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"Самые идиотские вещи, которые я слышал": 30 ярких примеров

"Самые идиотские вещи, которые я слышал": 30 ярких примеров (31 фото)

Автор:
16 июня 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: забавно   идиоты   истории   люди   подборка   смешно   факты   фото   
1202
31
Все мы не идеальны, и нередко совершаем ошибки, позже понимая, насколько мы были наивными или забывчивыми. Правда, кто-то не понимает этого, и продолжает наступать на те же грабли. Пользователи форума Reddit поделились самыми идиотскими и глупыми вещами, которые они когда-либо слышали от кого-то в своей жизни. А у вас были подобные случаи?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   идиоты   истории   люди   подборка   смешно   факты   фото   
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4  комментария
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10k
Lexx 20 минут назад
рыбу веганам можно, если с пивом
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12k
banzai7 7 минут назад
Это явно не наши.
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3k
Zhora 8 минут назад
"Мой взрослый коллега был серьезно убежден, что Вилли Вонка, владелец шоколадной фабрики из фильма "Чарли и шоколадная фабрика" - реальный человек"
-----------------------------
Реальный владелец шоколадной фабрики тоже существует, но в жизни он совсем другой:

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565
дункан 15 минут назад
еще один

У луны тоже есть пупочек.
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