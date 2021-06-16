"Самые идиотские вещи, которые я слышал": 30 ярких примеров

"Когда мне было лет 13, я рассказал другу о существовании лигра - гибрида льва и тигрицы. На что он ответил: "Ты идиот, тигрицы - это самки львов". Мы пошли к его маме, чтобы разрешить спор. Она встала на его сторону..."
Мне однажды сказали: "Было доказано, что если тебе приснится, что ты падаешь и ударяешься о землю во сне, ты умрешь во сне". Мне до сих пор интересно, как это могли доказать - посмотрели сон умершего во сне?
"Моя одноклассница как-то спросила на уроке, зачем нужны фермы, если всю еду можно купить в супермаркетах. У учительницы было максимально разочарованное лицо. Я тоже не понял, что она делает в восьмом классе"
"Моя 22-летняя девушка выдала во время прогулки под уличными фонарями: "Я только что поняла, что у нас есть две тени. Вторую видно только ночью!" Я объяснил, как тени зависят от источника света. На ее лице читалось напряжение от работы мозга"
"Моя сестра паниковала во время полета в самолете, и попросила открыть окно, потому что ей было "слишком жарко"
"Когда работал в кафе, мы с коллегой-девушкой разбирали чашки. Она сказала "Почему не делают чашки для леворуких?" Я молча развернул чашку на 180 градусов перед ней"
"Мой друг однажды сказал мне, что он не видит смысла в противозачаточных таблетках. Он все это время думал, что девушка может забеременеть только если оба партнера испытают оргазм одновременно"
"Сегодня ко мне пришел клиент, который напрочь отказывался надевать защитную маску. Его отговорка: "Я работаю в больнице с пациентами COVID, поэтому у меня нет шансов заразиться"
"Один знакомый пытался убедить меня, что у змей нет костей. Я показал фото из интернета, но он сказал: "Да, у них есть ребра, но костей-то нет"
А мне как-то выдали: "Китай - это отдельный континент, потому что местные жители называются китайцы"
"Но я не хочу кидать улиток в аквариум, они же задохнутся и утонут!" - это сказал я, маленький и глупый я"
Недавно одна моя знакомая спросила на полном серьезе: "Как люди дышали до того, как появилось электричество?"
Услышал на уроке по микробиологии: "Разве мы не можем просто уничтожить все бактерии и вирусы, чтобы больше не болеть?"
"Мой взрослый коллега был серьезно убежден, что Вилли Вонка, владелец шоколадной фабрики из фильма "Чарли и шоколадная фабрика" - реальный человек"
"Смотрели "Звездные войны" с одногруппниками, и одна девушка с серьёзным лицом спросила: "А когда у нас была космическая война? Я слышала, что фильм снят в 70-х, получается, за несколько лет до этого?"
Самое тупое, что я недавно слышал: "Ношение масок опасно, потому что мы не должны вдыхать наш собственный оксид углерода"
Моя одноклассница на уроке в седьмом классе: "Если японцы так сильно страдают от цунами, почему они не прячутся за Великой Китайской стеной?"
"Я не верю в эволюцию. Если мы действительно когда-то эволюционировали, то почему мы до сих пор не эволюционируем?"
"А мне как-то доказывали, что молоко с 4% жирности можно получить, смешав две бутылки с молоком 2% жирности"
"Это спросили во время прямого эфира новостей школы: "Если бы вы могли усыновить ребенка из страны третьего мира, какую страну вы бы выбрали и почему?", ответ: "Я бы выбрал Аляску, потому что там очень холодно"
Вот самое идиотское высказывание, которое я услышал: "Луна намного лучше Солнца, потому что она светит ночью, когда темно, в то время как солнце светит днем, когда и так светло"
Знакомая после просмотра 3D-фильма в кинотеатре: "Как же круто! Жаль, что вся наша жизнь тоже не в 3D"
Когда cказал коллеге, что человек, который на самом деле скромный, не будет хвастаться своей скромностью, он ответил: "Как люди узнают, что я скромный, если я им не скажу?"
"Как Луна определяет, какой именно она будет сегодня на небе - месяцем, полу-месяцем или Луной?"
"Я ветеринар. Однажды пришла хозяйка беременной собаки с тремя лапами. Она спросила, велика ли вероятность того, что все щенки родятся с тремя лапами..."
"Если ты атеист, тебе нельзя использовать римский календарь, потому что он был изобретен христианами"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Реальный владелец шоколадной фабрики тоже существует, но в жизни он совсем другой:
У луны тоже есть пупочек.