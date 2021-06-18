Непростой путь Энтони Хопкинса

Энтони Хопкинс родился на юге Уэльса в пригороде Порт-Талбота в последний день уходящего 1937 года. Серый, мрачный Маргам не сулил мальчику яркого будущего.

Я из Уэльса, и это сильное, жёсткое общество. Мы были на войне. Люди не тратили время на жалость к себе. Ты должен был жить дальше. Поэтому моё кредо — жить дальше. Я не трачу время, чтобы быть мягким. Я не холоден, но я не трачу время на эмоции — жизнь слишком коротка. Энтони Хопкинс

Вырваться из уэльской глуши мальчику могли помочь знания или спортивные достижения, но ни к тому, ни к другому он не испытывал никакого интереса. Отец Хопкинса был из рабочего класса — трудился пекарем и ожидал, что и его сын, без выдающихся способностей, пойдёт по его стопам.

Мой отец не был жестоким человеком, и я любил его. Но у него был весьма жёсткий характер. Его собственный отец был даже жёстче — один из тех викторианцев, твёрдых как железо. Но и мой отец был достаточно жёсток. Энтони Хопкинс

Очевидно, что увлечения рисованием и музыкой отец не воспринимал всерьёз. Ему были нужны академические результаты, а маленький Хопкинс не понимал, что с ним не так. Позже во всех биографиях артиста будет указано, что он с детства страдал дислексией. Но в 1940-х годах это нарушение мало было изучено и такой диагноз детям ставили крайне редко. Тем более никто не знал, как обучать таких школьников. Поэтому неуспехи в классе списывали на лень, отсутствие таланта или просто глупость.

«Меня в детстве называли Дамбо, как слона, потому что я ничего не понимал в школе»