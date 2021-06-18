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Непростой путь Энтони Хопкинса

Непростой путь Энтони Хопкинса (18 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 08:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Энтони Хопкинс   жизнь   знаменитости   интересно   кино   люди   фильм   
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За спиной Энтони Хопкинса десятки отмеченных наградами ролей в кино, однако его личная жизнь не может похвастаться большим количеством побед.

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Метки: Энтони Хопкинс   жизнь   знаменитости   интересно   кино   люди   фильм   
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2  комментария
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Spanki 40 минут назад
Прекрасный актер, и отличный, информативный пост о нем, однозначный плюс
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Димка Смола/67 Полчаса назад
На кой лесть в его личную жизнь ??? На то она и личная !!! Как актер 5+, остальное мимо мне с ним не жить )
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