15 ситуаций, когда люди столкнулись с невезением лицом к лицу

Каждый когда-нибудь встречается с невезением. И тут что бы ты ни делал, всё пойдёт не так. Вещи падают из рук, техника ломается, да и внимательность полностью покидает чат, так можно и в разной обуви на работу прийти. Знакомо? Мы собрали для вас фотографии от людей, которых столкнулись с провалами лицом к лицу и поняли, что их день однозначно не задался.

Ключ от моего нового офиса