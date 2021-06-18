20+ любопытных находок, которые не каждый день увидишь

Автор:
18 июня 2021 08:30
Некоторыми вещами просто нельзя не поделиться в соцсетях - если они необычные, интересные, и их не каждый день увидишь. Сообщество на форуме Reddit
как раз собирает такие интересные и случайные находки пользователей, на которые любопытно посмотреть.
"Кресла возле пожарной станции, сделанные из пожарных шлангов"
"Люблю делать маленькие рисунки людей, которых вижу"
Трещину на тротуаре украсили витражной картинкой
"Заказала несколько образцов дерева для жалюзи, а мне прислали маленькие копии жалюзи в этих цветах"
"Мой рододендрон выглядит так, будто хочет сбежать"
Солнечные блики из-за шторы выглядят как фазы луны
"Мы используем "руки Халка", чтобы переносить кактусы на работе"
Ничего особенного, просто голубь с торчащим из головы пером
Пятно от кружки с кофе, которое выглядит как планета Земля
"Яркий и четкий спектр цветов на моей руке, который получился из-за преломления света, попавшего в комнату через окно"
В наборе лего есть мелочь, которая "завалялась" под диваном
Пластыри для разных цветов кожи
"Увидела на кассе магазина теленка"
"В моем городе есть бесплатные станции дефибрилляции, и значок над ними как будто из видеоигры - "Здесь можно набрать очки здоровья"
"Мой телефон сделал это фото, пока падал на мое лицо"
"Переехали в новую квартиру. Нашли там эту странную картину со свинкой"
Увеличительное стекло на тележке, чтобы пожилым людям было удобнее читать упаковки
"Поставила прививку, и поняла, что моей лисице заклеили глаз"
Фанат сделал могилу Добби в том же месте, где она располагалась в "Гарри Поттере"
"Номинация на "Оскар" 1944 года, которая принадлежала моему прадеду"
"У нас с сыном есть маленькие родинки на одном и том же месте"
"Традиционное финское платье моей прабабушки из 1936 года"
"Рисунок мини-экскаватора на большом экскаваторе"
"Нашел наконечник стрелы, когда копал на заднем дворе своего дома"
В вентиляционных отверстиях метро Стокгольма спрятали Pacman
"Заказала онлайн 119-летнюю книгу. Многие страницы не разрезаны, а значит, ее никто и никогда не читал"
Волос, застрявший в замке
Из плитки выложили персонажей видеоигры Space Invaders
"Мой сын родился с черным кусочком волос. Он растет, как и обычные волосы, и под ним нет никакого родимого пятна"
Живой рак защищает крупы в супермаркете
Жутковатые одинокие качели посреди поля
"Распечатал на 3D-принтере свой череп, взяв за основу результаты томографии. Отличная подставка для наушников получилась"
"Мне на день рождения подарили телескоп для изучения объектов дальнего космоса!"
"Купили весы. Мой вес оказался точно таким же, как на упаковке"
"Наш электрик сделал идеально ровные вертикальные винты на всех розетках. Просто мастер!"
"Мой телефон примагнитил к себе песок на озере Тахо"
Снег не тает из-за тени от забора
Банка с колой взорвалась в холодильнике
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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