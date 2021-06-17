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15 ситуаций, когда люди столкнулись с невезением лицом к лицу

15 ситуаций, когда люди столкнулись с невезением лицом к лицу (16 фото)

Автор:
17 июня 2021 08:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   люди   невезение   неудача   подборка   фейлы   
2266
16

Даже если у вас выдался плохой день, есть повод порадоваться... Вы не стали одним из героев подобных подборок!

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Метки: Юмор   в мире   люди   невезение   неудача   подборка   фейлы   
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3  комментария
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7k
Саша Смирнов 49 минут назад
Комментарий к фото
Windows, начало.
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8k
DumDum 45 минут назад
Температура за 30. Как-то пофиг...
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2k
Ал 2 часа назад
"Мой самый большой страх". Если это самый большой страх, то он счастливый человек... Или самый глупый.
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