить свою семью. Дети не любят своих отцов. Вы не должны любить друг друга. Да, это жёстко. Потому что жизнь жёсткая».
После этого интервью, по словам друзей Эбигейл, женщина была очень расстроена тем, что сказал её отец. Единственная дочь Хопкинса так и не завела собственных детей.
«У меня есть своя философия: это не моё дело, что люди говорят обо мне и думают обо мне. Я есть, кто я есть и я делаю, что делаю. Я ничего не ожидаю и принимаю всё как есть. И это делает жизнь намного легче»
На протяжении всех этих лет Хопкинс оправдывал свои нестабильные отношения с окружающими людьми трёмя причинами: трудным воспитанием (у него никогда не было представления, какая должна быть семья), издевательством в школе (одноклассники травили и обзывали его) и диагнозом Синдром Аспергера, о котором актёр недавно признался в прессе.
Да, мне поставили диагноз Аспергера, но я суперпрофессионал. Множество людей с синдромом очень функциональны, но непоследовательны. У них бывают нервные тики, нервные привычки, навязчивые мысли.
Энтони Хопкинс
Для актёра это стало объяснением многих его проблем, которые начались еще в детстве. Тем не менее это дало Хопкинсу и некоторые плюсы в его профессии — например, блестящую память. Так, для съёмок в фильме «Амистад» Стивена Спилберга, ему пришлось выучить семь страниц текста и произнести их за один раз. Хопкинсу на тот момент было почти 60 лет, и он блестяще справился со своей задачей, чем поразил съёмочную группу.
«Я по-другому смотрю на людей. Я люблю разбирать всё по полочкам, раскладывать персонажа, докапываться, почему он так устроен. И моё мнение будет не таким, как у других».
Как считает актёр, синдром помог ему также сконцентрироваться на музыке. С ранних лет Хопкинс пробовал не только исполнять, но и сочинять. Им было написано несколько произведений для фортепиано и скрипки с оркестром. Сейчас его музыку исполняют на симфонических концертах, самая известная из которых — композиция «И вальс продолжается».
Тем не менее синдром Аспергера, как уверен Хопкинс, осложнил его личные отношения и сделал его, по сути, одиночкой по жизни.
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«Люди спрашивают: „Следуют ли нам называть вас Сэр Хопкинс?“ Но я отвечаю: „Нет, это слишком высокопарно. Зовите меня Тони“»
Участие в фильме «Молчание ягнят» позволило Энтони Хопкинсу занять место в списке актёров категории «А». Всего 16 минут экранного времени в роли Ганнибала Лектера сделали из него звезду Голливуда. Проекты посыпались на него один за другим. Несмотря на огромную занятость в США, в 1993 году он нашёл время приехать в Великобританию, ведь его пригласила сама английская королева Елизавета. За служение искусству она посвятила Энтони Хопкинса в рыцари. Церемония прошла в Букингемском дворце в Лондоне.
Актёр удостоился титула и приставки «сэр», с которой стоило теперь к нему обращаться. Сам Хопкинс был потрясён происходящим.
«Я не ожидал, и я надеюсь, что это звучит не наигранно скромно, но для меня это большая честь, и я ещё не до конца осознаю…»
Несмотря на почести на родине, когда в 2000 году у Хопкинса появилась возможность получить американское гражданство, он фактически отказался от британского паспорта. На церемонии ему пришлось произнести фразу: «Я также отказываюсь от дворянского титула, к которому я до сих пор принадлежал».
На территории Великобритании к нему по-прежнему можно обращаться «сэр Энтони», но в США он стал просто «Тони».
«Я хотел быть знаменитым, я хотел быть богатым. Я хотел быть успешным, чтобы восполнить пустоту в прошлом. И я всего добился»
Хопкинс всегда поступал так, как хотел он сам — где жить, с кем общаться, даже, если это удивляло или задевало кого-то. Интересно, что актёр демонстрировал независимость и в профессии: он никогда не прислушивался к советам агентов и выбирал проекты только по своему усмотрению.
«Пока мне нравится место съёмок и сценарий интересный, я снимаюсь. И мне не важно, хороший ли это шаг в карьере и вся эта ерунда. Это работа. Направьте на меня камеру, вот и всё».
За свою многолетнюю биографию в кинематографе Энтони Хопкинсу посчастливилось сыграть десятки ролей, среди которых много известных исторических личностей: американский президент Ричард Никсон («Никсон», 1995), художник Пабло Пикассо («Прожить жизнь с Пикассо», 1996), режиссёр Альфред Хичкок («Хичкок», 2012), ватиканский Папа Бенедикт XVI («Два папы», 2019). Его работы отмечены престижными наградами и он точно обеспечил себе счастливую старость.
«Каждый раз, когда я пытаюсь уйти на пенсию или даже думаю, чтобы бросить играть, мой агент приходит с новым сценарием».
В 2020 году актёр получил приглашение сняться в фильме «Отец». Пьесу, которая лежала в основе сценария, десять лет назад написал для сцены Флориан Зеллер. История на французском языке (родном для Зеллера) получила свой дебют в 2012 году в Париже. Пьесу ждал грандиозный успех — 45 стран купили права на постановку, в том числе американский Бродвей и британский Вест-Энд.
Критики были в восторге от сюжета и прочили молодому французскому драматургу выдающуюся карьеру. Одним из секретов проникновенности пьесы «Отец» стало то, что она была основана на реальных событиях: Зеллера воспитывала бабушка, которой диагностировали деменцию, когда автору было 15 лет.
Что я хотел — это рассказать историю не снаружи, а изнутри и поставить зрителей в активную позицию, как будто они были в голове главного героя.
Флориан Зеллер
французский драматург, режиссёр
Когда было решено экранизировать пьесу, режиссёрское кресло доверили самому Зеллеру. Вместе с Кристофером Хэмптоном они адаптировали сценарий для кинематографа.
Это было так мощно, так просто, так прямо, так лаконично, так компактно. Мне повезло, за последние несколько лет я снялся в нескольких замечательных фильмах, но этот был действительно уникальным.
Энтони Хопкинс
Позже актёр признался, что не только сценарий повлиял на его решение сниматься. Хопкинс был счастлив стать партнёром британской актрисы Оливии Колман.
Когда смотришь на Оливию и её мимику, текут слёзы и ты думаешь: «О, мне больше не нужно ничего играть».
Оба актёра за роли в фильме «Отец» были номинированы на различные награды, в том числе и на премию «Оскар». Американские киноакадемики оставили Колман без статуэтки, а вот Хопкинс получил свой второй в карьере «Оскар». Актёр стал самым возрастным лауреатом — на момент получения премии Хопкинсу исполнилось 83 года. Сам он на церемонию не приехал, награду за него получила его партнёрша по фильму Оливия Колман.
Критики единогласно назвали его работу в «Отце» одной из лучших во всей его карьере. Так или иначе, все желания Энтони Хопкинса сбылись, но мало, кто знает, что валлийский актёр, добившийся всего вопреки происхождению, диагнозам и вредным привычкам, до сих пор хранит в телефоне свою детскую фотографию, на которой ему десять лет.
Когда я смотрю на карточку, я думаю: «Мы всё сделали правильно, малыш».
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