15 ситуаций, когда люди столкнулись с невезением лицом к лицу

Даже если у вас выдался плохой день, есть повод порадоваться... Вы не стали одним из героев подобных подборок!
Каждый когда-нибудь встречается с невезением. И тут что бы ты ни делал, всё пойдёт не так. Вещи падают из рук, техника ломается, да и внимательность полностью покидает чат, так можно и в разной обуви на работу прийти. Знакомо? Мы собрали для вас фотографии от людей, которых столкнулись с провалами лицом к лицу и поняли, что их день однозначно не задался.
Ключ от моего нового офиса
Мой самый большой страх
Я рад, что твёрдо стоял на земле, в то время как это случилось
Да уж, иначе последствия были бы ещё более неприятными.
Готовя утренний кофе, поставил кружку вверх дном
Когда спрей для уничтожения плесени заплесневел
Приготовление брауни пошло не по плану
Когда пришёл на работу в грозу и узнал, что начальник забыл предупредить тебя, что сегодня у всех выходной
Добираюсь до работы, смотрю вниз и вижу вот это
Я работаю в 1,5 часа от дома, поэтому не могу пойти домой и переодеться.
Торт, доставленный на день рождения моей мамы
Автомобили после ледяного дождя во Владивостоке
Первый день отпуска, и у нашей половины отеля отключилось электричество
Банкомат дал мне всего 10 долларов
Моя новая машина сломалась в 360 милях от дома. Меньше чем через неделю. На вершине горы
360 миль это 579 километров. Далековато.
Думаю, не стоит ставить стеклянные окна над травой, когда температура 22 градуса по Цельсию
Как радостно, что мой подарок пришёл раньше
Источник:
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